Фотомарафон «100-летие ТАССР»: стройотрядовцы из КИСИ в совхозе «37 лет Октября», 1960-е

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 183-я

Фото: из фондов Музея истории КГАСУ

Сегодня в России отмечается День студенческих строительных отрядов. В 1960-е — 80-е годы невозможно было представить студенческую жизнь в СССР без таких стройотрядов — ССО. Они работали в Казахстане на целинных землях и на юго-востоке Татарии, когда там росли молодые нефтяные города. Их руками строились и КАМАЗ, и ВАЗ, участвовали студенты в великих стройках БАМа и ГЭС на сибирских реках. Движение охватывало всю страну. Мало кто помнит, что первые студенческие стройотряды из Татарии сформировались в КИСИ (ныне — КГАСУ). Именно здесь 13 мая 1963 года был выпущен приказ комитета комсомола вуза при поддержке ректората и парткома, на основании которого из нескольких групп перво- и второкурсников были сформированы первые три целинных отряда.

Секретарем комитета комсомола КИСИ был тогда Анатолий Молостов. Командирами трех отрядов стали А. Котвицкий, И. Крупчинов, А. Шарабрин. Их объединили в сводный отряд под руководством В. Шипаева, и они отправились в Есильский район Целиноградской области Казахстана. Так было положено начало студенческому строительному движению Татарии.

Митинг по случаю отправки первого ССО на объекты целинного края в Казахстан. Слева направо: первый секретарь Казанского горкома ВЛКСМ Костя Максименко, первый секретарь татарского ОК ВЛКСМ Раис Беляев; выступает секретарь комитета ВЛКСМ КИСИ Толя Молостов; начальник штаба ССО КИСИ Слава Шипаев, секретарь комитета ВЛКСМ КАИ Гена Рогожин, второй секретарь Казанского горкома ВЛКСМ Костя Костицин и инструктор татарского обкома ВЛКСМ по студенческой молодежи Юра Основин. 1963 год

Студентам предстояло работать на бескрайних целинных степях, там, где после них вырастали благоустроенные поселки. Они строили жилые дома и больницу, детский комбинат и механическую мастерскую для ремонта тракторов, зерносклады и коровники — словом, всю инфраструктуру для будущего колхоза. Стройматериалы — бутовый камень, плиточник и песок — добывали сами тут же, на месте. Тех, кто был занят на добыче камня в карьерах, в отрядах называли «карьеристами».



В 1964 году к студентам КИСИ присоединились их товарищи из КАИ и КГУ, работавшие в составе Казанского районного студенческого строительного отряда, командиром которого был «кисишник» Котвицкий. В 1965 году студенты работали уже не только на стройках Казахстана, но и на развертывании нефтепромыслов в Тюменской области и в родной республике. Отряд Котвицкого награжден медалью «За освоение целинных и залежных земель».

Сурок Колька, прикормленный Светой Дьяконовой, на целинном строительстве. 1960-е годы

Анатолий Котвицкий вспоминал:

«Трудными были первые недели. Ни отряд, ни руководители хозяйств не имели опыта

совместной работы. Но мы были рады начать, и потом, по окончании сезона, поняли, что с работой, которую мы выполняли, справятся ребята из любого вуза, если им чуть-чуть подсказывать. Поэтому в следующем году на совещании в обкоме комсомола я предложил: «Давайте возьмем не двести ребят, а четыреста — из КАИ, мединститута,

университета». К каждому отряду мы приставили мастера из КИСИ и фельдшера из числа студентов-медиков. Тогда же я предложил сшить форму. Меня поддержали. И когда мы приехали в Казахстан, то произвели впечатление внешним видом. Но не только этим...

...Эта проблема была решена, но обострилась другая — транспортная. Не всегда есть возможность привезти строительный материал. А там, в совхозе, я заметил машин четыреста без водителей. И предложил: «Если вы отремонтируете машины, а я привезу человек сорок студентов с правами? Не гарантирую, что есть опыт, но по степи-то они проедут!» И мы договорились...

Так мы и поехали, большим составом (мне впригрузку дали новичков — отряд

политехнического института Марий Эл). По области прошел слух: а в казанском отряде есть своя автоколонна! Двадцать машин у студентов!.. Другие совхозы даже арендовали машины на время. Руководство Северного Казахстана оценило такой подход».

Бригада Тамары Макаровой на целинном строительстве, 1960-е

Благодаря этим достижениям казанский отряд в 1966 году получил Красное Знамя ЦК ВЛКСМ и Министерства сельского хозяйства СССР как один из лучших отрядов года за строительный сезон на целине. А ведь всего таких знамен было шесть. При этом формировались громадные отряды в крупнейших вузах в Москве и Ленинграде, отдельные отряды из 16 республик, среди которых автономии главными претендентами не считались. И вдруг союзное Знамя получает ТАССР. Этого никто не ожидал. Вручали знамя в Москве, во Дворце съездов.

Стройотрядовцы из ТАССР в Казахстане, первая половина 1960-х

В 1967 году образовали республиканский штаб ССО. Движение студенческих строительных отрядов стало стремительно развиваться. Попасть в отряд было не только почетно, но и денежно: студенты делили между собой заработанные на стройке деньги, и за трудовые каникулы могли заработать себе на крупные вещи (модную одежду или даже технику).

Но чтобы попасть в отряд летом, нужно было как минимум не иметь академических задолженностей в течение учебного года. Это было непременным и обязательным условием: иначе студенты в отряд просто не зачислялись, какие бы золотые руки у них ни были.

Комсомольские активисты института — будущие бойцы отрядов — в комитете ВЛКСМ во время зимней сессии. Слева направо: Порожская Тамара, Шипаев Слава, Галкина Тамара, Мурясов Биктимир, Зиганшина Флюра, Котвицкий Толя

Анатолий Молостов, секретарь комитета комсомола КИСИ, вспоминает, как вошел в число первых двухсот студентов-целинников из татарстанского стройотряда:

«Нужно сказать, что никого из студентов агитировать не приходилось. Поехать на целину, чтобы как-то помочь, внести вклад в освоение новых земель, — каждый считал это своим долгом и удачей. К тому же в те годы по радио и телевидению, в газетах постоянно звучали сюжеты о героических буднях тружеников сел. На целину стремились, быть там считалось престижным. Поэтому, когда проводили отбор, в желающих поехать мы нехватки не ощущали. Претендентам на зачисление в отряды ставилось условие: до отъезда не должно оставаться «хвостов» по прошедшим учебным сессиям.

У нас не было нормативной документации по работе строительных отрядов, отсутствовала и единая форма бойцов ССО. Студенты работали в домашней спортивной одежде, а отслужившие в армии — в сохранившейся военной форме. До отъезда отрядов была организована ускоренная учеба по основным строительным профессиям, а также по технике безопасности».

До свидания, Казань! Стройотряд КИСИ едет на целину, 1960-е

Еще из воспоминаний Анатолия Молостова:

«Отряд был разбит на три линейных отряда, которые работали в трех совхозах: «Дальний», совхоз им. В. Маяковского и «37 лет Октября» Есильского района Казахстана. В результате за июль, август и 15 дней сентября ребята построили и сдали детский комбинат, центральную котельную и коровник на 400 голов в совхозе «Дальний»; коровники на 100 голов, мастерскую для сельскохозяйственных машин, жилой двухэтажный дом в совхозе им. В. Маяковского; в совхозе «37 лет Октября» — котельную и шесть жилых домов на новой улице, которая решением исполкома сельсовета была названа в честь ее создателей Казанской».

Изат Аюпов на кладке стен 12-квартирного жилого дома



Все заработанные студентами деньги шли в общий котел, а затем распределялись с

учетом вклада каждого, включая и общественную работу. А общественная работа действительно велась мощная — «бойцы» отряда работали с местным населением: организовывали спортивные секции для молодежи, палаточные пионерские лагеря, в которых вожатыми работали девушки из стройотряда. В одном совхозе выпускали радиогазеты по материалам совхозной жизни, в другом проводили концерты художественной самодеятельности. А еще стройотрядовцы помогали целинникам тем, что привозили с собой книги в местные библиотеки.

Стройотрядовцы из Казани отправляются на целину

Людмила Губаева