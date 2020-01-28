Камаловский театр включился в призыв на альтернативную службу в армии

В Татарстане в 2019 году на альтернативную гражданскую службу было направлено 37 человек

Фото: Олег Тихонов

Как выяснило «Реальное время», впервые в Татарстане с этого года альтернативную службу можно пройти, работая не только в больнице или на почте, но и на театральных подмостках. В Татарстане альтернативщиков традиционно ждут в Управлении «Татарстан почтасы», Казанском и Елабужском психоневрологических интернатах, Мензелинском доме-интернате для престарелых и инвалидов. И вот теперь — в Камаловском театре.

Вместо казармы — театр

Как известно, отдать долг Родине можно не только прыгая с парашютом и стреляя из автомата. В перечне профессий и должностей, на которых могут быть заняты граждане, по убеждениям не желающие служить в армии, есть и буфетчик, и зверовод, и официант, и парикмахер, няня, садовник и весь блок рабочих и инженерных специальностей. А среди должностей служащих — и того интереснее: врач, спортсмен-инструктор, учитель, юрисконсульт, артист балета, актер, аккомпаниатор, артист-вокалист (солист), культорганизатор. Словом, служить в Вооруженных силах можно не отходя от станка или зубоврачебного кресла.

Государственные организации, вакансии в которых «простаивают» годами, подают заявки в Минтруд РФ. Он аккумулирует их в отдельный список, определяет квоты и распределяет кандидатов. Традиционно в этом перечне порядка 500 госкомпаний из разных регионов России. Наибольшее количество заявок подает «Почта России», много в списке и социальных учреждений. А вот Татарский государственный академический театр имени Г. Камала попал в приказ Минтруда РФ впервые.



Татарский государственный академический театр имени Г. Камала попал в приказ Минтруда РФ впервые. Фото Максима Платонова

«Штучный товар»

Как выяснило «Реальное время», квоту в ТГАТ закрепили не за актером (их всего две на всю страну), а за машинистом сцены. Воспользовался такой возможностью театр впервые.

По словам заместителя директора ТГАТ им. Г. Камала по маркетингу и PR Ильшата Латыпова, будущий призывник сейчас учится в КГАСУ и работает машинистом сцены. Ввиду того, что это редкая специальность, руководство театра хотело бы закрепить его на этом рабочем месте.

— Мы подали заявку в Минтруд о выделении нам одной ставки и в будущем хотели бы сохранить его у себя. Но оказалось, что его и так комиссуют по состоянию здоровья. А срок призыва другого машиниста сцены наступит в следующем году. Поэтому в этом году мы, скорее всего, квоту не используем, а подадим заявку на 2021-й, — пояснил Латыпов.

Театр планирует и в дальнейшем добиваться возможности прохождения альтернативной службы и для драматических артистов, сообщил собеседник издания.



Как рассказал «Реальному времени» главный режиссер театра Фарид Бикчантаев, недавно состав машинистов сцены, которых в штате восемь человек, обновился, пришли несколько молодых специалистов.

— Машинист сцены — это редкая специальность. Это очень тяжелая, кропотливая физическая работа: они монтируют и демонтируют декорации в малом и большом залах, обслуживают их в процессе самого спектакля, следят за состоянием автоматических люков. Там много работы на компьютере, необходимы строительные навыки, чувство ритма и такт. При выпуске нового спектакля они обязательно должны изучить постановку. Кроме того, это ответственная работа, связанная с человеческой жизнью, безопасностью — всякие случаи были: декорации падали, рушились, — описал особенности профессии Бикчантаев.

Главреж татарского театра отметил, что нет учебного заведения, где бы обучали этой специальности, опыта сотрудники набираются во время непосредственной работы на сцене. «Поэтому они штучный товар», — заключил он.

Альтернативную службу выбирают 30—40 татарстанцев в год



Кроме театра, в этом году объектами приложения сил татарстанских призывников станут Управление «Татарстан почтасы», Казанский и Елабужский психоневрологические интернаты, Мензелинский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

— В настоящий момент в Татарстане альтернативную службу уже проходят 30 молодых людей в семи почтамтах региона на должностях операторов отделения почтовой связи и почтальонов. Им предоставляются условия труда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. На всем протяжении альтернативной службы работнику выплачивается полная заработная плата по занимаемой им должности, предоставляются отпуска и оплачиваемые больничные, организуется необходимое обучение, — сообщила «Реальному времени» руководитель направления по внутренним коммуникациям ФГУП «Татарстан почтасы» Евгения Доронина.



По данным военного комиссариата РТ, озвученным на пресс-конференции по итогам последнего военного призыва, в Татарстане в прошлом году на альтернативную гражданскую службу было направлено 37 человек. Причем в осенний призыв число молодых людей, выбравших такой вид отдачи долга родине, увеличилось в 5 раз по сравнению с весенним призывом. Но это объясняется тем, что весной призываются бывшие школьники, среди которых не так много пацифистов.

Призывники из Татарстана в прошлом году направлялись в Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Самарский государственный колледж, нижегородский пансионат ветеранов войны и труда, отделения «Почты России», реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, сообщал тогда военный комиссар РТ Сергей Погодин.

Сергей Погодин заверил, что военные комиссариаты не чинят препятствий молодым людям, желающим пройти альтернативную гражданскую службу, так как в основном это тяжелые и непрестижные виды работ, на которые трудно найти персонал. Фото Олега Тихонова

Он заверил, что военные комиссариаты не чинят препятствий молодым людям, желающим пройти альтернативную гражданскую службу, так как в основном это тяжелые и непрестижные виды работ, на которые трудно найти персонал, в том числе и из-за невысокой зарплаты.

— Каждый может подать заявление на имя военного комиссара в военкомат по месту жительства за полгода до очередного призыва. Необходимо представить соответствующие доводы, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию, — уточнял условия Погодин.

Напомним, что если солдат-срочник служит год, то альтернативщик — 21 месяц. Зато живет дома и в свободное время ничем не отличается от «гражданских» сверстников. Чтобы обзавестись «альтернативной повесткой», необходимо написать в военкомате заявление, автобиографию и предоставить характеристику с места учебы или работы.

Доказывать, что ты веган или пацифист, не требуется

Правозащитник Герман Алеткин подтвердил «Реальному времени», что в целом военкоматы достаточно лояльны к молодым людям «с убеждениями», если они способны их связно изложить на бумаге. Еще проще людям верующим. Они могут в качестве свидетелей пригласить служителей культа, которые подтвердят, что молодой человек является прихожанином такой-то церкви или мечети.

— Проблемы случаются на уровне исполнителей. Решение принимают призывные комиссии, а в них, к сожалению, бывают разные люди. Полтора года назад, например, у нас возникли проблемы только потому, что один из призывников не понравился главе призывной комиссии. Это не сотрудник комиссариата, а руководитель администрации. Мы три призыва бились, но потом заявление все же удовлетворили. А так, действительно, отказать невозможно, потому что доказывать убеждения на самом деле не требуется. По смыслу закона, это призывная комиссия может предъявить какие-то доказательства: документы, факты, которые опровергают то, что человек написал в своем заявлении. Например, человек говорит, что он веган, а ему показывают фото, где он ест шашлык. Но он может парировать, что это шашлык из соевого мяса.

Главной проблемой, по словам Алеткина, по которой убежденному противнику военной службы могут отказать, является пропуск срока подачи заявления. Хотя при наличии уважительных причин и он может быть сдвинут — на это есть специальное решение Конституционного суда. Но молодые люди плохо знают законы, а некоторые просто понятия не имеют о существующей возможности и спохватываются уже тогда, когда объявлен призыв.



— Вроде в школе в рамках «Граждановедения» или ОБЖ им должны об этом рассказывать. Но молодежь как-то об этом не задумывается. И дальше начинается «а вот у тебя срок пропущен», как будто это основание для того, чтобы отказать гражданину в его конституционном праве. Зачем эта норма была внесена? Я принимал участие в разработке закона, это было буквально в последний момент внесено по настоянию военных. Никто не понимает, зачем эта норма, но изменения в закон никак не внесут, — сетует правозащитник.