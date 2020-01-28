Камаловский театр включился в призыв на альтернативную службу в армии
В Татарстане в 2019 году на альтернативную гражданскую службу было направлено 37 человек
Как выяснило «Реальное время», впервые в Татарстане с этого года альтернативную службу можно пройти, работая не только в больнице или на почте, но и на театральных подмостках. В Татарстане альтернативщиков традиционно ждут в Управлении «Татарстан почтасы», Казанском и Елабужском психоневрологических интернатах, Мензелинском доме-интернате для престарелых и инвалидов. И вот теперь — в Камаловском театре.
Вместо казармы — театр
Как известно, отдать долг Родине можно не только прыгая с парашютом и стреляя из автомата. В перечне профессий и должностей, на которых могут быть заняты граждане, по убеждениям не желающие служить в армии, есть и буфетчик, и зверовод, и официант, и парикмахер, няня, садовник и весь блок рабочих и инженерных специальностей. А среди должностей служащих — и того интереснее: врач, спортсмен-инструктор, учитель, юрисконсульт, артист балета, актер, аккомпаниатор, артист-вокалист (солист), культорганизатор. Словом, служить в Вооруженных силах можно не отходя от станка или зубоврачебного кресла.
Государственные организации, вакансии в которых «простаивают» годами, подают заявки в Минтруд РФ. Он аккумулирует их в отдельный список, определяет квоты и распределяет кандидатов. Традиционно в этом перечне порядка 500 госкомпаний из разных регионов России. Наибольшее количество заявок подает «Почта России», много в списке и социальных учреждений. А вот Татарский государственный академический театр имени Г. Камала попал в приказ Минтруда РФ впервые.
«Штучный товар»
Как выяснило «Реальное время», квоту в ТГАТ закрепили не за актером (их всего две на всю страну), а за машинистом сцены. Воспользовался такой возможностью театр впервые.
По словам заместителя директора ТГАТ им. Г. Камала по маркетингу и PR Ильшата Латыпова, будущий призывник сейчас учится в КГАСУ и работает машинистом сцены. Ввиду того, что это редкая специальность, руководство театра хотело бы закрепить его на этом рабочем месте.
Театр планирует и в дальнейшем добиваться возможности прохождения альтернативной службы и для драматических артистов, сообщил собеседник издания.
Как рассказал «Реальному времени» главный режиссер театра Фарид Бикчантаев, недавно состав машинистов сцены, которых в штате восемь человек, обновился, пришли несколько молодых специалистов.
— Машинист сцены — это редкая специальность. Это очень тяжелая, кропотливая физическая работа: они монтируют и демонтируют декорации в малом и большом залах, обслуживают их в процессе самого спектакля, следят за состоянием автоматических люков. Там много работы на компьютере, необходимы строительные навыки, чувство ритма и такт. При выпуске нового спектакля они обязательно должны изучить постановку. Кроме того, это ответственная работа, связанная с человеческой жизнью, безопасностью — всякие случаи были: декорации падали, рушились, — описал особенности профессии Бикчантаев.
Альтернативную службу выбирают 30—40 татарстанцев в год
Кроме театра, в этом году объектами приложения сил татарстанских призывников станут Управление «Татарстан почтасы», Казанский и Елабужский психоневрологические интернаты, Мензелинский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
— В настоящий момент в Татарстане альтернативную службу уже проходят 30 молодых людей в семи почтамтах региона на должностях операторов отделения почтовой связи и почтальонов. Им предоставляются условия труда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. На всем протяжении альтернативной службы работнику выплачивается полная заработная плата по занимаемой им должности, предоставляются отпуска и оплачиваемые больничные, организуется необходимое обучение, — сообщила «Реальному времени» руководитель направления по внутренним коммуникациям ФГУП «Татарстан почтасы» Евгения Доронина.
По данным военного комиссариата РТ, озвученным на пресс-конференции по итогам последнего военного призыва, в Татарстане в прошлом году на альтернативную гражданскую службу было направлено 37 человек. Причем в осенний призыв число молодых людей, выбравших такой вид отдачи долга родине, увеличилось в 5 раз по сравнению с весенним призывом. Но это объясняется тем, что весной призываются бывшие школьники, среди которых не так много пацифистов.
Призывники из Татарстана в прошлом году направлялись в Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Самарский государственный колледж, нижегородский пансионат ветеранов войны и труда, отделения «Почты России», реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, сообщал тогда военный комиссар РТ Сергей Погодин.
Он заверил, что военные комиссариаты не чинят препятствий молодым людям, желающим пройти альтернативную гражданскую службу, так как в основном это тяжелые и непрестижные виды работ, на которые трудно найти персонал, в том числе и из-за невысокой зарплаты.
— Каждый может подать заявление на имя военного комиссара в военкомат по месту жительства за полгода до очередного призыва. Необходимо представить соответствующие доводы, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию, — уточнял условия Погодин.
Напомним, что если солдат-срочник служит год, то альтернативщик — 21 месяц. Зато живет дома и в свободное время ничем не отличается от «гражданских» сверстников. Чтобы обзавестись «альтернативной повесткой», необходимо написать в военкомате заявление, автобиографию и предоставить характеристику с места учебы или работы.
Доказывать, что ты веган или пацифист, не требуется
Правозащитник Герман Алеткин подтвердил «Реальному времени», что в целом военкоматы достаточно лояльны к молодым людям «с убеждениями», если они способны их связно изложить на бумаге. Еще проще людям верующим. Они могут в качестве свидетелей пригласить служителей культа, которые подтвердят, что молодой человек является прихожанином такой-то церкви или мечети.
Главной проблемой, по словам Алеткина, по которой убежденному противнику военной службы могут отказать, является пропуск срока подачи заявления. Хотя при наличии уважительных причин и он может быть сдвинут — на это есть специальное решение Конституционного суда. Но молодые люди плохо знают законы, а некоторые просто понятия не имеют о существующей возможности и спохватываются уже тогда, когда объявлен призыв.
— Вроде в школе в рамках «Граждановедения» или ОБЖ им должны об этом рассказывать. Но молодежь как-то об этом не задумывается. И дальше начинается «а вот у тебя срок пропущен», как будто это основание для того, чтобы отказать гражданину в его конституционном праве. Зачем эта норма была внесена? Я принимал участие в разработке закона, это было буквально в последний момент внесено по настоянию военных. Никто не понимает, зачем эта норма, но изменения в закон никак не внесут, — сетует правозащитник.
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