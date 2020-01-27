Прифтис гнет свою линию: УНИКС взял убедительный реванш в Питере

Казанцы снова провели фантастическую вторую половину матча

В новом году казанский баскетбольный клуб сменил разыгрывающего и пока что проиграл лишь однажды. С Теодором вместо Мантзариса УНИКС явно прибавил, однако выездная встреча в Санкт-Петербурге против «Зенита» обещала быть трудной, и подопечные Прифтиса не были в ней фаворитами. Команды до игры соседствовали в турнирной таблице: казанцы с 8 победами и 5 поражениями шли четвертыми, питерцы с 6 победами и 7 поражениями располагались на пятой строчке, и для них эта победа была крайне важна. Однако УНИКС не просто выстоял, проигрывая 12 очков к большому перерыву, а навязал свою игру во второй половине встречи и уверенно выиграл. О том, как Прифтис одержал пока что самую убедительную тренерскую победу сезона, — в материале «Реального времени».

194 «зеленых» очка за два матча

До выезда в Питер УНИКС провел две классных игры, в которых показал всю мощь в атаке. Против «Зелены Гуры» в гостях даже удалось набрать сотню результативных баллов. Дело шло к трехзначной цифре и в домашней игре Еврокубка против «Галатасарая», однако в концовке прицел чуть сбился, плюс несколько необязательных потерь не позволили достигнуть отметки в 100 очков вторую игру подряд. Но и 94 очка — это тоже очень хорошо.

Против турок казанцы провели, пожалуй, лучшую свою домашнюю встречу в сезоне. Соперник ни разу не вышел вперед в счете, а УНИКС, который приучил к тому, что стабильно неуверенно играет в первой половине матчей, провел удивительно ровную игру. Димитрис Прифтис по окончании осторожно похвалил подопечных, отметив, что акцент действительно был сделан именно на первую половину матча.

Игра с «Зенитом», который плохо начал сезон, обещала быть совсем другой. Постепенно этот соперник становится одним из самых принципиальных для УНИКСа. Летом огня в противостояние добавил переход Антона Понкрашова, который после пяти лет в Казани вернулся в родной Санкт-Петербург. Также летом обе команды претендовали на уайлд-кард от Евролиги. По спортивному принципу фаворитом считались казанцы, однако счастливый билет в Европу ушел к команде, которую патронирует «Газпром».

Постепенно этот соперник становится одним из самых принципиальных для УНИКСа. Фото basket.fc-zenit.ru

Как показало время, Евролига приняла не самое дальновидное решение. «Зенит» критикуют даже не за количество побед, а за то, что сам бренд клуба довольно молодой и он не привлекает европейских зрителей. На тот же УНИКС, в любом составе, болельщики приходили бы активнее.

Отметим, что незадолго до игры с казанцами «Зенит» одержал важную домашнюю победу над «Олимпиакосом» (91:87). Питерская команда сейчас находится на довольно низком 17-м месте турнирной таблицы Евролиги, имея одинаковое количество побед с «Жальгирисом», «Альбой» и «Баварией».

Один из лидеров УНИКСа Джамар Смит перед поездкой в Санкт-Петербург сказал следующее:

— Мы очень ждем эту игру, потому что у нас остались неприятные впечатления о том, как прошла первая наша встреча.

Действительно, у Смита и его команды от игры в Казани двухмесячной давности остались не самые благоприятные воспоминания. Помимо того, что УНИКС проиграл 13 очков на своей площадке (80:93), встреча запомнилась грубым поведением Густаво Айона, который ударил легионера казанцев в пах и был удален до конца матча.



Прифтис сам решит свое будущее

До игры с «Зенитом» греческий тренер УНИКСа провел в Единой лиге ВТБ 76 матчей: 58 побед и 18 поражений. Это хорошая статистика, с которой можно претендовать на доверие со стороны руководства и хороший контракт. Прошлым летом казанский клуб получил бронзовые медали после поражения от «Химок» в полуфинале и первым делом объявил о продлении договора с Димитрисом Прифтисом. Его контракт составлен по схеме «один плюс один», то есть гарантированного следующего года в Казани у грека нет. По нашим данным, Прифтису уже сообщили о том, что он сам решит свое будущее результатом команды в текущем сезоне. Если они будут неудовлетворительными, то контракт с ним, скорее всего, не продлят. Если же клубу удастся успешное выступление в Кубке Европы или будет повторен результат прошлого года в Единой лиге ВТБ с попаданием в тройку призеров, то Димитрис смело может претендовать на пролонгацию соглашения.

Одним из ключевых решений, которые принял греческий тренер летом, было расставание с Антоном Понкрашовым. Прифтис не любит таких игроков с характером (расставание с Хенри из той же области), ему нужны послушные исполнители, которые есть в его расположении сейчас. Однако первая половина сезона показала, что не все решения были верными. Того же Мантзариса, которого рекомендовал Димитрис, пришлось экстренно менять на Теодора, а игрок уровня Понкрашова в первой половине сезона пришелся бы казанцам как нельзя кстати.

Перед матчем с «Зенитом» Прифтис сделал акцент на том, что соперник всегда предлагает энергозатратную игру, выстоять в которой непросто:

— В первую очередь нам нужно совладать с их физической игрой и энергией, которую они всегда показывают. И, конечно, играть самим эффективнее, правильно двигать мяч, не бросать самим под прессингом, а пасовать другому игроку, реализовывать трехочковые броски.

На большой перерыв «Зенит» ушел с преимуществом в 12 очков — 49:37. Фото basket.fc-zenit.ru

Стабильно нестабильный УНИКС в первой половине

Помимо Понкрашова Трушкин и Воронов ранее играли в Казани, а Сергеев и Кощеев когда-то выступали в Питере. Однако на первый план в этой встрече вышли совсем другие игроки, а Кощеев и вовсе не попал в заявку на игру.

В стартовом составе УНИКСа вышли Макколлум, Тайес, Теодор, Колесников и Лиходей. Команды с ходу начали показывать результативную игру, набрав за первую четверть больше 50 очков — «Зенит» выиграл со счетом 27:24.

Вторая десятиминутка результативного темпа не сбавила, однако преимущество хозяев было уже более весомым. В середине четверти питерцы повели «плюс 7» — 37:30. В основном «Зениту» удавалась игра на перехватах — мощный прессинг команды Жоао Пласы делал свое дело. Прифтис взял тайм-аут, в котором особый акцент сделал именно на точности передач и выборе позиции своих игроков. Однако хозяева свое преимущество только укрепили — 41:30. Лишь Теодор, который вынудил соперника фолить в нападении, позволил организовать быструю атаку, в которой Колесников уверенно реализовал трехочковый бросок. По итогам четверти у команды Прифтиса было аж 8 потерь, что в матче такого уровня очень много и совсем не похоже на УНИКС. Однако не стоит забывать, что большую часть игр нынешнего сезона казанцы именно так и играют — в первой половине выглядят неубедительно, но стабильно добавляют во второй.

На большой перерыв «Зенит» ушел с преимуществом в 12 очков — 49:37.

Блок-шоты Лиходея и тренерская победа

В третьей четверти привычно результативно заявил о себе Макколлум, пока что лучший баскетболист УНИКСа в этом сезоне. После его точных бросков и отличной игры на перехвате разрыв в счете сократился до восьми очков. Далее в игру включился Смит, который набрал сразу 5 очков подряд. Макколлум получил право на три штрафных после фола на его броске из-за дуги, которые уверенно реализовал — счет сократился до 62:60 в пользу «Зенита». Далее гости потрясающе отыграли в защите и очень дальний бросок Кощеева сделал счет 66:62 в пользу казанцев. В итоге УНИКС, показав качественную игру в обороне и в атаке, выиграл четверть с неприличным для соперника счетом 31-13 и повел 68:62. По ходу этой десятиминутки казанцы в один момент выигрывали игровой отрезок со счетом 18:0.

Концовка матча обещала быть напряженной, когда «Зенит» сократил отставание до двух очков, однако УНИКС еще активнее заиграл в защите. Блистательные блок-шоты от Узинского и Лиходея позволили организовать новые атаки для скореров. После точного штрафного от Тайеса гости повели 80:73. Это была явная заявка на победу. В какой-то момент Прифтис остановил привычную ротацию, и это также дало результат — свой лучший матч в сезоне провел Валерий Лиходей, который успевал и вовремя попадать с дальней дистанции, и отмечаться блок-шотами, и в целом очень здорово играть в обороне.

За 2 минуты до конца игры казанский клуб имел преимущество в 9 очков и начал проводить затяжные атаки, убивая время. «Зенит» не оправился от рывка УНИКСа, играл небрежно в обороне, судорожно в атаке и абсолютно закономерно проиграл — 75:86. Более того, питерцы не набрали ни одного очка за последние три с половиной минуты матча.



Эту победу можно назвать тренерской, так как команда Прифтиса в очередной раз показала, что может отыграть любое отставание в счете, действуя практически идеально в защите. Проигрывая 12 очков к большому перерыву, грек не паниковал и просто напоминал подопечным в тайм-аутах, о чем договаривались до начала матча. В итоге почти все замены тренера сыграли, а казанцы показали игру, которая привела к успеху во второй половине встречи. Если такой баскетбол станет стабильным во второй половине сезона, то Прифтис заставит забыть о всех неудачах клуба в первой половине.

Впереди у УНИКСа сразу два непростых матча за неделю. В среду предстоит еврокубковый выезд в Стамбул в гости к «Галатасараю», а 2 февраля состоится, пожалуй, самая трудная игра второй части регулярного сезона в Единой лиге ВТБ. В Казани подопечные Прифтиса примут лидера сезона подмосковные «Химки».