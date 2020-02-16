Куда пойти в Казани: сольник Димаша Кудайбергена, кубок мира по фехтованию на рапирах и Open Space Market

Обзор самых интересных событий предстоящей недели

Фото: Олег Тихонов

На предстоящей неделе казанских меломанов ждет выступление Димаша Кудайбергена, а также концерты классической, джазовой и этнической музыки. Театралы оценят премьеры в театрах Качалова и Камала. Любители спорта смогут увидеть выступления сильнейших рапиристок мира и поддержать татарстанских боксеров, хоккеистов и волейболистов. А если к концу недели повезет с погодой, на «берегах» «Реки Замбези» стартует форум снежных фигур. Подробности — в афише «Реального времени».

Фестиваль татарской хоровой музыки «Ты помни!»

В понедельник, 17 февраля, в 18.30 в ГБКЗ им. С. Сайдашева пройдет XVIII Фестиваль татарской хоровой музыки «Ты помни!». В рамках мероприятия прозвучит камерная хоровая музыка композиторов Татарстана в исполнении детских и молодежных музыкальных ансамблей города.

Билеты — 200 рублей.

6+

Концерт «Музыка в музее»

18 февраля в Доме-музее Аксенова (ул. К. Маркса, 55/31) пройдет концерт вокально-инструментальной музыки, посвященный памяти Федора Шаляпина. Перед зрителями выступят студенты и преподаватели Казанской государственной консерватории. «Музыка в музее» зазвучит в 18.00.

Фото vk.com/domaksenova

Вход свободный.

6+

Концерт «Органная музыка Германии и Франции»

В тот же день в 18.30 гости ГБКЗ им. С. Сайдашева погрузятся в мир европейской классики. Лауреаты международных органных конкурсов Карина Горбанова и Фарида Нуруллоева исполнят для собравшихся сочинения Баха, Мендельсона, Дюруфле, Дюпре и других композиторов.

Билеты от 200 рублей.

6+

Курилка Гутенберга

19 февраля в 19.00 в резиденции «Штаб» пройдет лекторий научно-популярного проекта «Курилка Гутенберга». На этот раз в центре внимания будут наука и общество под призмой религиоведения. Лекторы заставят публику поразмышлять о том, может ли ученый быть верующим и одобрил бы архиепископ Никанор экологические призывы Греты Тунберг.

Вход свободный, по предварительной регистрации.

16+

Выступление Димаша Кудайбергена

20 февраля в «Татнефть Арене» даст сольный концерт Димаш Кудайберген — молодой казахский певец, быстро снискавший себе всемирную славу. В Казани лирический тенор исполнит композиции на казахском, русском, испанском, английском, французском и других языках. Концерт проводится в рамках мирового тура ARNAU. Начало программы — в 19.00.

Фото 24.kz

Стоимость билетов — от 2500 рублей.

6+

Удмуртские мотивы

21 февраля в «Манеже» Казанского кремля состоится вечер народной удмуртской музыки. Фольклорно-этнографический удмуртский коллектив «Инвожо» познакомит зрителей с национальными и религиозными традициями жителей соседней республики. Музыкальное выступление пройдет на фоне выставки художника Ахсана Фатхутдинова. Сбор гостей в 18.00.

Билеты — 100 рублей.

6+

Форум снежных фигур

21 февраля в столице Татарстана пройдет 16-й ежегодный форум-конкурс по лепке снежных фигур. На этот раз его проведут на территории нового зоопарка «Река Замбези», а темой экспозиции станут африканские животные. В конкурсе примут участие 10 команд, представляющих детские школы искусств. Начало запланировано на 9.30, подведение итогов — на 13.30. Зрителям рекомендуется подходить ближе к 12.00 — так они получат возможность увидеть финальный, самый зрелищный этап создания снежных скульптур.

Организаторы предупреждают, что конкурс состоится только при благоприятных погодных условиях. Форум можно посетить по входному билету в зоопарк (цена от 150 до 300 рублей).

0+

Вечер итальянской музыки

Фото vk.com/gsort

21 февраля в БКЗ им. С. Сайдашева своего слушателя ждет III Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Изюминка фестиваля — «Вечер итальянской музыки» — обещает быть весьма насыщенным. Здесь прозвучат самые известные арии из опер Верди и Пуччини в исполнении Абдразакова, Государственного симфонического оркестра РТ и почетных гостей концерта. Среди них: итальянский тенор Лучано Ганчи, российский баритон Сергей Кайдалов и победитель Международного молодежного фестиваля-конкурса вокального искусства «Русский бас» 2019 года Константин Федотов. Женские партии исполнят Анастасия Коротенко (сопрано) и Наталья Якимова (меццо-сопрано). Дирижер — Александр Сладковский. Концерт начнется в 18.30.

Билеты — от 1800 рублей.

6+

Сражение сильнейших рапиристок мира

С 21 по 23 февраля в Центре гимнастики пройдет этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин. В нем примут участие около 200 сильнейших спортсменок из 35 стран мира. Награды «Рапиры Казани» разыграют в индивидуальном и командном первенствах. Соревнования стартуют в пятницу в 11.00 с предварительного этапа (бои до 5 уколов). В субботу в 10.00 начнется розыгрыш так называемого «табло прямого выбывания», где из 64 спортсменок в финал пробьются лишь четверо. В этот же день в 17.00 состоится церемония открытия турнира, за которой последует выявление победителей в одиночном разряде. А в воскресенье с 9.00 до 17.00 будут определяться финалисты командных соревнований. Казанский этап Кубка мира является отборочным соревнованием перед Олимпиадой в Токио, что гарантирует болельщикам зрелищное противостояние на помосте.

Вход свободный.

0+

Дождаться «Казанского трамвая»

В субботу, 22 февраля, в театре им. Качалова состоится премьера сезона — спектакль «Казанский трамвай». Эта экспериментальная музыкально-поэтическая фантазия по стихам казанских авторов впервые была представлена зрителям в мае 2019 года. Из окон «Казанского трамвая» зрителям будут видны простые житейские истории о любви, поисках счастья и смысла жизни. Начало путешествия в 13.00.

Фото Олега Тихонова

Билеты — от 350 рублей.

12+

Open Space Market

В заключительный февральский уик-энд любителям хендмейда и дизайнерских вещиц рекомендуется отправиться на Open Space Market, который будет проводиться 22 и 23 февраля на Казанской ярмарке. Организаторы этого культурно-развлекательного события позаботились о том, чтобы посетители маркета смогли провести время весело и продуктивно. Помимо поиска оригинальных подарков к предстоящим праздникам, здесь можно будет вкусно поесть, послушать отличную музыку, набраться новых знаний и завести интересные знакомства.

Билеты — от 50 до 100 рублей.

12+

Джазовый фестиваль

23 февраля в Казанской ратуше стартует юбилейный V фестиваль Hôtel de ville. Его откроет концерт Селис Хендерсон. Американская джазовая певица, актриса и композитор представит в Казани программу, в которую войдут ее собственные композиции, а также известные хиты Стиви Уандера, Принса, Арианы Гранде, Джими Хендрикса, Ареты Франклин, Джони Митчелл в джазовой импровизационной обработке.

Начало концерта в 18.00.

Билеты — от 1500 рублей.

12+

Премьера спектакля «Пришлый»

Фото kamalteatr.ru

23 февраля на сцене театра им. Камала состоится премьерный показ драмы «Пришлый». Спектакль повествует о непростых послевоенных годах, когда вернувшимся из плена солдатам вместо почестей и наград были уготованы лагеря. Опасаясь ареста, главный герой Накип уезжает в Канаду, где тоскует по родине. Зрители узнают, как он поступит, услышав, что бывшим советским подданным наконец-то разрешено вернуться в СССР.

Билеты от 300 рублей.

12+

День бокса

В главный мужской праздник «Лига Бокса Татарстана» приготовила сильной половине человечества свой подарок. В этот день поклонников бокса приглашают на стадион Ak Bars Bank Arena (мотосалон ARENA-MOTOR), где пройдут шестые рейтинговые бои «Лиги». Организаторы обещают гостям серию захватывающих поединков. Начало боев в 14.00.

Вход свободный.

12+

Хоккей и волейбол

В рамках регулярного чемпионата 18 февраля в 19.00 казанский «Ак Барс» примет омский «Авангард». В конце недели «барсам» предстоит еще один домашний поединок — в День защитника Отечества казанский клуб сыграет с минским «Динамо».

Билеты — от 200 рублей.

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Фото Максима Платонова

19 февраля волейбольный «Зенит» в рамках Лиги чемпионов примет «Халкбанк» из Анкары. Скорее всего, зенитовцы не оставят сопернику ни единого шанса, но даже самая яркая победа над турками в заключительном матче группового этапа ЛЧ не исправит ситуацию. После серии досадных поражений в турнире взять верх над «Халкбанком» — скорее дело чести, чем стратегическая задача. Вместе с тем клуб рассчитывает на поддержку болельщиков в этот вечер. Игра начнется в 19.00.

Билеты — от 180 рублей.

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