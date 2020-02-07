Фотомарафон «100-летие ТАССР»: машины с урожаем прибыли на Набережночелнинский элеватор, 1963 год

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Фото: Из фондов Историко-краеведческого музея города Набережные Челны

Самое старое предприятие в Набережных Челнах (если не считать Затона и судоремонтных мастерских) — это элеватор. Это единственный сохранившийся доныне памятник промышленной архитектуры города, который сегодня включен в государственный охранный реестр местного значения.

Градообразующее предприятие второго по величине города республики — КАМАЗ. Но еще за полвека до него экономику этих мест определяли удобная пристань и огромный элеватор, один из крупнейших не только в Поволжье, но и во всей тогдашней России. Мензелинское уездное земство планировало построить большой элеватор при Челнинской пристани еще в 1887 году. Емкость его планировалась на уровне 1 миллион 300 тысяч пудов (это почти 21 тысяча тонн).

Правда, широкие планы земства упирались в совершенно неприличные по тем временам деньги. Естественно, их не было, а центральные органы власти не торопились выдавать земству ссуду. Но в 1910 году к элеваторному вопросу в стране централизованно подключили Государственный банк, в чьей структуре внезапно появился отдел зернохранилищ. Строить их предполагали на крупных железнодорожных станциях и на удобных пристанях: через такие транспортные хабы было удобнее всего распределять потоки зерна по огромной стране. В челнинском затоне пристань была идеальная. Поэтому и элеватор при ней построили одним из первых.

Элеватор и лестница на пристань, 1963 год

Емкость его превзошла самые смелые ожидания земства: 2 миллиона пудов (около 32 тысяч тонн), в час он мог принимать 8 тысяч пудов ржи (128 тонн). Это был третий по величине элеватор в России после Самарского и Новороссийского. Обошлось строительство более чем в полтора миллиона рублей. Участок земли выделили в 1914 году, на стройку собрали людей (в 1915 году здесь работали полторы сотни военнопленных).



Элеватор строили 4 года. В строй его запустили за месяц до революции, в сентябре 1917-го. Разумеется, новой власти он тоже очень пригодился. Устроенный по последнему слову тогдашней техники, хорошо оборудованный и даже электрифицированный, он обеспечивал не только эффективную просушку, обработку и хранение зерна, но и его транспорт по крупным речным артериям: например, в 1918 году отсюда вывезли зерно в голодающую Москву.

Напряженно он работал в годы Великой Отечественной войны. В его закромах концентрировалось зерно, которое обеспечивало производство хлеба, круп для действующей армии, для работы городских хлебопекарен, здесь хранился государственный семенной фонд. Запасы зерна в хранилищах элеватора охранялись по всем строгостям военного времени. Тогда у элеватора исчез почтовый адрес: официально он стал одним из тысяч безликих а/я, для секретности.

Строительство складов и транспортерных галерей, 1963 год

После войны Челнинский элеватор продолжал бодро работать: его понемногу модернизировали, достраивали к нему новые склады, построили транспортерные галереи. Он и по сей день остается одним из уважаемых предприятий города — вполне себе действующий памятник, который старше самого города.



Людмила Губаева