Центр гимнастики
Общая информация
Центр Гимнастики в Казани был открыт 14 ноября 2012г. при поддержке: Министерства спорта РФ, Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ, Всероссийской Федерации художественной гимнастики, Федерации художественной гимнастики Республики Татарстан.
Центр Гимнастики располагает многофункциональными площадками для проведения тренировочного процесса и организации соревнований любого уровня. Зал для соревнований на 3200 посадочных мест.
Центр является подразделением ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма».
Директор — Шафеева Лилия Планитовна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420101, ул Сыртлановой, 6
- Телефон: (843) 221-23-28
- Email: gimnastika-rt@mail.ru
- Сайт: http://www.gymnastics-center-kazan.ru/
Дата последнего обновления: 10.12.2020