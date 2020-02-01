«Праздное шатание по барам уже не в моде»: как работает и на чем зарабатывает квиз-индустрия Казани

Гид по казанскому квизу от «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

«Народный» аналог «Что? Где? Когда?» — паб-квиз — переживает, пожалуй, золотой век в своей недолгой истории в Казани. Командные интеллектуальные викторины проходят на топовых площадках города и привлекают уже тысячи людей. Казанский квиз сегодня — это парочка сильных местных игроков, федеральные «титаны», пожаловавшие на привлекательный рынок, и целая куча периодически всплывающих франшиз-однодневок. Бизнес, как оказалось, более чем доходный и манящий предприимчивых молодых людей, но, увы, уже «поделенный». Где в Казани играют в квиз, чем азартная игра цепляет свою аудиторию и кто и сколько на ней зарабатывает, выясняло «Реальное время».

Все началось с белорусской «Мозгобойни»

История квизов прослеживается еще с середины 70-х, когда скучающая публика британских пабов искала небанальный способ развлечься под пинту пива. Интеллектуальная викторина с вопросами на логику и кругозор, в которой между собой соревнуются целые команды, быстро перекинулась на континент и в 2010-х наконец добралась и до России.

Считается, что в СНГ квизы завезли белорусы. В 2012-м минские ребята Александр Ханин и Катерина Максимова открыли интеллектуальную игру «Мозгобойня». Очень быстро новый проект стал известен всей минской молодежи, молодым предпринимателям стали поступать предложения создать свою франшизу. Через 5 лет игры под брендом «Мозгобойня» проводилась уже в 200 городах Белоруссии, Украины, Латвии и еще десятке стран, а оборот компании перевалил за полтора миллиона долларов. В 2016-м отечественные бизнесмены Семен Черноножкин и Юлия Родионова стали соучредителями проекта, и «Мозгобойня» такими же семимильными шагами пошла по России.



Разумеется, у нее тут же появились конкуренты: в том же 2016-м супруги из Москвы Андрей и Галя Глинские запускают свою игру под брендом «Квиз, плиз!» и тоже начинают продавать свои франшизы в регионы. Проекты вышли практически одновременно, а потому, кто был первым, сейчас сказать сложно, у обоих проектов уже через 3 года было продано больше 40 франшиз.

— Мы ориентировались скорее на собственную фантазию — с друзьями часто собирались, любили позадавать друг другу вопросы плана «Что? Где? Когда?», какие-то викторины. И подумали, что это может быть интересно не только нашему узкому кругу, но и большому количеству людей. И в марте 2016 года собрали в баре 120 человек на первую игру. Выяснилось, что всем понравилось, и все это начало развиваться и развиваться. Через 3 года мы уже проводили по 60 игр в месяц, — рассказал «Реальному времени» Андрей Глинский.

Первопроходцы из ReQuizit: казанские ребята, перещеголявшие федералов



История квиза в Казани началась с затеи предприимчивых молодых людей — Кирилла и Ксении Колесниковых, Бориса Баумана и Аркадия Барада, которые в 2016 году запустили свою интеллектуальную игру ReQuizit. Сейчас это самый массовый, коммерчески успешный и известный городской квиз. А в то время команда не претендовала на ранг высокодоходного проекта, не было ни четкого маркетингового плана, ни затрат на рекламу. Объявления о старте регистрации на игры размещали в соцсетях и работали на «сарафан».

— В Казани мы были самыми первыми, в России на тот момент уже полгода работали другие квизы — стартовали «Мозгобойня» и «Квиз, плиз!». Но, когда мы начинали, мы и не догадывались об их существовании, это выяснилось много позже. Все когда-то смотрели телевизионные игры «Что? Где? Когда?», и нам захотелось создать что-то более народное, соревновательное и близкое, — рассказывает Кирилл Колесников. — Все новое интересно людям, даже на первую игру у нас зал был битком — 20 команд, и это был максимум, который мог вместить зал.

В 2018 году ReQuizit открыл продажу собственных франшиз. Первым городом, куда пришел казанский квиз, стала Йошкар-Ола, затем последовали открытия в Альметьевске и Набережных Челнах. Сейчас ReQuizit работает в 23 городах Ульяновской, Нижегородской и Кировской областей, Татарстана, Удмуртии, Башкирии и даже в Якутске.

— Буквально через 10 недель после того, как мы стали проводить игры, нам начали писать и звонить — спрашивать, можно ли организовать ReQuizit в их городе. Так что квизы как бизнес и для нас стали неожиданностью. В основном наши франшизы покупают небольшие города, ведь чем меньше город, тем менее искушенная в нем публика. И такие игры становятся спасением для скучающей молодежи.

Сейчас ReQuizit — это самый массовый, коммерчески успешный и известный городской квиз. Фото Максима Платонова

Где-то франчайзи работают лучше, где-то хуже: об успешности той или иной франшизы можно судить по количеству игр, которые проводятся в городе. В Санкт-Петербурге ReQuizit запускался два раза, но пока дела там «идут медленно», признается Колесников — проекту никак не удается найти подходящую команду. Все-таки организаторский опыт франчайзи в event-индустрии составляет 99% успеха в этом бизнесе. Так, один из самых успешных франшизных проектов ReQuizit смогли построить супруги Диля и Артем Мазанкины из Альметьевска, до этого много лет державшие свое event-агентство.



ReQuizit ориентируется на относительно молодую аудиторию — сюда ходят играть ребята от 20 лет. Но в последние 2 года в Казани открылось огромное количество квизов для самой разной публики, под чьи интересы, вкусы и пристрастия организаторы подстраивают вопросы и программу. Игры ReQuizit проводятся в ресторане Trattoria на Баруди, в караоке-барах Cocos и «Сладкая жизнь». Требования к площадкам у большинства опрошенных «Реальным временем» квизов примерно одинаковые: наличие нескольких экранов, на которые можно было бы выводить вопросы во время игры, наличие звуковой аппаратуры, минимум 18—20 столов в зале.

Команда ReQuizit из 10 человек (четверо учредителей плюс админгруппа на местах) проводит по 3—4 игры в неделю. В среднем в игре принимают участие 35—45 команд из 4—7 человек. «Входной билетик» на игру обходится каждому участнику в 300 рублей, а если в команде больше шести человек, то каждый «дополнительный набор полушарий» будет стоить 500 рублей. В Казани порядка 35—40 команд (250 человек) ходят регулярно играть два раза в неделю.

— На сегодня конкуренция у квизов в Казани, конечно, есть, но нельзя говорить, что везде в квиз играет одна и та же тусовка. «Квиз-плиз», например, больше ориентирован на аудиторию 30+. «Клеверия» тоже ориентируется на более старшую аудиторию, — объясняет Колесников. — Все зависит от авторов, которые проводят игры. Мы сами еще причисляем себя к молодежи, вопросы для игр пишем сами, поэтому они невольно оказываются интересными именно для нашей аудитории.

Интеллектуальная «Клеверия» от бывалого игрока в «Что? Где? Когда?» Алексея Ерофеева



Вторым «старожилом» казанской квиз-тусовки можно смело назвать клуб «Клеверия», организованный в 2017-м заядлым игроком в «Что? Где? Когда?» Алексеем Ерофеевым и его партнером Константином Стародубцевым. Довольно долго творческий тандем занимался организацией интеллектуальных игр для корпоративных заказчиков, пока не решился запустить свой клуб.

— В то время квизов стало достаточно много не только в Москве, но и в Казани. Мы в них участвовали, что-то где-то нам не нравилось, и мы создали что-то свое в том же формате. Говоря о формате заданий на наших играх, мы специально не делаем упор на каких-то современных вещах, скорее ориентируемся на общеизвестные факты. Начинали мы делать игры в брассерии «Левен» на Пушкина, камерное уютное заведение, туда вмещалось максимум 14 команд. Но со временем мы его переросли и начали проводить игры на двух площадках сразу, — вспоминает Ерофеев.

Компаньонам довольно быстро удалось собрать вокруг себя «своих людей», именно в «Клеверии» играют самые старые и «титулованные» квиз-команды Казани. Проект позиционируется как интеллектуальное развлечение, а основная его аудитория — 25—30+. Сейчас игры проводятся в ресторане Twin Peaks и кафе «Облепиха», куда одновременно помещаются до 40 команд, в среднем состоящих из пяти человек. «Клеверия» проводит две игры в неделю со средним числом участников — 35 команд. Стоимость «входа» в игру для каждого члена команды составляет порядка 400 рублей.

«Клеверия», как и ReQuizit, начала работать с франшизами только в 2018 году, полноценно выпустив свое «пакетное предложение» на рынок уже в 2019-м. Сейчас у бренда два полноценно работающих франчайзи в Санкт-Петербурге и Ижевске, на очереди еще три контракта. «Клеверию» делает команда из восьми человек, периодически больше для административных задач приглашается еще порядка 20, рассказал Ерофеев.

«Клеверия» начинала проводить игры в брассерии «Левен» на Пушкина. Фото vk.com/kleveria

Стремительный новичок — «Квиз №1.РФ» целится в более зрелую аудиторию

В 2019 году в казанском квизе появился еще один сильный местный игрок — открылся клуб «Квиз №1.РФ» Сергея Набиуллина. Игры «первого» квиза проводятся раз в 2 недели в том же караоке-баре Cocos на Профсоюзной. Сам основатель клуба — игрок в «Что? Где? Когда?» с 25-летним стажем, когда-то увлекшийся интеллектуальными викторинами в стенах родного Казанского университета.

— Наша аудитория, наверное, еще чуть более возрастная, чем в «Клеверии». «Реквизит» — это, конечно, совсем молодежь, «Квиз, плиз!» тоже ближе к молодежи. Аудитория у всех нас очень разная, — отмечает Набиуллин. — На тематике вопросов это не сильно, но отражается — особенно в музыкальных вопросах. Естественно, не поставишь современную эстраду, которую слушают тинейджеры, больше, конечно, классика.

Несмотря на относительную «молодость» проекта на игры «Квиза №1.РФ» постоянно ходит порядка 25 команд, стоимость билетов здесь несколько ниже, чем у других квизов — порядка 350 рублей на человека. Планов на создание собственной франшизной сети Сергей Набиуллин пока не строит, но планирует продолжать расти своими силами в черте Казани.

В 2019 году в казанском квизе появился еще один сильный местный игрок — открылся клуб «Квиз №1.РФ» Сергея Набиуллина. Фото vk.com/kviz1kazan

Франшизные квизы Казани: неуверенная «Мозгобойня» и боевой «Квиз, плиз!»

Начиная с конца 2016-го, в Казань устремились и самые крупные франшизы сферы интеллектуальных развлечений: те самые «Квиз-плиз» и «Мозгобойня». Последнюю пытались запустить здесь не один раз, но что-то у местных покупателей «пакетного бизнеса» не пошло. Последний раз «Мозгобойню» в Казани открыл местный предприниматель Владимир Кращий в июле 2019 года.

Игру делает всего несколько человек, большего и не требуется, ведь франчайзер отправляет полные пакеты заданий и самые подробные инструкции на каждую игру. Игры проводятся каждую неделю в пабе «Максимиллианс», играет в среднем 6—10 команд, возраст участников варьируется от 25 до 40 лет. Взнос за участие составляет порядка 300 рублей с игрока.

«Наш квиз еще не так популярен, но мы делаем все, чтобы это изменить», — признался Кращий в беседе с «Реальным временем».

Более успешной в Казани стала другая франшиза — «Квиз, плиз!». Запустившись в сентябре 2017 года, местные организаторы быстро привели в проект молодежную аудиторию и сейчас проводят по 4—5 игр в неделю. Как и в Москве, здесь проводят игры на английском языке и тематические встречи, посвященные кино, музыке, фильмам и фантастическим вселенным. В Twin Peaks на игры «Квиз, плиз!» обычно собираются 25—35 команд.



По словам собеседников «Реального времени» — для завсегдатаев казанской квиз-тусовки, в городе стабильно раз в месяц-два открываются новые квиз-клубы, в основном питерские и московские франшизы, решившие штурмовать регионы. Однако, зайдя в Казань и на собственной шкуре прочувствовав высокую конкуренцию, так же быстро уходят.

«Квиз — высокодоходный бизнес»: чем живут, как и сколько зарабатывают «устроители» квизов

Как успело оценить «Реальное время», рынок квизов в Казани уже поделен, и каждый организатор игр, продержавшийся здесь больше двух лет, уже успел обзавестись своей лояльной аудиторией. Но, поскольку растет и популярность интеллектуальных городских развлечений, количество желающих заработать на них множится. Мы решили проверить, стоит ли овчинка выделки, подробнее разобравшись в экономике казанских квизов, согласившихся поделиться с нами нюансами своей бухгалтерии.

— Квиз — высокодоходный бизнес, просто потому, что финансовых затрат и статей расходов как таковых не так много. К ним можно отнести инвестиции в разработку информационных сервисов, приложений, оплату организаторов на площадке в день игры, полиграфию, дизайн и маркетинг, рекламу, аренду помещения. Прибыль зависит от количества команд, которые приходят на игру, — объясняет Кирилл Колесников.

— Крупные франшизы зарабатывают очень хорошо. Маленькие клубы тоже, но поменьше. Разумеется, чем больше команд, тем больше зарабатываешь, потому что постоянные расходы одинаковые: ведущий берет одинаковые деньги что на 50 команд, что на 20, фотограф тоже, — разделяет мнение коллеги Сергей Набиуллин.

Квизы зарабатывают на «входных» билетах на проводимые игры, продаже франшиз и роялти. Фото Максима Платонова

Квизы зарабатывают на «входных» билетах на проводимые игры, продаже франшиз и роялти. Логично предположить, что в Казани наибольшие доходы имеют «Квиз, плиз!» и ReQuizit. Причем последние значительно добирают за счет доходов от собственной сети франшиз, ну а федералы берут корпоративными мероприятиями за счет узнаваемости бренда. В целом можно говорить о том, что казанские квизы сейчас ничем не уступают по качеству франшиз и проводимых игр, объемам привлеченной «своей» аудитории, и продают свои «готовые бизнесы» значительно дешевле федералов.

Величину паушального взноса в каждом конкретном городе в «Квиз, плиз!» не уточняют. Как рассказал «Реальному времени» Андрей Глинский, она может составлять от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от размера города и возможных объемов выручки, хотя казанская франшиза стоила «еще меньше минимума», так как была продана очень давно. Роялти франчайзи платят в виде процента с оборота каждой игры — около 15%. Условия не самые выгодные на рынке, но в обмен каждому региональному партнеру предоставляется узнаваемый бренд в пользование и фактически бизнес под ключ — готовые пакеты вопросов на все игры, пошаговое руководство по старту, инструкции для всего персонала, маркетинговые рекомендации, реквизит и расходные материалы для первых пяти игр.

Франшиза казанских бизнесменов ReQuizit на сегодняшний день стоит порядка 50 тысяч рублей, однако «цена плавающая» и зависит от спроса и конкурентности в каждом конкретном городе. Как такового роялти у казанских предпринимателей нет, но франчайзи покупают у них вопросы на каждую игру. Точная их стоимость не разглашается, однако, по информации экспертов, опрошенных «Реальным временем», она может составлять в среднем от пяти до пятнадцати тысяч рублей. И вопросы как раз-таки являются самым ценным компонентом квиза, как с точки зрения финансов, так и с позиции необходимого на их написание времени.

Франшиза казанского квиза «Клеверия» стоит порядка 95 тысяч рублей. В стоимость включено увесистое руководство с подробной инструкцией для всех сотрудников, все необходимое для первых пяти игр — брендированные раздаточные материалы, задания в конверте, реквизит, настройка соцсетей и запуск рекламных кампаний в соцсетях и поисковиках, а также доступ к автоматизированной системе регистрации на игры. Роялти платится в зависимости от города — в районе пяти—семи тысяч.

Для сравнения, франшиза пока не столь успешной в Казани «Мозгобойни», по примерным оценкам, могла обойтись Владимиру Кращему в 70 тысяч рублей. По данным официального сайта проекта, роялти составляет 10% от прибыли с каждой игры, плюс со своих франчайзи компания взимает еще порядка 30—100 евро абонентской платы.

Когда выяснилось, что в квиз зачастую играют уже далеко не студенты, а вполне взрослая платежеспособная аудитория, которая не прочь поужинать во время игры и выпить после, многие популярные бары и рестораны Казани стали пускать к себе подобные проекты бесплатно и даже разрабатывать для них специальные «быстрые» меню, дарить скидки и проводить акции. Фото vk.com/mzgb_kzn

Любопытно, что квизы, которые давно обосновались в Казани и сумели заработать себе определенную репутацию, теперь зарабатывают на порядок больше, экономя на аренде. На заре развития квиз-индустрии заведения общепита не особо рвались пускать к себе такие проекты: никто не знал, чего от них ждать, да и стоит ли в принципе на 2—3 часа закрывать целый зал, забивая его сотней человек без всяких депозитов и гарантий заказов блюд с их стороны.

Квизам приходилось арендовать целые залы, соответственно, терять львиную долю выручки. Позже, когда выяснилось, что в квиз зачастую играют уже далеко не студенты, а вполне взрослая платежеспособная аудитория, которая не прочь поужинать во время игры и выпить после, многие популярные бары и рестораны Казани стали пускать к себе подобные проекты бесплатно и даже разрабатывать для них специальные «быстрые» меню, дарить скидки и проводить акции.

«С досугом есть серьезные проблемы везде. Это не только Москва или крупные города, везде делать нечего»

По разным оценкам, общее количество казанских квиз-команд колеблется от 100 до 150, в квиз играют уже тысячи людей, и аудитория барных интеллектуальных игр продолжает расти. Универсального ответа на вопрос, чем они так цепляют людей, нет.

— Людям нравится включать голову, и это хороший повод собраться с друзьями, повод встретиться с кем-то. Приходишь вечером в ресторан, ужинаешь, параллельно общаешься со своими сокомандниками, и вы вместе интеллектуально — это важно — проводите время, потому что с досугом есть серьезные проблемы везде, — считает Андрей Глинский.



Квизы — универсальный вид досуга, который позволяет встретиться и провести время в хорошей компании, это повод для встречи без алкоголя и шумных вечеринок, новый, интеллектуальный вид досуга. Фото Максима Платонова

— Квизы — универсальный вид досуга, который позволяет встретиться и провести время в хорошей компании, это повод для встречи без алкоголя и шумных вечеринок, новый, интеллектуальный вид досуга. Аудитория квизов растет и, я думаю, продолжит расти, — резюмирует Кирилл Колесников.

Ольга Голыжбина