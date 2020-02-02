Crazy Jumps, автодрифт и Snowkiting: в Казань вернулся фестиваль Arenaland

Спортивный фестиваль Arenaland вернулся в Казань в зимнем формате. Зрителей и участников сегодня ожидали чемпионат по игре в снежки, зимняя велогонка, футбол в валенках, снежное регби, гонки на собачьих упряжках, выставка внедорожников, автодрифт и много других активностей. Одними из самых зрелищных элементов дневной программы стали Crazy Jumps — костюмированные прыжки с лыжного трамплина, и Snowkiting — кайтсерфинг по снегу. Вечером гостей фестиваля ожидает музыкальная часть мероприятия.

