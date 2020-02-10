«Есть случаи, когда антибиотики не помогают. Отчасти в этом и пациенты виноваты»

Исследователь из австралийского университета Алина Бекмухаметова — о конце «эры антибиотиков» и как этого не допустить

Болезнетворные микроорганизмы становятся все более устойчивыми к антибиотикам и уже не всегда поддаются лечению, что иногда приводит к летальному исходу. Антимикробная резистентность тревожит и Всемирную организацию здравоохранения, и российский Минздрав. Насколько все плохо и есть ли выход из ситуации? Об этом «Реальное время» поговорило с Алиной Бекмухаметовой — исследователем из Казани, которая сейчас в Университете Западного Сиднея занимается разработкой альтернативного антибиотикам метода лечения ряда болезней. А бонусом для студентов — о том, как самому стать исследователем в австралийском вузе.

«В Австралии ты ни один антибиотик в жизни не купишь без рецепта»

— Алина, 2 года назад стало известно, что в Америке пациентка умерла от инфекции, вызванной супербактерией — то есть бактерией, устойчивой к современным антибиотикам. СМИ и эксперты уже не раз говорили о «конце эры антибиотиков», когда они совсем перестанут помогать пациентам. Какова сейчас ситуация с применением лекарств?

— Если говорить «конец эры антибиотиков», то правильно сказать «конец эры противомикробных препаратов». Почему? Потому, что резистентность к лекарствам развили не только бактерии, но и, например, грибковые заболевания, а также и вирусы.



Антибиотиками мы пользовались и будем продолжать пользоваться, для многих отдельных случаев и отдельных пациентов они эффективны, но, конечно, есть случаи, в которых они больше не помогают. Отчасти в этом есть и вина пациентов.

— Каким образом? Вот я обычный пациент, мне врач что-то назначил — я это пью, я в этом виноват?

— Бывают такие случаи, когда пациент не идет к врачу, а покупает антибиотики сам. Антибиотики должны продаваться только по рецепту. Например, в Австралии ты ни один антибиотик в жизни не купишь без рецепта. У нас часто бывают случаи, что человек с ангиной, не зная, чем она вызвана, бактерией или вирусом — покупает антибиотик в надежде, что ему станет лучше. При том, даже не понимая какой группы этот антибиотик. Поэтому, конечно, важно получить рецепт.

Фото prokazan.ru

У нас часто бывают случаи, что человек с ангиной, не зная, чем она вызвана, бактерией или вирусом — покупает антибиотик в надежде, что ему станет лучше. При том, даже не понимая какой группы это антибиотик

Врачам тоже необходимо быть ответственными, нужно выяснять, чем вызвана болезнь (специальные лабораторные анализы) и только тогда прописывать или не прописывать антибиотик. Желательно вести учет (и пациенту, и врачу) какие антибиотики ты принимал. Антибиотики лучше чередовать. Если у тебя часто бывает одно и то же заболевание, и ты постоянно пьешь одни и те же антибиотики, то через какое-то время есть вероятность, что они перестанут помогать.

«На данный момент выздоровление от коронавируса зависит от того, насколько сильный у человека иммунитет»



— Проясню: устойчивость развивается у инфекции или у человека?

— У микроорганизмов, которые вызывают инфекцию: бактерия, грибок, вирус. Важно знать, что формирование резистентности у бактерий всегда обусловлено генетически: приобретением новой генетической информации в результате случайной мутации или горизонтального переноса генов (это когда одна бактерия передает генетическую информацию другой). Например, одна бактерия приобретает мутацию устойчивости к антибактериальному препарату, а после встречается с другой бактерией, и они перемешивают свой генетический материал, создав такую версию бактерии, которая теперь уже будет устойчива к данному препарату.

— А правильно ли связывать последние новости про коронавирус в Китае и устойчивостью? Это же вирус?

— Да, коронавирус — это вирус, а значит антибиотиками здесь не полечишься. К сожалению, имеющиеся противовирусные препараты не работают. На данный момент выздоровление зависит от того, насколько у человека сильный иммунитет.

— Но ты упоминала, что у вирусов тоже есть такая проблема?

— Да, механизм развития резистентности у вирусов такой же, как и у бактерий, с помощью передачи генетической информации.

Фото Максима Платонова

Коронавирус — это вирус, а значит антибиотиками здесь не полечишься. К сожалению, имеющие противовирусные препараты не работают. На данный момент выздоровление зависит от того, насколько у человека сильный иммунитет

— Тогда если закончится эра таких препаратов, какой станет наша жизнь?

— Я не думаю, что наступит конец эры антибиотиков. Если ты посмотришь, чем сейчас занимаются исследовательские группы — многие все еще занимаются синтезом антибиотиков. Есть и другие научные группы, которые активно развивают способы предотвращения инфекции (профилактики), такие как, например, вакцинация.



Также сейчас развивается такая область, как персонализированная медицина. Это когда будет осуществляться лечение каждого человека в индивидуальном порядке на основе данных генетических баз. Генетическая информация собирается как о людях, так и о возбудителях болезней, и на основе этой информации врачи смогут разрабатывать эффективное лечение.



Базы с генетической информацией только начинают появляться. Сейчас такая база, биобанк, уже есть в Эстонии, где расшифрован геном для 52000 человек. В России и в Казахстане такого пока нет.

Альтернативы антибиотикам

— Некоторые исследователи пугают нас тем, что те болезни, с которыми мы сейчас боремся при помощи антибиотиков, вновь станут уносить жизни людей. Мы действительно придем к этому?



— Не знаю, можем ли мы вообще что-то планировать хоть лет на пять вперед. Я знаю только, что ведется много работы для того, чтобы такие прогнозы не стали правдой. Вот в Nature в 2017-м или 2018-м была публикация об открытии нового класса антибиотиков — ариломицинов, которые показали себя эффективными к разным бактериям. Наука развивается, и я сама склонна мыслить позитивно. Но безусловно, мы и сами должны быть осторожны и принимать меры, которые нам советуют принимать, например проходить вакцинацию и относиться к приему и выбору антибиотиков серьезно. Ну и мыть руки с мылом, конечно.

Фото Александра Герасимова / evening-kazan.ru

Альтернативы в основном направлены на предотвращение появления (профилактика) инфекций

Есть очень большой обзор в журнале The Lancet, они в 2016 году опубликовали все возможные альтернативы антибиотикам — там было представлено 19 альтернатив, 10 из которых были основными. В этой десятке была вакцинация, применение антител и бактериофаги. Альтернативы в основном направлены на предотвращение появления (профилактика) инфекций.



Что касается лечения — тут да, пока впереди планеты всей антибиотики. Еще есть такие направления, как использование лизина (аминокислоты) и специальных энзимов, которые используются бактериофагами для разрушения клеточной мембраны микроба, в качестве альтернативы антибиотикам, но здесь исследования на начальной стадии. Поэтому их пока не относят к основным альтернативам.

— Как проблема антибиотиков решается в России и у тебя на родине в Казахстане?

— Предполагаю, что все следуют заветам Всемирной организации здравоохранения. Она выпустила большой-большой документ со всеми рекомендациями по тому, как все страны должны действовать в сложившейся ситуации. В России Минздрав внес в правительство стратегию по борьбе с микробной резистентностью до 2030 года — значит, у них есть меры, которые они планирую предпринять.

— Перейдем к твоему исследованию. Как оно помогает решить проблему с антибиотиками?

— Мое исследование связано с таким методом, как фотодинамическая терапия. Если объяснять самым простым языком, то это, когда ты используешь свет и лекарство, которое на него реагирует (фотосенситивное лекарство). Как это работает? У тебя есть зараженная область, ты вводишь туда фотосенситивное лекарство, облучаешь лазером при определенной длине волны. Молекулы лекарства поглощают кванты света в присутствии кислорода, что приводит к генерации токсичных синглетного кислорода и высокоактивных радикалов. Синглетный кислород и радикалы вызывают гибель микробов.

Фото vk.com

Я сейчас работаю над использованием наночастиц совместно с фотосенситивным лекарством для повышения эффективности терапии — если использовать наночастицы вместе с лекарством, то лекарство проникает глубже в ткани и соответственно увеличивает эффективность терапии

— Этот метод способен заменить антибиотики?

— Полной альтернативой он не станет. Если у человека заражена кровь, то такая терапия не поможет. Такая терапия может применяться только для локализованных инфекционных заболеваний: для кожных инфекций, бактериальных инфекций полости носа, горла, ушных инфекций, инфекций легких, а также половых путей.



— На какой стадии исследование сейчас?

— Я сейчас работаю над использованием наночастиц совместно с фотосенситивным лекарством для повышения эффективности терапии — если использовать наночастицы вместе с лекарством, то лекарство проникает глубже в ткани и соответственно увеличивает эффективность терапии. Мы недавно провели первый тестовый эксперимент на четырех видах грибков, которые вызывают инфекцию на ногтях — и оказалось, что наночастицы эффективнее лекарства. Но, конечно, еще много параметров нужно изучить, например, влияние наночастиц на здоровые клетки.

Ученый и видеоблогер

— Как ты в целом пришла к этим исследованиям? Насколько знаю, бакалавриат и магистратуру ты заканчивала в Казани, в КНИТУ, на нефтехимическом факультете. Как ты оказалась в Австралии после этого?

— Да я училась на нефтехимическом факультете, я получила специальность «Технология основного органического и нефтехимического синтеза». И также параллельно с учебой я занималась научной деятельностью в Институте органической и физической химии им. Арбузова.

Еще когда училась в магистратуре, я искала разные стажировки. И моя подруга предложила подаваться на стажировку в Австралию, поскольку год назад она сама ездила по такой программе. Первое, что нужно было сделать, чтобы поучаствовать в конкурсе на стипендию — нужно найти руководителя. Руководителя я нашла, на программу я подала, стипендию не выиграла. Но после этого провала, руководитель написала мне и предложила подать на стипендию в магистратуру или PhD в Австралию. В магистратуру мне еще раз идти не захотелось, и я сказала, что буду подавать на PhD.

Фото vk.com

Я училась на нефтехимическом факультете, я получила специальность «Технология основного органического и нефтехимического синтеза». И также параллельно с учебой я занималась научной деятельностью в Институте органической и физической химии им. Арбузова

Мой первый руководитель была из другого университета — и я туда подавала дважды, но оба раза мне не дали стипендию. Потом мой руководитель познакомила меня со своим коллегой из другого университета, который как раз занимался фотодинамической терапией. А мне это было интересно, у меня было в Казани исследование с квантовыми точками, и я читала, что они используются и в исследованиях, связанных с фотодинамической терапией. А потом увидела, сколько вообще всего может применяться в фотодинамической терапии в качестве фотосенсибилизирующих веществ. Огромное поле для исследований.

— Как именно ты находила этих руководителей, стипендии?

— Все просто: заходишь на сайт университета, который тебе интересен, в Австралии на каждом таком сайте есть раздел Research («Исследования»). Ты вводишь ключевые темы, которые тебе интересны, поиск выдает всех людей, которые чем-то таким занимаются. Ты им пишешь и говоришь: «Вот я очень хочу учиться, но у меня нет денег, что мне можно сделать?». И они тебя отправляют в раздел «Scholarship» («Стипендии»), говорят, есть вот такие варианты, такие документы нужны, давай собирать.

Вообще в Австралии это очень удобно устроено на сайтах вуза, и когда меня спрашивают студенты из России об этом, то ответ вот такой простой. Единственный момент — стипендий много, но и конкуренция большая.

— Ты об этом ведь рассказываешь не только сейчас, но и у себя в соцсетях, даже видеоблог на ютубе завела на тему науки и стипендий. Как ты из ученого стала видеоблогером?

— Это все PhD со мной сделало. В Австралии PhD — это очень одинокий процесс, у тебя нет как России постоянных обсуждений с коллегами, разделения проекта… Здесь проект — он только твой, ты сам все решаешь, а с руководителем видишься раз в 2 недели. И мне надо было чем-то себя занять. Кто-то из популярных блогеров сказал, что люди, которые решают завести видеоблог — это очень одинокие люди, но вот наверное поэтому все. Я в своеобразной изоляции была и мне хотелось взаимодействовать с миром.

Кроме этого я состою в группе девушек-ученых из Казахстана — там мы каждую неделю пишем на научные и околонаучные темы, делимся той же информацией о стипендиях на учебу за границей.

Фото vk.com

Я бы в Австралию приехала ближе к старости. Это действительно очень хорошая страна с высоким качеством жизни и невероятной природой!

— После получения PhD ты планируешь остаться в Австралии?

— В Австралии мне пока не хочется оставаться. Это очень далеко от всего мира, мне все-таки хотелось бы пожить и поработать где-нибудь в центре мира. Я бы в Австралию приехала ближе к старости. Это действительно очень хорошая страна с высоким качеством жизни и невероятной природой! Еще одна причина, почему пока Австралию я не ставлю в список стран для переезда — я хочу жить поближе к родителям.

Мне бы хотелось вернуться в Россию или Казахстан. В первом случае я провела студенческие года в России, у меня там дом и друзья, а, во втором случае, в Казахстане живут мои родители и это тоже мой дом, но возвращаться сразу после докторантуры я не планирую, все-таки еще несколько лет я хочу поскитаться по миру и расширить свои горизонты и связи и позаимствовать опыт, чтобы было с чем возвращаться. А потом ближе к 30, а может и к 35, я обязательно приду к решению, где я хочу остановиться.