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Центр гимнастики

Спорт

Общая информация

Центр Гимнастики в Казани был открыт 14 ноября 2012г. при поддержке: Министерства спорта РФ, Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ, Всероссийской Федерации художественной гимнастики, Федерации художественной гимнастики Республики Татарстан.

Центр Гимнастики располагает многофункциональными площадками для проведения тренировочного процесса и организации соревнований любого уровня. Зал для соревнований на 3200 посадочных мест.

Центр является подразделением ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма».

Директор — Шафеева Лилия Планитовна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420101, ул Сыртлановой, 6
  • Телефон: (843) 221-23-28
  • Email: gimnastika-rt@mail.ru
  • Сайт: http://www.gymnastics-center-kazan.ru/

Дата последнего обновления: 10.12.2020

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