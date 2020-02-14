Не в ЦСКА, так в другой клуб РПЛ: сериал Давида Караева продолжается

Вариант перехода нападающего в клубы ФНЛ в Челнах не рассматривают

Неожиданная развязка истории краткого пребывания форварда «КАМАЗа» Давида Караева в составе ЦСКА обрадовала, похоже, только болельщиков набережночелнинской команды. В самом клубе уже были настроены расстаться с игроком, получив денежную компенсацию и набрав репутационные очки. Но наставник армейцев Виктор Гончаренко оказался другого мнения и отправил Давида домой. «Реальное время» разбирается в ситуации с помощью руководителей «КАМАЗа», рассказывает, где еще может оказаться Караев, и объясняет, чем он так хорош на поле.

Переход Караева пошел бы «КАМАЗу» на пользу

Один из главных футбольных сериалов нынешней зимней паузы под названием «Давид Караев переходит в ЦСКА» подошел к концу — армейский клуб объявил о решении отказаться от услуг нападающего после просмотра его на двух сборах. Давид уже прибыл в расположение «КАМАЗа» на Кипр, где продолжит подготовку ко второй части сезона ПФЛ.

В самом челнинском клубе заявляют, что были не против перехода форварда в клуб Премьер-лиги и пошли на все уступки, чтобы Давид играл в ЦСКА. В беседе с «Реальным временем» заместитель генерального директора ФК «КАМАЗ» Тимур Феоктистов выделил несколько потенциальных плюсов такого перехода:

— Естественно, мы за то, чтобы наши игроки росли профессионально и переходили в клубы выше классом. Во-первых, это пополнение бюджета для нас, а во-вторых, это имидж. Все-таки не каждый день игроки ПФЛ переходят в клубы, занимающие лидирующие позиции в РПЛ. Безусловно, Давид помог бы нам (и, возможно, поможет) в борьбе за выход в ФНЛ. Это футболист, который по многим параметрам перерос уровень ПФЛ. Создавать такому игроку препятствия в его карьере, говорить «ты никуда не пойдешь» — это непрофессионально. Поэтому глобальных проблем клуб здесь не видит.

— У «КАМАЗа» есть кем заместить Караева в случае его продажи, чтобы решать задачу выхода в ФНЛ?

— Безусловно. Проводя трансферную кампанию в это межсезонье, мы уже отталкивались от того, что на остаток сезона Караева с нами не будет. Потому что были убеждены, что у него все получится в ЦСКА. На данный момент мы уже подписали контракты с двумя новыми игроками, и еще ряд ребят будут просматриваться на сборах и турнирах на Кипре и в Турции.

Варианты с клубом ФНЛ в Челнах не рассматривают

Впрочем, судя по последней информации, сериал еще не закончен — вот-вот должен стартовать второй его «сезон» под названием «Куда все-таки отправится Караев?».

Буквально на следующий день после оглашения решения ЦСКА в разных источниках появилась информация, что уроженец Владикавказа все же может покинуть клуб из Набережных Челнов до окончания зимнего трансферного окна. По данным Metaratings.ru, форвардом интересуется один клуб РПЛ и два клуба ФНЛ. В числе прочих интерес к Караеву проявляет и «Нефтехимик», за который нападающий уже выступал в сезоне 2015/2016.

В «КАМАЗе» эту информацию подтверждают лишь частично, подчеркивая, что вариант с переходом в клуб ФНЛ в Челнах не рассматривают:

— По поводу «Нефтехимика» сказать не могу, — продолжает Феоктистов. — Если игрок и будет уходить, то, скорее всего, в клуб РПЛ. Переходить в команду ФНЛ особого смысла нет, потому что наша цель — играть там самим в следующем сезоне. Запросы из ФНЛ мы рассматривать не готовы. Речь не идет о том, чтобы не отпустить игрока — мы просто ему донесем, что в данный момент уходить туда ему бессмысленно. Мы хотим, чтобы игрок развивался, а о каком качественном скачке в развитии карьеры может идти речь, если мы отдадим игрока в клуб ФНЛ? На уровне ЦСКА он показал себя достаточно неплохо, тем более это российский игрок, относительно молодой — 24 года, и относительно доступный в трансферной стоимости. Да и без особых невероятных личных финансовых условий, — рассуждает замгендиректора ФК «КАМАЗ».

По некоторой информации, тем самым клубом РПЛ является тульский «Арсенал». Однако в Премьер-лиге есть несколько вариантов продолжения карьеры для форварда и помимо «канониров».

— Безусловно, он интересен нескольким клубам РПЛ. По разным данным, им интересуется тульский «Арсенал», он может пригодиться «Крыльям Советов», учитывая, что из команды ушел Соболев. Он интересен «Сочи» и, может быть, «Уфе». У этих клубов есть финансовые возможности для этого трансфера, и им тоже нужно решать свои задачи, в чем этот игрок, безусловно, может им помочь. Но даже если сделка сейчас сорвется, Давид без проблем может уйти на следующий сезон, — сообщил «Реальному времени» Феоктистов.

На сайте Transfermarkt.de Давид Караев оценивается в 300 тысяч евро, что в клубе подтверждают. Впрочем, благодаря интересу со стороны ЦСКА его цена может поползти вверх.

По словам многолетнего тренера «КАМАЗа» Валерия Четверика, большой потенциал нападающего он заметил еще в прошлом году. Фото капитал-закамье.рф

Валерий Четверик: «Такие, как Караев, дефицит в нашем футболе. Играть, как он, не умеют ни Дзюба, ни Смолов»

Мнение, что Давид Караев перерос ПФЛ и должен оказаться в клубе классом выше, подтверждаются и его редкими для России качествами нападающего. По словам многолетнего тренера «КАМАЗа» Валерия Четверика, большой потенциал нападающего он заметил еще в прошлом году:

— Буквально вчера наткнулся в Сети на обсуждение Караева и того, что Гончаренко взял какого-то белорусского игрока без просмотров. Якобы выбор был сделан в его пользу. Болельщики ЦСКА пишут про Караева — надо брать, парень хороший, забивал. Ко мне обратились: «Вы же в «КАМАЗе»и ЦСКА были, выскажите свое мнение». Пишу: «Да, этого игрока я видел еще в прошлом году. Я еще тогда, когда увидел его на матче с «Нефтехимиком» в 1/32 Кубка России, сказал: этот игрок будет играть в хороший футбол».

Игроки его манеры игры — дефицит в нашем футболе. Это футболист, который цепляется за мяч, создает остроту, обыгрывает на скорости — что, кстати, не могут делать те же Дзюба и Смолов. А это игроки национальной сборной. Так, как он, играют единицы, а все остальное — ходячие экскаваторы.

Мало того, что Караев забивает, видит поле и хорошо играет в подыгрыше — он обыгрывает в движении, за мяч цепляется, опускается вниз и проделывает большой объем работы. Он и на фланге обыгрывает — в матче со «Спартаком», например, он заработал пенальти, именно когда начал врезаться с фланга. Игрок разноплановый.

Есть большая опасность, что Караев «сломается». Как этого избежать?

Однако существует опасность, что, как это часто бывает, побывав на волоске от продолжения карьеры в большом клубе и даже забив за него гол на сборах, игрок не сможет мотивировать себя играть в ПФЛ на прежнем уровне.

— Не сломался бы он психологически, — продолжает Четверик. — Потому что он прошел там два сбора, был настроен остаться. А чтобы определить хорошего игрока, хорошему специалисту достаточно и одних сборов. Вон, в «Спартак» приходили во времена Константина Ивановича [Бескова] и Олега Ивановича [Романцева] — два-три упражнения, и все понятно. А тут игрок провел два сбора!

Я сомневаюсь, что челнинский клуб или агенты «ломили» большие деньги. Давиду же я хочу сказать, чтобы он не опускал руки. Он себя еще проявит.

«Гончаренко будет локти кусать»

По мнению Валерия Четверика, если игрок психологически не надломится, у него есть возможность заиграть в любом клубе Российской премьер-лиги.

— Караев сможет усилить любую команду Премьер-лиги, начиная с «Зенита» и заканчивая «Сочи». Но не знаю, как он выдерживает те нагрузки, которые предъявляются к игроку в Премьер-лиге. Мне этот игрок нравится, он крепкий и ему всего 24 года. Это игрок атаки, а значит, всегда должен обыгрывать на скорости. Поэтому я лично ставлю его выше Дзагоева. По своей манере это игрок для более серьезных задач. У него хорошее будущее.

Хорошему игроку в хороших руках всегда место найдется. Выйдет он, к примеру, за условную «Уфу» или «Урал» против ЦСКА и «шлепнет» им парочку. Думаю, армейцы еще пожалеют, что не взяли его, а Гончаренко будет локти кусать.