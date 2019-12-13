Шведские резервисты напомнили о настоящих проблемах российского хоккея

Выступать без флага и гимна — не самое страшное

После четырехлетнего «бана», которым наградили на этой неделе российский спорт, больше всего засуетились и начали переживать поклонники российского хоккея. Впереди сразу три крупных турнира в нашей стране, проведение которых может оказаться под вопросом из-за санкций WADA. Однако у Третьяка, Ротенберга и компании в рукаве есть серьезный козырь в лице президента ИИХФ Рене Фазеля, который обязательно поможет России. Другой вопрос, что пока непонятно, кто поможет россиянам непосредственно в хоккейных вопросах — у Алексея Кудашова в сборной пока не получается. Накануне его подопечные практически в сильнейшем составе проиграли в Москве резервистам из сборной Швеции. О чем заставил задуматься этот матч — в материале «Реального времени».

«Перенести чемпионаты мира из России практически невозможно»

После санкций, введенных WADA в отношении нашей страны, стало понятно, что российский спорт уже не будет прежним. Только время покажет, какие выводы сделали в России из всей этой истории. Однако выступление под нейтральным флагом и без гимна — это не самое страшное. Существует вероятность, что пострадают наши командные виды спорта, и больше всех из них — хоккей.

На ближайшие годы в России запланировано сразу три крупных хоккейных мероприятия: чемпионат мира в Санкт-Петербурге, молодежный чемпионат мира в Новосибирске и Омске, а также женский чемпионат мира в Уфе. Все санкции от Международного допингового агентства еще будут оспариваться в CAS, поэтому окончательного решения от ИИХФ нужно ждать в лучшем случае весной. Президент этой организации Рене Фазель — давний друг российского хоккея (и Владимира Путина лично), поэтому вряд ли он не пойдет ему навстречу. Но есть один нюанс: в 2020 году «дантист» (прозвище Фазеля, — прим. ред.) складывает свои многолетние полномочия и уступает пост главы Международной хоккейной федерации представителю из Канады. По слухам, Фазелю уже заготовлено тепленькое местечко в Континентальной хоккейной лиге. Однако швейцарцу, видимо, еще предстоит его заслужить и сделать все, чтобы минимизировать урон от санкций WADA. На днях на специальном брифинге для СМИ он заявил следующее:

— Пока ни в чем нельзя быть уверенным, все ждут решения спортивного суда CAS. Но мы будем работать и сделаем все возможное, чтобы защитить российские интересы. Мы не сдадимся, будем их отстаивать. Сейчас еще слишком рано о чем-то дискутировать, не зная итогового вердикта. Я надеюсь, что это будет справедливая, правовая позиция, а не политическая.

Президент этой организации Рене Фазель — давний друг российского хоккея (и Владимира Путина лично), поэтому вряд ли он не пойдет ему навстречу. Фото kremlin.ru

— Что можете сказать о возможном переносе чемпионатов мира из России?

— Это будет очень трудно, практически невозможно сделать.

Кстати, ФХР уже заявила, что «примет и будет неуклонно исполнять все решения суда, вступившие в законную силу». Взрослая сборная России, вероятнее всего, лишится возможности выступать на чемпионатах мира с 2020 по 2023 годы в привычном формате. В таком случае на турниры будут допущены нейтральные спортсмены, прошедшие через все фильтры от допингового агентства. Здесь можно вспомнить, что, например, игроки СКА Сергей Плотников и Антон Белов пропустили победную Олимпиаду в Пхенчхане как раз на фоне разговоров об их нечистых пробах.

Из пяти вызванных игроков «Ак Барса» до сборной доехали трое

Как нельзя кстати после оглашения приговора от WADA пришелся очередной этап Евротура — домашний Кубок Первого канала. Он проходит лишь раз в год, и традиционно тренерский штаб сборной старается собрать всех сильнейших хоккеистов КХЛ, а не проводить эксперименты, как на ноябрьском Кубке Карьялы.

Казанский «Ак Барс» выдал отличное начало сезона и с отрывом лидирует в турнирной таблице Континентальной лиги. Понятно, что сборная, как это обычно бывает в последние годы, в основном состоит из игроков питерского СКА и московского ЦСКА. Но не вызвать достойных игроков из Казани в этой ситуации было бы настоящим тренерским преступлением. Первоначально планировался приезд сразу пятерых «барсов»: защитников Альберта Яруллина, Андрея Педана, Никиты Лямкина, вратаря Тимура Билялова и нападающего Владимира Ткачева. Однако первые двое по ходу декабрьской паузы в КХЛ отсеялись из-за травм, в итоге в расположение сборной отправилось по одному представителю каждого амплуа.

Особняком стоит Билялов — лучший вратарь текущего сезона и настоящее открытие последних месяцев. В «Ак Барс» его брали в лучшем случае третьим, но в итоге он переиграл шведа Рейдеборна и не оставил шансов Эмилю Гарипову, который так и не сыграл за казанцев в этом году и впервые в карьере сменил клуб, отправившись в омский «Авангард». На этот этап Евротура также вызвали вратарей Александра Самонова (СКА) и Илью Сорокина (ЦСКА).

По сути, пример Лямкина — это то, как нужно использовать предоставляющиеся судьбой шансы

Никита Лямкин проявил себя в последние недели, и его вызов в сборную — приятный аванс. Защитник появился в «Ак Барсе» летом 2017-го во время массовой закупки казанцев в новокузнецком «Металлурге», который как раз покинул КХЛ. В тот же сезон Никита стал чемпионом, играя в плей-офф много и надежно. По сути, пример Лямкина — это то, как нужно использовать предоставляющиеся судьбой шансы. В Казани у него уже получилось многое. Теперь появился шанс зацепиться и за место в главной хоккейной команде страны.

Владимир Ткачев уже давно игрок уровня сборной и призывался в нее не раз, однако именно его кандидатура вызывает вопросы. И дело не в игре в первой половине сезона, а в травме, которую хоккеист получил совсем недавно в матче «регулярки» в Магнитогорске. Игрок схлопотал сотрясение и смог покинуть лед только на носилках, пропустив в итоге три недели. Однако Алексей Кудашов решил, что тянуть незачем, и так как Ткачев уже провел пару игр после травмы, решил посмотреть на его нынешнее игровое состояние и в сборной.

0:3 в первой половине игры и дубль Капризова в концовке

В домашнем для нас этапе Еврохоккейтура (начиная с 1992 года) россияне и шведы играли между собой 25 раз: 18 побед на счету нашей сборной, 6 — у скандинавов и однажды встреча завершилась миром, когда ничьи еще существовали в мировом хоккее (0:0 в 1997 году на «Кубке Балтики»). После майского чемпионата мира Швеция пока что проваливается в пух и прах, проиграв до игры с россиянами пять встреч из пяти. В Москву скандинавы привезли далеко не основной состав (отсутствовал, например, Линус Умарк из «Салавата Юлаева»).

Однако резервисты шведов преподнесли настоящий сюрприз, забросив две безответные шайбы уже в первом периоде. Казалось, на фоне напряжения вокруг санкций и призыва почти всех сильнейших игроков КХЛ на данный момент россияне просто обязаны были показать всю свою мощь. На деле все вышло иначе — экспериментальный скандинавский состав играл раскрепощенно и уверенно, хоть и начал встречу с меньшинства. А вот первое же большинство шведы реализовали усилиями Андре Петерссона. В середине стартовой двадцатиминутки Даниэль Брудин отличным броском преимущество удвоил. В обоих пропущенных голах можно предъявить претензии вратарю — Самонов не выручал, а после третьего гола на старте второго периода его сменил Илья Сорокин. Таким образом, повышаются шансы Тимура Билялова сыграть в стартовом составе в субботу в игре против чехов.

Капризову даже удался дубль и очередное сокращение отставания в счете до минимума, однако Швеция все же одержала вполне заслуженную победу на старте очередного этапа Евротура

На 37-й минуте Вадим Шипачев, который давненько не вызывался в сборную России, одну шайбу отыграл. В третьем периоде Кирилл Капризов сократил отставание до минимума, но шведы ответили в течение минуты — Даниэль Заар сделал счет 4:2 в пользу гостей. Россияне устроили настоящий навал, имели уйму голевых моментов, Капризову даже удался дубль и очередное сокращение отставания в счете до минимума, однако Швеция все же одержала вполне заслуженную победу на старте очередного этапа Евротура и заставила о многом задуматься тренерский штаб Кудашова.

Билялов выйдет в стартовом составе против чехов?

Понятно, что делать громкие выводы после всего лишь одного домашнего поражения не стоит, но все-таки встреча стала довольно показательной и напомнила о многих проблемах российского хоккея последних лет.

Проблема номер один: сборную превратили в полигон обкатки и просмотра игроков СКА и ЦСКА. По слухам, глава штаба Роман Ротенберг имеет прямое влияние на определение состава на тот или иной турнир и даже матч. Так, вызывает вопросы появление в воротах Самонова, который сейчас даже не стопроцентно первый номер питерского клуба, а сезон он и вовсе начинал в подмосковном «Витязе». Александр пропустил первый же бросок в сторону его ворот. Начни игру тот же Билялов, который осенью установил новый рекорд российского хоккея по протяженности «сухой» вратарской серии, возможно, и не было бы аж трех пропущенных шайб.

Проблема номер два: в российском хоккее уже давно есть проблема с защитниками. Пусть Кудашов и обладает славой тренера, который умеет ставить игру в обороне, в этом сезоне это никак не проявляется ни в возглавляемом им СКА, ни в сборной России. Тот же резерв шведов наглядно показал, как нужно играть системно в защите, а вратарь ЦСКА Ларс Юханссон уже подчищал где надо. Хотя за третий период он сделал кучу сейвов и в итоге за всю игру у него набралось их более сорока.

Атакующий стиль «Красной машины», о котором трубят все последние годы — это прекрасно. Однако реализация голевых моментов у большинства наших нападающих — просто катастрофа

Третья проблема пока не такая хрестоматийная, но отчетный матч снова напомнил о ней. Атакующий стиль «Красной машины», о котором трубят все последние годы, — это прекрасно. Однако реализация голевых моментов у большинства наших нападающих — просто катастрофа. Даже этот состав скандинавов показал, как нужно ценить каждый момент и превращать его в заброшенные шайбы. Итоговая статистика по броскам красноречива: 42 — 16 в пользу россиян. Счет 3:4 — на табло.