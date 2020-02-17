Руслан Аушев: «Назовите мне хоть один регион России, где меньше 200 тысяч татар»

Как первый президент Ингушетии вспоминал татар-сослуживцев и благодарил Минтимера Шаймиева

Фото: Тимур Рахматуллин

Руслан Аушев — фигура в России знаковая. Легендарный генерал довольно часто посещает Казань и тепло отзывается о руководстве Татарстана и местных жителях. В минувшие выходные он снова приезжал в столицу Татарстана и получил от Рустама Минниханова почетный орден «Дуслык». В своем насыщенном графике первый президент Ингушетии уделил несколько минут и корреспонденту «Реального времени».

Тень вайнахского тейпа

В минувшие выходные в Казань приезжал председатель Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ (с 1991 по 2014 годы), Герой Советского Союза, генерал Руслан Аушев. Надо отметить, что Руслан Султанович — человек, заметно повлиявший на историю России, при этом он далеко не чужой человек для Татарстана.

Сын репрессированных в 1940-х годах ингушей происходит из вайнахского тейпа Аушевых. Впоследствии этот клан войдет в конфронтацию с Зязиковым и Евкуровым, возглавлявшим Ингушетию после Руслана Султановича. Следует отметить, что на Северном Кавказе далеко не последнюю роль играет принадлежность к определенным родам. Мнение совета аксакалов и отдельных авторитетов может быть решающим. Зачастую у каждого клана есть и свои духовные лидеры — суфийские шейхи. И тейпы консолидировали ингушей на фоне двух конфликтов — чеченского и осетино-ингушского. Более того, большое значение имеют не столько государственные законы или международные нормы, сколько исламские традиции и адаты (местные обычаи).

Руслан Аушев родился и вырос в Казахстане. Выбрал военную карьеру. Отличился в боях в Афганской войне, а в 1982 году получил самое почетное звание в стране — Герой Советского Союза. На рубеже 1980—1990-х годов занялся общественными и политическими делами. После разделения Чечено-Ингушской автономной области поехал в Ингушетию. А в 1993 году стал президентом республики. Удалось погасить приграничный конфликт с Северной Осетией (подписал несколько соглашений с Владикавказом). Выросший за пределами Ингушетии и впитавший советские идеалы, он на ключевые посты расставлял и снимал представителей разных тейпов, ценя прежде всего личные качества подчиненных, а не происхождение.

В минувшие выходные в Казань приезжал председатель Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ (с 1991 по 2014 годы), Герой Советского Союза, генерал Руслан Аушев

Непростые отношения складывались с Чечней, где с начала 1990-х годов разгорался военный конфликт. Будучи официальным главой российского региона, контактировал с руководством объявившей независимость Ичкерией (в том числе с Джохаром Дудаевым). При этом он критиковал «новую идеологию» (ваххабизм), пропагандируемую иностранными эмиссарами на Северном Кавказе. Федералы наступали на боевиков с территории Ингушетии. И нередко боевые действия переносились на его подопечный регион. К слову, недоброжелатели обвиняли Аушева, будто он укрывал лидеров террористов. Но информация в итоге не подтвердилась.

В 2000 году Путин уволил его из Вооруженных сил в звании генерал-лейтенанта. А в конце 2001 года Аушев сложил с себя полномочия президента РИ. Возглавившего регион Мурата Зязикова он не принял, обвинив в нарушениях в ходе избирательной кампании. К слову, бывший чекист Зязиков, поддержанный федеральным центром, происходит из другого влиятельного тейпа. Позже генерал критиковал и главу республики Юнус-Бека Евкурова, который договорился с Рамзаном Кадыровым о переделе границ с Чечней. Собственно, больше всех тогдашнему главе республики доставалось от представителей кланов Аушевых и Яндиевых, а также от местного муфтията, возглавляемого Исой Хамхоевым (Хамхоевы — еще один авторитетный ингушский род).

Хоть он и оставил политическую карьеру, общественную работу Аушев только усилил — в первую очередь поддержку ветеранов Афганской войны. Был активен и в других направлениях. Во время захвата боевиками заложников в Беслане в 2004 году он принял участие в сложнейших переговорах с террористами. Именно ему удалось зайти в школу и добиться освобождения 26 человек — женщин с грудничками.

«Служу Республике Татарстан!»

Будучи президентом Ингушетии, он выстраивал отношения с главами многих регионов России. Он всячески демонстрировал свою дружбу с Минтимером Шаймиевым и Муртазой Рахимовым. Именно они стали основателями политического блока «Вся Россия», который впоследствии объединился с лужковско-примаковским «Отечеством». Аушев до сих пор продолжает посещать Казань и Уфу.

— Если бы Минтимер Шарипович проявил популизм в 1992—1993 годах, еще неизвестно какой бы была судьба Российской Федерации, — характеризует Аушев первого президента РТ. — Когда говорят, что Российская Федерация сохранилась из-за каких-то других причин, я считаю, что одна из причин — это личная роль Минтимера Шариповича. И только через многие-многие годы будущее поколение оценит его роль как для Татарстана, так и для всей страны. Когда я был президентом Ингушетии, встречался, общался с ним, многому набрался, много брал с него примеров и для меня очень полезны были его уроки.

Во время церемонии вручения награды Аушев произнес: «Служу Республике Татарстан и «Боевому братству!»

О первом президенте Башкортостана он тоже всегда отзывается с теплотой (касательно Рустэма Хамитова и Радия Хабирова он не высказывается). Не секрет, что многие дела быстро решались благодаря личным контактам. В 1990-е годы Аушев откликался на просьбы Рахимова помочь башкирским журналистам на Кавказе. В 2006 году вернулся на родину — в поселок Приютово (Башкирия) — бывший советский военнопленный Юрий Степанов вместе с афганской семьей. Именно Аушев попросил Муртазу Рахимова помочь уроженцу БАССР. И Степанову оформили российское гражданство, выделили трехкомнатную квартиру в новом многоэтажном доме и устроили на работу в одно из нефтегазовых предприятий.

К слову, с татарами и выходцами из ТАССР Руслана Аушева связывают и более давние отношения — со времен службы в Афганистане.

— Я очень благодарен своим сержантам и командирам, которые были из Татарстана. В последний из моих сроков [службы в Афганистане] командиром танкового батальона был Роман Ахметов — очень достойный офицер. Еще был Минибаев, который закрыл командира роты. А на руках моего старшего брата — Адама Султановича, командира разведбата — погиб замполит батальона Ибрагим Шарипов. И в честь него мы назвали нашего младшего племянника Ибрагимом, — поделился воспоминаниями генерал, когда президент Татарстана Рустам Минниханов вручил ему орден «Дуслык».

Во время церемонии вручения награды Аушев произнес: «Служу Республике Татарстан и «Боевому братству!». Он отметил, что орден Дружбы является юридическим оформлением его хорошего отношения к региону.

«Если бы Татарстан объявил о независимости…»

Аушев, пребывая в Казани, несмотря на свой плотный график, уделил и несколько минут корреспонденту «Реального времени».

— Руслан Султанович, помогла ли вам служба в Афганистане в дальнейшей работе?

— Служба в Афганистане дала мне большое понимание процессов, и на многие вещи я стал по-другому смотреть. Служба в Афганистане помогла мне в работе президентом республики [Ингушетии]. А сейчас занимаюсь общественными делами, воспитанием подрастающего поколения, езжу, путешествую. Появилась возможность приехать в Казань — и я приехал.

Вообще, это мое личное убеждение: для таких стран, как Россия, которая много выполняет боевых задач в локальных конфликтах, конечно, нужно создавать государственный орган по делам ветеранов

— На должном ли уровне происходит поддержка афганцев в Ингушетии?

— В принципе, да. У нас республика небольшая. Ветеранов Великой Отечественной остались буквально единицы, афганцы тоже есть. Но нельзя вырвать субъект Российской Федерации от целой страны. А вообще, это мое личное убеждение: для таких стран, как Россия, которая много выполняет боевых задач в локальных конфликтах, конечно, нужно создавать государственный орган по делам ветеранов.

— А как оцениваете нынешнюю молодежь в плане патриотизма?

— Очень хорошая. Я их вижу постоянно на разных мероприятиях.

— Руслан Султанович, вы в свое время заявили, что благодаря Шаймиеву сохранилась Российская Федерация…

— Если бы в 1991 или в 1992 году Татарстан объявил о полной независимости, что бы тогда было? А представляете, сколько татар не только в Татарстане? В Москве их вон сколько. Назовите мне хоть один регион России, где [проживает] меньше 200 тысяч татар. Возьмите Поволжье. Чечня — 17 тысяч квадратных километров — сколько с ней было проблем. А тут — 5—6 миллионов татар в России, вторая титульная нация в стране.

— Кстати, о нациях. В этом году предстоит перепись населения? Будете участвовать? Как ответите на основные вопросы?

— Буду участвовать. Национальность — ингуш, родной язык — ингушский. Вероисповедание — мусульманин. Аллах акбар!

1 / 33 Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин