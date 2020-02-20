«Л'Этуаль» приведет в Казань «Подружку»

В марте в татарстанской столице откроются сразу два магазина московской сети по продаже косметики

Как стало известно «Реальному времени», московская сеть магазинов косметики «Подружка», выкупленная в конце января компанией «Л'Этуаль», одним из первых регионов развития сети выбрала Казань. Первые две точки в столице Татарстана ретейлер, насчитывающий более 240 магазинов в основном в обеих российских столицах и еще ряде городов-миллионников, намерен открыть уже в марте. Эксперты позитивно оценивают перспективы развития оператора на местном рынке, который уже успел соскучиться по новым игрокам.



«Подружка» придет в Казань



Как стало известно «Реальному времени», в Казани вскоре откроется сразу две первые точки федерального парфюмерно-косметического ретейлера «Подружка».

28 марта откроются двери сразу двух магазинов — в ТЦ «Кольцо» и на улице Рихарда Зорге, сообщила «Реальному времени» Дарья Попова, менеджер отдела рекламы и PR сети магазинов «Подружка».

В «Кольце» компания «сядет» на месте закрывшегося магазина «5 карманов» — на площади более 200 квадратных метров, примерно столько же займет и в ТЦ «Давыдов» на Зорге, через дорогу от «Макдоналдса». Примечательно, что в Казань компанию привел новый собственник. В конце января «Подружку» выкупила компания «Л'Этуаль», сделку оценили в районе 5,5 млрд рублей. И хотя сети работают в разных ценовых сегментах, новый владелец заявил, что магазины останутся работать под прежним брендом и ничего не изменят.

— Сеть магазинов косметики «Подружка» полностью сохраняет свой формат и продолжает свое развитие, сохраняя уникальность, стратегию, миссию, ценности и приоритеты, — заверили «Реальное время» в сети «Подружка».

В «Кольце» компания «сядет» на месте закрывшегося магазина «5 карманов» — на площади более 200 квадратных метров

Амбициозный проект крупного молочника

Сеть магазинов косметики «Подружка» была основана еще в 2005 году выходцем из «Вимм-Билль-Данна» Михаилом Дубининым. Работает в формате дрогери, продавая непродуктовые товары повседневного спроса: косметику, парфюмерию, средства гигиены, сопутствующие товары и фармацевтические препараты. Предлагает профессиональные бренды, но придерживается ценового сегмента «средний» и «средний плюс».

Компания зарегистрирована на ООО «Табер трейд», учредителем которого и был Дубинин, но позднее он вышел из капитала. К 2008 году «Табер трейд» намеревалась открыть 105 магазинов и придерживалась шага в 7—10 новых точек ежемесячно. Но владельцы не выдержали таких темпов — большинство новых магазинов не окупали затрат на содержание. Пришлось притормозить: новые точки перестали открывать и даже закрыли часть старых.

Планы к 2012-му довести число магазинов до 1000 так и не сбылись. Тем не менее на сегодня сеть насчитывает более 240 точек в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Рязани, Ярославле, Нижнем Новгороде, Туле, Орле, Владимире и Пскове.

Сейчас 90% «Табер трейда» принадлежит «Алькор и Ко» — оператору «Л'Этуаль». Еще по 5% у Павла Смирнова и Дмитрия Тамурки. Последний ранее руководил продажами в том же «Вимм-Билль-Данне».

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Табер трейда» по итогам 2018 года выросла на 19,2% до 15 млрд рублей, чистая прибыль также увеличилась с 755,6 млн до 863,6 млн рублей. В компании числится до 5 тыс. сотрудников.

«Все, что недорого и рассчитано на массовый сегмент, заходит хорошо»

Коммерческие условия по открытию магазинов в Казани не раскрываются. Однако с учетом средних арендных ставок на первом этаже в ТЦ «Кольцо» от 3 тыс. рублей за квадратный метр, можно подсчитать, что аренда в среднем обойдется оператору в 450 тыс. рублей в месяц.

— Мне кажется, что у данной сети хорошие перспективы развития на региональном рынке. Дело в том, что я недавно была на пресс-конференции «Л'Этуаль», и там был разговор о том, что «Подружка» сохранит свою обособленную концепцию. Но, естественно, когда такая серьезная, уже состоявшаяся сеть берется за организацию работы в другой, будут свои нововведения. Будем надеяться, что это будет только на пользу, — высказала мнение в разговоре с «Реальным временем» Валентина Кузнецова, главный редактор информагентства «РИА Мода».

В компании дали понять, что не ограничатся двумя магазинами в Казани, но о новых рассматриваемых площадках пока не говорят. В «Подружке» лишь сообщили, что рассматривают любые локации — не только в формате магазинов у дома, но и в других крупных ТЦ города, правда, «Меги» среди них пока нет.

— Я о них слышала, но они пока не представлены ни в одном из наших торговых центров. С переговорами на нас не выходили, — сообщила «Реальному времени» управляющая ТЦ «Мега-Казань» Лиана Серазетдинова. — Но я могу сказать, что это замечательно, что к нам приходят новые ретейлеры. Это говорит о том, что город развивается, и вообще, мне кажется, что рынок Казани готов поглощать больше, чем у нас есть сегодня.

— «Кольцо», наверное, выбрали потому, что это Мекка для студентов, они там постоянно тусуются. Составят определенную конкуренцию «Рив Гошу». Все, что недорого и рассчитано на массовый сегмент, заходит хорошо. «Иль де Ботэ» работают в сегменте «лакшери», «Л'Этуаль» и «Рив Гош» — «мидл», а «Подружка» ближе к «масс-маркету», как «Магнит Косметик». Посмотрим, я думаю, шансы у них есть, — говорит генеральный директор АН «А-Development» Мурат Ахмеров.



— Сегмент дрогери представлен в Казани сетями «Магнит Косметик» и «Улыбка Радуги». Ориентированы на средний чек 450— 500 рублей. Планы у сети на Казань большие. При поддержке «Л'Этуаль», возможно, будут делать коллаборации и общий маркетинг. В этом случае будут выделены деньги на развитие сети, обновлен ассортимент и дизайн магазинов. В данный момент все это прорабатывается, — отметила генеральный директор Агентства регионального развития Диана Нургалиева.

Компания уже подыскивает персонал в обе казанские точки «Подружки». Агрегаторы поиска работы сообщают о нескольких вакансиях. «В связи с расширением штата и открытием нового филиала в Казани» ищут офис-менеджера, продавцов-кассиров, товароведа и управляющего магазином на Горках. Зарплата последнего — 51 тыс. рублей.