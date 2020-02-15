Рустам Минниханов вручил орден «Дуслык» Руслану Аушеву

Фото: Тимур Рахматуллин

Сегодня, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, президент Татарстана Рустам Минниханов вручал награды ветеранам боевых действий в Афганистане. Торжество прошло в Губернаторском дворце Казанского кремля.

Орденом «Дуслык» (Орден Дружбы) он наградил председателя Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ (с 1991 по 2014 год), Героя Советского Союза, генерала Руслана Аушева.

«Служу Республике Татарстан и «Боевому братству»!» — сказал после вручения Аушев.

Он сообщил, что среди его однополчан и командиров было немало уроженцев Татарстана, которые стали достойными продолжателями дела ветеранов Великой Отечественной войны.

«Афганская война навсегда останется в истории нашей страны как свидетельство доблести, стойкости и патриотизма воинов-интернационалистов. Вы являетесь достойными продолжателями героических подвигов наших отцов и дедов, одолевших врага в годы Великой Отечественной войны, 75-летие Победы в которой мы празднуем в этом году», — обратился к собравшимся Минниханов.

Президент отметил, что в Афганской войне участвовали более 11,5 тысячи уроженцев Татарстана, порядка 300 из них погибли. Также глава республики сообщил, что в этот день также отмечается день рождения поэта-героя Мусы Джалиля.

Орден «Дуслык» также получили участник боевых действий в Республике Афганистан, Герой России Ильяс Дауди и председатель Координационного совета по вопросам ветеранов боевых действий РТ, кавалер ордена Красной Звезды Иван Егоров.

Также Минниханов вручил ключи от автомобилей ветеранам-инвалидам.

В завершение церемонии председатель татарстанского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Евгений Кабыш презентовал макет памятника воинам-интернационалистам, который планируется открыть в следующем году в казанском парке Победы. Президент и ветераны одобрили проект.