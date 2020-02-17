Руслан Аушев: «Назовите мне хоть один регион России, где меньше 200 тысяч татар»
Как первый президент Ингушетии вспоминал татар-сослуживцев и благодарил Минтимера Шаймиева
Руслан Аушев — фигура в России знаковая. Легендарный генерал довольно часто посещает Казань и тепло отзывается о руководстве Татарстана и местных жителях. В минувшие выходные он снова приезжал в столицу Татарстана и получил от Рустама Минниханова почетный орден «Дуслык». В своем насыщенном графике первый президент Ингушетии уделил несколько минут и корреспонденту «Реального времени».
Тень вайнахского тейпа
В минувшие выходные в Казань приезжал председатель Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ (с 1991 по 2014 годы), Герой Советского Союза, генерал Руслан Аушев. Надо отметить, что Руслан Султанович — человек, заметно повлиявший на историю России, при этом он далеко не чужой человек для Татарстана.
Сын репрессированных в 1940-х годах ингушей происходит из вайнахского тейпа Аушевых. Впоследствии этот клан войдет в конфронтацию с Зязиковым и Евкуровым, возглавлявшим Ингушетию после Руслана Султановича. Следует отметить, что на Северном Кавказе далеко не последнюю роль играет принадлежность к определенным родам. Мнение совета аксакалов и отдельных авторитетов может быть решающим. Зачастую у каждого клана есть и свои духовные лидеры — суфийские шейхи. И тейпы консолидировали ингушей на фоне двух конфликтов — чеченского и осетино-ингушского. Более того, большое значение имеют не столько государственные законы или международные нормы, сколько исламские традиции и адаты (местные обычаи).
Руслан Аушев родился и вырос в Казахстане. Выбрал военную карьеру. Отличился в боях в Афганской войне, а в 1982 году получил самое почетное звание в стране — Герой Советского Союза. На рубеже 1980—1990-х годов занялся общественными и политическими делами. После разделения Чечено-Ингушской автономной области поехал в Ингушетию. А в 1993 году стал президентом республики. Удалось погасить приграничный конфликт с Северной Осетией (подписал несколько соглашений с Владикавказом). Выросший за пределами Ингушетии и впитавший советские идеалы, он на ключевые посты расставлял и снимал представителей разных тейпов, ценя прежде всего личные качества подчиненных, а не происхождение.
Непростые отношения складывались с Чечней, где с начала 1990-х годов разгорался военный конфликт. Будучи официальным главой российского региона, контактировал с руководством объявившей независимость Ичкерией (в том числе с Джохаром Дудаевым). При этом он критиковал «новую идеологию» (ваххабизм), пропагандируемую иностранными эмиссарами на Северном Кавказе. Федералы наступали на боевиков с территории Ингушетии. И нередко боевые действия переносились на его подопечный регион. К слову, недоброжелатели обвиняли Аушева, будто он укрывал лидеров террористов. Но информация в итоге не подтвердилась.
В 2000 году Путин уволил его из Вооруженных сил в звании генерал-лейтенанта. А в конце 2001 года Аушев сложил с себя полномочия президента РИ. Возглавившего регион Мурата Зязикова он не принял, обвинив в нарушениях в ходе избирательной кампании. К слову, бывший чекист Зязиков, поддержанный федеральным центром, происходит из другого влиятельного тейпа. Позже генерал критиковал и главу республики Юнус-Бека Евкурова, который договорился с Рамзаном Кадыровым о переделе границ с Чечней. Собственно, больше всех тогдашнему главе республики доставалось от представителей кланов Аушевых и Яндиевых, а также от местного муфтията, возглавляемого Исой Хамхоевым (Хамхоевы — еще один авторитетный ингушский род).
Хоть он и оставил политическую карьеру, общественную работу Аушев только усилил — в первую очередь поддержку ветеранов Афганской войны. Был активен и в других направлениях. Во время захвата боевиками заложников в Беслане в 2004 году он принял участие в сложнейших переговорах с террористами. Именно ему удалось зайти в школу и добиться освобождения 26 человек — женщин с грудничками.
«Служу Республике Татарстан!»
Будучи президентом Ингушетии, он выстраивал отношения с главами многих регионов России. Он всячески демонстрировал свою дружбу с Минтимером Шаймиевым и Муртазой Рахимовым. Именно они стали основателями политического блока «Вся Россия», который впоследствии объединился с лужковско-примаковским «Отечеством». Аушев до сих пор продолжает посещать Казань и Уфу.
— Если бы Минтимер Шарипович проявил популизм в 1992—1993 годах, еще неизвестно какой бы была судьба Российской Федерации, — характеризует Аушев первого президента РТ. — Когда говорят, что Российская Федерация сохранилась из-за каких-то других причин, я считаю, что одна из причин — это личная роль Минтимера Шариповича. И только через многие-многие годы будущее поколение оценит его роль как для Татарстана, так и для всей страны. Когда я был президентом Ингушетии, встречался, общался с ним, многому набрался, много брал с него примеров и для меня очень полезны были его уроки.
О первом президенте Башкортостана он тоже всегда отзывается с теплотой (касательно Рустэма Хамитова и Радия Хабирова он не высказывается). Не секрет, что многие дела быстро решались благодаря личным контактам. В 1990-е годы Аушев откликался на просьбы Рахимова помочь башкирским журналистам на Кавказе. В 2006 году вернулся на родину — в поселок Приютово (Башкирия) — бывший советский военнопленный Юрий Степанов вместе с афганской семьей. Именно Аушев попросил Муртазу Рахимова помочь уроженцу БАССР. И Степанову оформили российское гражданство, выделили трехкомнатную квартиру в новом многоэтажном доме и устроили на работу в одно из нефтегазовых предприятий.
К слову, с татарами и выходцами из ТАССР Руслана Аушева связывают и более давние отношения — со времен службы в Афганистане.
— Я очень благодарен своим сержантам и командирам, которые были из Татарстана. В последний из моих сроков [службы в Афганистане] командиром танкового батальона был Роман Ахметов — очень достойный офицер. Еще был Минибаев, который закрыл командира роты. А на руках моего старшего брата — Адама Султановича, командира разведбата — погиб замполит батальона Ибрагим Шарипов. И в честь него мы назвали нашего младшего племянника Ибрагимом, — поделился воспоминаниями генерал, когда президент Татарстана Рустам Минниханов вручил ему орден «Дуслык».
Во время церемонии вручения награды Аушев произнес: «Служу Республике Татарстан и «Боевому братству!». Он отметил, что орден Дружбы является юридическим оформлением его хорошего отношения к региону.
«Если бы Татарстан объявил о независимости…»
Аушев, пребывая в Казани, несмотря на свой плотный график, уделил и несколько минут корреспонденту «Реального времени».
— Руслан Султанович, помогла ли вам служба в Афганистане в дальнейшей работе?
— Служба в Афганистане дала мне большое понимание процессов, и на многие вещи я стал по-другому смотреть. Служба в Афганистане помогла мне в работе президентом республики [Ингушетии]. А сейчас занимаюсь общественными делами, воспитанием подрастающего поколения, езжу, путешествую. Появилась возможность приехать в Казань — и я приехал.
Вообще, это мое личное убеждение: для таких стран, как Россия, которая много выполняет боевых задач в локальных конфликтах, конечно, нужно создавать государственный орган по делам ветеранов
— На должном ли уровне происходит поддержка афганцев в Ингушетии?
— В принципе, да. У нас республика небольшая. Ветеранов Великой Отечественной остались буквально единицы, афганцы тоже есть. Но нельзя вырвать субъект Российской Федерации от целой страны. А вообще, это мое личное убеждение: для таких стран, как Россия, которая много выполняет боевых задач в локальных конфликтах, конечно, нужно создавать государственный орган по делам ветеранов.
— А как оцениваете нынешнюю молодежь в плане патриотизма?
— Очень хорошая. Я их вижу постоянно на разных мероприятиях.
— Руслан Султанович, вы в свое время заявили, что благодаря Шаймиеву сохранилась Российская Федерация…
— Если бы в 1991 или в 1992 году Татарстан объявил о полной независимости, что бы тогда было? А представляете, сколько татар не только в Татарстане? В Москве их вон сколько. Назовите мне хоть один регион России, где [проживает] меньше 200 тысяч татар. Возьмите Поволжье. Чечня — 17 тысяч квадратных километров — сколько с ней было проблем. А тут — 5—6 миллионов татар в России, вторая титульная нация в стране.
— Кстати, о нациях. В этом году предстоит перепись населения? Будете участвовать? Как ответите на основные вопросы?
— Буду участвовать. Национальность — ингуш, родной язык — ингушский. Вероисповедание — мусульманин. Аллах акбар!
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