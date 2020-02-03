«Наши казанские болельщики, одни из самых тихих в лиге, были очень огорчены судейством и шумели»

Как УНИКС проиграл лидеру сезона из Химок

Неделю назад баскетбольный клуб из Казани одержал волевую, запоминающуюся и очень важную победу в Санкт-Петербурге над «Зенитом». Тогда УНИКС рисковал впервые в сезоне начать серию из трех поражений подряд. Еще ни разу в этом сезоне подопечные Димитриса Прифтиса не выдавали такого плохого результата, а последний раз дважды подряд проигрывали в ноябре. Но если в Питере спастись получилось, то вот в Стамбуле против «Галатасарая» в среду и дома против «Химок» накануне такой трюк повторить не удалось. О том, как УНИКС в равном матче проиграл лидеру сезона концовку и почему тренер казанцев вдруг заговорил про болельщиков, — в репортаже «Реального времени».

Турнирные расклады и новичок Кук

УНИКС в минувшую среду уступил турецкому «Галатасараю» в выездном матче Еврокубка со счетом 76:90. За два тура до завершения топ-16 все четыре команды в группе казанцев имеют показатель 2-2. Предстоящий домашний матч с «Ритасом» и выездная игра в Монако теперь решат будущее казанцев, которые могут как выйти в плей-офф, так и занять последнее место на втором групповом этапе Кубка Европы.

Другое дело Единая лига ВТБ. Победа в Питере позволила Прифтису и компании закрепиться в четверке лучших, отбросив «Зенит» намного ниже себя в турнирной таблице. После домашнего поражения от «Калева» питерцы и вовсе пока что покинули зону плей-офф. Вряд ли кто-то до начала сезона мог уверенно предположить, что четверка будет даваться УНИКСу так легко. Предполагалась ожесточенная борьба как раз с «зенитовцами» и «Локо-Кубанью», однако краснодарцы делят второе-третье место с ЦСКА, а вот от казанцев на две победы отстают «Калев» и «Парма».

В конце января УНИКС вновь активизировался на трансферном рынке и объявил о переходе Элджина Кука. Сезон 27-летний американец начинал в саратовском «Автодоре», его контракт с казанцами рассчитан до конца нынешнего чемпионата. В своей бывшей команде форвард в среднем набирал 15,4 очка, 5,5 подбора и 1,7 результативные передачи. Напомним, что 4 января в Казани состоялся матч УНИКС — «Автодор» (86:83), в котором Кук был вторым по результативности в составе саратовцев — набрал 20 очков и сделал 9 подборов и 3 передачи. Как заявил Прифтис, за казанский клуб Кук будет играть только в матчах Кубка Европы.

Команды выдали довольно зрелищный отрезок, в котором явный лидер стартовой четверти так и не определился

«Химки»: новый лидер Единой лиги ВТБ и главное разочарование Евролиги

Подмосковные баскетболисты прошлым летом провели довольно агрессивную трансферную кампанию, прикупив Сергея Карасева, Тимофея Мозгова и ряд классных легионеров. Мощный состав планировался с прицелом на успешное выступление сразу в двух турнирах, однако пока что результат «Химки» дают лишь в Единой лиге ВТБ, проиграв всего раз — «Локомотиву-Кубани». Московский ЦСКА, похоже, в этом сезоне готов уступить лидерство регулярного сезона химчанам, однако столичный клуб смотрится гораздо лучше в Евролиге.

Как раз в минувший четверг эти клубы сошлись в главном европейском турнире, и ЦСКА одержал довольно уверенную победу — 87:69. В последних семи встречах турнира подмосковный клуб потерпел шесть поражений и опустился на низкое 12-е место. Подопечные Римаса Куртинайтиса в какой-то момент шли в ногу с ЦСКА и другими грандами с балансом побед и поражений 6-2. Затем подмосковная команда постепенно теряла позиции. Еще на старте сезона была заметна уязвимость «Химок» на выезде. Как раз в этом был шанс казанцев — помимо преимущества своей площадки могла сказаться усталость соперника после игры с ЦСКА.

Из истории противостояния команд можно отметить, что УНИКС и «Химки» играли в плей-офф Единой лиги ВТБ уже второй год подряд. Прошедшей весной казанцы даже повели в полуфинальной серии со счетом 1-0, однако в итоге проиграли три встречи подряд, оставшись без Евролиги, но с бронзовыми медалями. Матч первого круга нынешнего сезона в Химках получился весьма результативным и закончился разгромом УНИКСа — 109:83.

19—2 по штрафным в пользу химчан

Встреча началась с минуты молчания в память о погибшей неделю назад суперзвезде НБА Коби Брайанте. У УНИКСа на игру даже не переодевался новый разыгрывающий Джордан Теодор, получивший повреждение. В стартовом составе хозяев вышли Макколлум, Смит, Тайес, Уилсон и Узинский. «Химки» выпустили Шведа, Букера, Тимму, Зайцева и Моню. На позиции разыгрывающего уверенно начал встречу Макколлум. Еще более уверенно ее начал Смит, который в двух первых атаках «зеленых» набрал 5 очков. После трехочкового Тиммы гости впервые вышли вперед — 11:9. Далее команды выдали довольно зрелищный отрезок, в котором явный лидер стартовой четверти так и не определился. Лишь в концовке «Химки» сделали приличный рывок, в первую очередь благодаря отличной игре Шведа, который раздавал шикарные пасы и уводил в отрыв своих форвардов. Плюс УНИКС сразу подсел на вдвое большее, чем у соперника, количество фолов: 8—4. По очкам же стартовая десятиминутка закономерно осталась за «Химками» — 27:23.

Во второй четверти «Химки», казалось, начали укреплять преимущество и повели уже «плюс семь», однако к середине отрезка УНИКС счет сравнял

Во второй четверти «Химки», казалось, начали укреплять преимущество и повели уже «плюс семь», однако к середине отрезка УНИКС счет сравнял, а после штрафного Уилсона вновь вышел вперед — 35:34. Забавный эпизод случился во время тайм-аута Куртинайтиса: девушки из группы поддержки казанского клуба вышли в центральный круг для исполнения очередного танца, однако музыка почему-то так и не заиграла. Ведущий арены и зрители хором начали петь «Туган як», чирлидерши подхватили порыв «Баскет-холла», хлопая в ладоши, однако танца в ту паузу от них так и не увидели.

За 4 минуты до перерыва после броска Каймакоглу УНИКС повел 38:36. В следующей атаке Хаукур Палссон допустил пробежку, а быстрая атака «Химок» ни к чему не привела. При счете 41:41 у гостей на площадке появился Сергей Карасев. Именно после его точного броска команды ушли на 15-минутную паузу с минимальным преимуществом гостей — 47:46.

Уже по первой половине встречи бросились в глаза судейские решения: гостям дали 19 бросков с линии штрафных, хозяевам — всего 2. По итогам матча, как и ожидалось, вышла достаточно внушительная цифра: «Химкам» позволили бросить 23 штрафных, УНИКСу — 9.

— Мы играли командно, двигали мяч, было много открытых бросков. Выиграли подбор, поэтому такой результат, — говорил после игры лидер «Химок» Алексей Швед. — В Казани всегда тяжело играть. УНИКС — сильная команда с хорошими игроками, и наш тренер отмечал это. Здесь всегда тяжело, и мы знали, что будет нелегко. У нас 4 игры за 8 дней, но такое у всех команд Евролиги. Ничего, так бывает.

В заключительной четверти слово взял Алексей Швед

«Играли на равных, но у них есть Швед»

После перерыва команды не сбавили темпа, продолжая играть зрелищно и результативно. Игры такого уровня и накала в этом сезоне в Казани еще точно не было. После точного трехочкового от Яниса Тиммы «Химки» повели 55:50. В следующей атаке Тайес также набрал три очка, забив «двушку» с фолом. Однако продолжал «творить» в этой игре Швед. Как мы уже отметили выше, лидер «Химок» выступал не в роли скорера, а в роли распасовщика, и это отлично у него получалось, в особенности в паре с Девином Букером, который после длинных передач Алексея классно переправлял мяч в корзину то мощными данками, то просто легким движением руки. В нужный момент включался и бросок от Шведа, однако главным героем третьей четверти стоит признать Тимму. Латыш буквально затерроризировал кольцо УНИКСа своими точными дальними попаданиями. Благодаря во многом его стараниям «Химки» уходили на последний перерыв, ведя с преимуществом в 5 очков — 76:71. В концовке десятиминутки произошел эпизод, который заставил громко загудеть «Баскет-холл»: Эрик Макколлум вылетел за пределы площадки и упал на спину недалеко от кресел в партере. Судьи никак не отреагировали на движение игрока «Химок», которое было расценено как неумышленное.

В заключительной четверти слово взял Алексей Швед. Набрав 5 очков буквально за минуту, он позволил разрыву в очках вырасти до 8, однако «треха» от Каймакоглу снова сократила его до 5 очков — 76:81, а точный бросок Узинского — до 3, счет стал 78:81. В концовку игры «Химки» заходили с 9-очковым преимуществом — 93:84 за 3 минуты до конца. После перехвата и точного броска от Смита счет был 88:93, однако «Химки» провели очень осторожную концовку и после пары неточных бросков от игроков УНИКСа выиграли с преимуществом в 10 очков — 98:88.

— Мы допустили пару ключевых ошибок, после которых нам было уже трудно дальше соперничать, — вздыхал после игры Дмитрий Узинский. — Получили открытую «трешку», потом с подбора забили, а у нас были какие-то неподготовленные броски, что затрудняло погоню по очкам.

— Можно ли сказать, что первые три четверти боролись на равных?

— Да, мы бились, боролись. Нам не хватало немного агрессии в защите, много проиграли подборов. Швед для того и лидер, что в конце матча взял игру на себя и забил несколько важных мячей. Мы играли на равных, но у них есть Алексей, который во многом предопределил исход.

Главный тренер гостей Римас Куртинайтис после матча отметил, что его команде сейчас не хватает времени даже нормально поспать

Прифтис: «Критерии работы арбитра были размыты»

Главный тренер гостей Римас Куртинайтис после матча отметил, что его команде сейчас не хватает времени даже нормально поспать:

— Рад, что выиграли, мы знаем, как тяжело играть с УНИКСом в Казани. Сейчас у нас не очень удачный момент сезона из-за травм четырех игроков. Тем не менее играли неплохо, все, кто был на площадке, дали свой максимум. Я думаю, мы победили заслуженно, хотя исход игры не был понятен до самого конца. Мы сыграли лучше концовку и победили.

— Насколько сложно было перестраиваться с матчей Евролиги?

— Здесь была сложность не только из-за отсутствия игроков. У нас нет Крамера, Бертанса. Да, мы имеем восемь иностранцев, а играть можно только шестерым, но мы должны делать ротацию из-за большого числа матчей. Сегодня я все время старался снять игровое время со Шведа, Стива, но не получается, потому что всегда играем на победу.

Кому-то экономить, чтобы потом, возможно, было лучше? Мы так не делаем. Это и есть наша основная проблема. Послезавтра мы опять летим играть с «Маккаби», намечается еще три игры на этой неделе. Если быть откровенным, то я впервые в своей тренерской карьере сталкиваюсь не с тем, как потренировать игроков, а как сделать, чтобы они выспались. Столько поездок и игр. Причем, вы знаете, что в Евролиге не расслабишься, все матчи, как финал. В этом и есть наша проблема. Но сегодня я рад, что мы выложились на максимуме, выиграли. Это самое главное.



Димитрис Прифтис по окончании встречи был очень эмоционален:

— Это была очень интересная игра, где мы сделали все, что смогли. В конце, из-за некоторых деталей, мы не сумели сохранить разницу в счете. «Химки» — это очень хорошая команда, которая играет в классный баскетбол.

Фото unics.ru

Это была очень интересная игра, где мы сделали все, что смогли. В конце, из-за некоторых деталей, мы не сумели сохранить разницу в счете

Мы принимаем тот результат, который получили. Но сегодня наши казанские болельщики, одни из самых тихих в лиге, были очень огорчены судейством и шумели по этому поводу. Критерии работы арбитра действительно были размыты. В одних случаях фиксировался флопинг, в других — нет. Где-то фол, где-то — нет. Это увидели как специалисты, так и простые зрители.

Поражение от лидера не сильно повлияет на турнирное положение казанского клуба в Единой лиге ВТБ. УНИКС после 15 игр имеет в своем активе 9 побед и 6 поражений, до конца «регулярки» проведет еще 9 матчей и если удержится в топ-4 турнирной таблицы, то начнет плей-офф дома. Однако на повестке дня в ближайший месяц будут стоять оставшиеся игры Кубка Европы — там остается вероятность даже простого непопадания в кубковый посев, поэтому Прифтису и компании придется поднапрячься.