Фотомарафон «100-летие ТАССР»: стройотрядовцы из КИСИ в совхозе «37 лет Октября», 1960-е
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 183-я
Сегодня в России отмечается День студенческих строительных отрядов. В 1960-е — 80-е годы невозможно было представить студенческую жизнь в СССР без таких стройотрядов — ССО. Они работали в Казахстане на целинных землях и на юго-востоке Татарии, когда там росли молодые нефтяные города. Их руками строились и КАМАЗ, и ВАЗ, участвовали студенты в великих стройках БАМа и ГЭС на сибирских реках. Движение охватывало всю страну.
Мало кто помнит, что первые студенческие стройотряды из Татарии сформировались в КИСИ (ныне — КГАСУ). Именно здесь 13 мая 1963 года был выпущен приказ комитета комсомола вуза при поддержке ректората и парткома, на основании которого из нескольких групп перво- и второкурсников были сформированы первые три целинных отряда.
Секретарем комитета комсомола КИСИ был тогда Анатолий Молостов. Командирами трех отрядов стали А. Котвицкий, И. Крупчинов, А. Шарабрин. Их объединили в сводный отряд под руководством В. Шипаева, и они отправились в Есильский район Целиноградской области Казахстана. Так было положено начало студенческому строительному движению Татарии.
Студентам предстояло работать на бескрайних целинных степях, там, где после них вырастали благоустроенные поселки. Они строили жилые дома и больницу, детский комбинат и механическую мастерскую для ремонта тракторов, зерносклады и коровники — словом, всю инфраструктуру для будущего колхоза. Стройматериалы — бутовый камень, плиточник и песок — добывали сами тут же, на месте. Тех, кто был занят на добыче камня в карьерах, в отрядах называли «карьеристами».
В 1964 году к студентам КИСИ присоединились их товарищи из КАИ и КГУ, работавшие в составе Казанского районного студенческого строительного отряда, командиром которого был «кисишник» Котвицкий. В 1965 году студенты работали уже не только на стройках Казахстана, но и на развертывании нефтепромыслов в Тюменской области и в родной республике. Отряд Котвицкого награжден медалью «За освоение целинных и залежных земель».
Анатолий Котвицкий вспоминал:
«Трудными были первые недели. Ни отряд, ни руководители хозяйств не имели опыта
совместной работы. Но мы были рады начать, и потом, по окончании сезона, поняли, что с работой, которую мы выполняли, справятся ребята из любого вуза, если им чуть-чуть подсказывать. Поэтому в следующем году на совещании в обкоме комсомола я предложил: «Давайте возьмем не двести ребят, а четыреста — из КАИ, мединститута,
университета». К каждому отряду мы приставили мастера из КИСИ и фельдшера из числа студентов-медиков. Тогда же я предложил сшить форму. Меня поддержали. И когда мы приехали в Казахстан, то произвели впечатление внешним видом. Но не только этим...
...Эта проблема была решена, но обострилась другая — транспортная. Не всегда есть возможность привезти строительный материал. А там, в совхозе, я заметил машин четыреста без водителей. И предложил: «Если вы отремонтируете машины, а я привезу человек сорок студентов с правами? Не гарантирую, что есть опыт, но по степи-то они проедут!» И мы договорились...
Так мы и поехали, большим составом (мне впригрузку дали новичков — отряд
политехнического института Марий Эл). По области прошел слух: а в казанском отряде есть своя автоколонна! Двадцать машин у студентов!.. Другие совхозы даже арендовали машины на время. Руководство Северного Казахстана оценило такой подход».
Благодаря этим достижениям казанский отряд в 1966 году получил Красное Знамя ЦК ВЛКСМ и Министерства сельского хозяйства СССР как один из лучших отрядов года за строительный сезон на целине. А ведь всего таких знамен было шесть. При этом формировались громадные отряды в крупнейших вузах в Москве и Ленинграде, отдельные отряды из 16 республик, среди которых автономии главными претендентами не считались. И вдруг союзное Знамя получает ТАССР. Этого никто не ожидал. Вручали знамя в Москве, во Дворце съездов.
В 1967 году образовали республиканский штаб ССО. Движение студенческих строительных отрядов стало стремительно развиваться. Попасть в отряд было не только почетно, но и денежно: студенты делили между собой заработанные на стройке деньги, и за трудовые каникулы могли заработать себе на крупные вещи (модную одежду или даже технику).
Но чтобы попасть в отряд летом, нужно было как минимум не иметь академических задолженностей в течение учебного года. Это было непременным и обязательным условием: иначе студенты в отряд просто не зачислялись, какие бы золотые руки у них ни были.
Анатолий Молостов, секретарь комитета комсомола КИСИ, вспоминает, как вошел в число первых двухсот студентов-целинников из татарстанского стройотряда:
«Нужно сказать, что никого из студентов агитировать не приходилось. Поехать на целину, чтобы как-то помочь, внести вклад в освоение новых земель, — каждый считал это своим долгом и удачей. К тому же в те годы по радио и телевидению, в газетах постоянно звучали сюжеты о героических буднях тружеников сел. На целину стремились, быть там считалось престижным. Поэтому, когда проводили отбор, в желающих поехать мы нехватки не ощущали. Претендентам на зачисление в отряды ставилось условие: до отъезда не должно оставаться «хвостов» по прошедшим учебным сессиям.
У нас не было нормативной документации по работе строительных отрядов, отсутствовала и единая форма бойцов ССО. Студенты работали в домашней спортивной одежде, а отслужившие в армии — в сохранившейся военной форме. До отъезда отрядов была организована ускоренная учеба по основным строительным профессиям, а также по технике безопасности».
Еще из воспоминаний Анатолия Молостова:
«Отряд был разбит на три линейных отряда, которые работали в трех совхозах: «Дальний», совхоз им. В. Маяковского и «37 лет Октября» Есильского района Казахстана. В результате за июль, август и 15 дней сентября ребята построили и сдали детский комбинат, центральную котельную и коровник на 400 голов в совхозе «Дальний»; коровники на 100 голов, мастерскую для сельскохозяйственных машин, жилой двухэтажный дом в совхозе им. В. Маяковского; в совхозе «37 лет Октября» — котельную и шесть жилых домов на новой улице, которая решением исполкома сельсовета была названа в честь ее создателей Казанской».
Все заработанные студентами деньги шли в общий котел, а затем распределялись с
учетом вклада каждого, включая и общественную работу. А общественная работа действительно велась мощная — «бойцы» отряда работали с местным населением: организовывали спортивные секции для молодежи, палаточные пионерские лагеря, в которых вожатыми работали девушки из стройотряда. В одном совхозе выпускали радиогазеты по материалам совхозной жизни, в другом проводили концерты художественной самодеятельности. А еще стройотрядовцы помогали целинникам тем, что привозили с собой книги в местные библиотеки.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Музей истории КГАСУ и лично его директора Эльвиру Зиннуровну Гильмутдинову.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
комментарии
Вспомнил молодость, студенчество, ССО, и песню, которую пели в колхозах на уборке картошки и свеклы - "любовь не картошка".
А оказалась ещё какая "картошка"...
Спасибо за Память.
Но общее ощущение от фотографий - даже официальных, где произносят "речи" - радость от жизни.
Особенно на первой молодая энергия так и бурлит - девчонки заигрывают с парнями.
Хотя парни, как всегда, думают, что наоборот...
Чувствуется даже по фотографиям, что советские люди - особенно молодёжь - перестали бояться - старшее поколение ещё помнит ленинские и сталинские репрессии и расстрелы 1917 - начала 1950-х гг., а молодёжь 1960-х росла уже в относительной свободе.
Всех членов ССО - и бывших и нынешних - с Праздником!
Успехов в труде и счастья в личной жизни.
Сколько свадеб было сыграно благодаря ССО!