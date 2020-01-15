Республика против княжества. УНИКС уступил дома «Монако»

Подопечные Прифтиса продолжают играть нестабильно

Месяц назад казанские баскетболисты не без труда заняли первое место на групповом этапе Кубка Европы. Это гарантировало далеко не самых сильных соперников в следующем раунде, который называется топ-16. Четыре группы по четыре команды в каждой продолжают выявлять участников плей-офф, который стартует в марте. После победы в Вильнюсе (91:86) над «Ритасом» УНИКС накануне сыграл домашний матч против довольно крепкого «Монако». О том, как тяжело игралось казанцам без Джамара Смита, рокировке на позиции разыгрывающего и причинах неутешительного результата — в репортаже «Реального времени».

Прифтис посоветовал не того игрока

За день до нового года УНИКС объявил о расставании с греческим разыгрывающим Вангелисом Мантзарисом. Летом на него возлагали большие надежды, но похоже, что лучшие годы этого баскетболиста позади.

— Прифтис очень хотел видеть в нашей команде именно Мантзариса, — прокомментировал в августе переход грека в УНИКС Евгений Богачев.



До переезда в Казань Вангелис 8 лет провел в «Олимпиакосе». В составе греческого клуба он выиграл три титула чемпиона Греции (2012, 2015, 2016) и дважды стал чемпионом Евролиги (2012, 2013). Любопытно, что контракт опытного игрока с бывшим клубом действовал до конца сезона-2019/20, но стороны договорились о его расторжении, и защитник смог присоединиться к УНИКСу на правах свободного агента. В ноябре после одной из проигранных домашних игр Богачев эмоционально высказал Прифтису свое негодование относительно игры рекомендованного им грека. Похоже, что судьба Мантзариса была решена уже тогда.

В декабре казанский клуб объявил о подписании нового разыгрывающего — им стал Джордан Теодор. Невысокий американец (рост 183 см) перешел из турецкого «Бешикташа» и дебютировал за УНИКС 4 января в победной игре против «Автодора» из Саратова (96:93). Матч складывался для подопечных Прифтиса очень трудно, пришлось отыгрывать отставание в 20 очков, но все закончилось победой казанцев. Теодор вышел в стартовой пятерке, провел на паркете почти 25 минут, за это время набрал 9 очков и 8 результативных передач. Пока что непонятно, насколько это хорошее приобретение. Но последние трансферные новости говорят о том, что селекционная служба УНИКСа начинает признавать свои летние ошибки. Перестройка команды прошла очень тяжело и еще непонятно чем закончится.



В декабре казанский клуб объявил о подписании нового разыгрывающего — им стал Джордан Теодор. Фото unics.ru

Перехваты и подборы

Пока что в Кубке Европы дела у казанского клуба идут лучше, чем в Единой лиге ВТБ. Там по итогам регулярки даже попадание в четверку сильнейших можно будет признать успехом. В еврокубковом турнире на групповом этапе проблем хватало, но последний важнейший матч против «Дарушафаки» был выигран в присущем УНИКСу Прифтиса стиле — с преодолением всех трудностей во второй половине матча и отличной игрой в защите.

На текущем этапе казанцам, на первый взгляд, повезло с группой — попадать в двойку лучших Прифтис и компания просто обязаны. Помимо «Монако» и «Ритаса» противостоять УНИКСу будет турецкий «Галатасарай». Накануне в столицу Татарстана пожаловали гости из карликового государства. Казанцы сыграли с «Монако» впервые в своей истории. В этом сезоне команду соперника возглавил Саша Обрадович, который в 2018 году доходил до финала Еврокубка вместе с «Локомотивом-Кубань» и немало поработал в Единой лиге ВТБ. Серб прививает команде защитный баскетбол, и по многим показателям (например, подборам и перехватам) его команда превосходит команду Прифтиса.

УНИКС в стартовом круге второго этапа неделю назад провел очень хороший матч в Вильнюсе, обыграв «Ритас». На первый план вышли привычные лидеры нынешней казанской команды в лице Моргана, Смита и Макколлума. Однако случилась и потеря — не смог из-за повреждения доиграть встречу Алекс Тайес.

Перед игрой Димитрис Прифтис рассказал, за счет чего одна из команд добьется победы:



— «Монако» — тяжелая команда с атлетичными игроками, которые играют действительно хорошо и в защите, и в нападении. Нам в защите нужно соответствовать их скорости и агрессивной игре, а с другой стороны, в нападении играть без потерь и иметь хорошие варианты для бросков. Ведение мяча в защите, подборы и дальние броски будут чрезвычайно важны для обеих команд и во многом предопределят результат.

«Монако» — тяжелая команда с атлетичными игроками, которые играют действительно хорошо и в защите, и в нападении, — отмечал Прифтис. Фото asmonaco.basketball

Концерт имени Обрадовича

К игре с «Монако» Алекс все же восстановился. Зато оказался травмирован Джамар Смит, который даже не переодевался на этот матч. Один из лидеров нынешнего состава «зеленых» доигрывал встречу против «Ритаса» с травмой спины и даже не тренировался перед игрой против «Монако». Полностью стартовый состав УНИКСа выглядел так: Палссон, Тайес, Лиходей, Теодор и Колесников. Особенно стоит отметить появление Валерия Лиходея, который забил первый же трехочковый бросок. Напомним, что летом баскетболиста презентовали как специалиста по «трешкам», однако по ходу сезона Валерий пока явно не выделяется этим «скиллом».

Стартовые 5 минут остались за гостями — 10:8. Однако этот факт не особо влиял на настроение главного тренера «Монако», который несколько минут был сосредоточен на том, что громко отчитывал своего центрового Ландинга Сане. Саша Обрадович дал настоящий концерт с криками и плясками, заслужив овации от «Баскет-холла». После игры тренер так объяснил эту бурю эмоций:

— Мы перед матчем очень долго разговаривали про некоторые тактические моменты, а Сане все сделал наоборот. Я кричал. Игрок меня слушал, но все равно не сделал то, что я просил.

В стартовой четверти «монегаски» были сильны в перехватах и на подборе под своим кольцом, а вот в атаке шло не особо эффективно, что, впрочем, не помешало «Монако» выиграть первую четверть со счетом 20:16.

«Монако» выиграло первую четверть со счетом 20:16. Фото instagram.com/unicsbasket

Во второй десятиминутке УНИКС постепенно начал сокращать отставание. Точный бросок Уилсона под самое окончание времени на атаку — 18:20. Однако гости продолжали уверенно держать подбор под своим кольцом, организуя быстрые контратаки — и уже 32:21. Полетел у «Монако» и дальний бросок. После тайм-аута Прифтиса быстрый результативный прорыв удался Теодору. Новичок казанцев — самый низкорослый в нынешнем составе УНИКСа, что не мешает ему быть одним из самых шустрых и подвижных на площадке. После мини-рывка «зеленых» тайм-аут был вынужден брать уже Обрадович — 32:26 в пользу его подопечных. Гости в концовке четверти заметно прибавили и повели уже «+11». В итоге же первая половина осталась за «Монако» — 44:35.

Без Смита вырвать концовку не удалось

В третьей четверти УНИКС довольно быстро сократил отставание до 4 очков — 42:46 после точных штрафных Макколлума. Затем на протяжении 2 минут казанцы не набрали ни одного результативного балла, а гости заиграли активнее — 52:42. «Треха» Колесникова позволила сократить отставание до 7 очков, а точное попадание от все того же Макколлума — до 5, 48:53. Довольно солидный отрезок удался исландцу Палссону, чье точное дальнее попадание сделало отставание минимальным. Сработала магия команд Прифтиса, которые удивительным образом преображаются во второй половине встречи и готовы отыграть любое отставание. «Монако» получил весомый очковый удар от соперника, но все равно выстоял, лидируя в счете по окончании десятиминутки — 61:55.

Заключительная четверть началась с забавного эпизода: Макколлум перехватил мяч в центре площадки и убежал один на один с кольцом соперника, даже успев оглядеться по сторонам. Эпизод закончился эффектным данком от Эрика, который повис на кольце, а забитый мяч зажал между ног и какое-то время не отдавал игрокам соперника. Таким образом УНИКС начал играть не только эффективно, но и эффектно. Трехочковый от Теодора делает счет равным — 67:67.

В оставшиеся 5 минут на казанском паркете началась настоящая тактическая борьба. Концовка получилась малорезультативной, команды не шли в быструю атаку, защита и тех, и других вынуждала соперника подолгу разыгрывать мяч или фолить. Ключевым стало попадание гостей за 1 минуту и 17 секунд до конца, сделавшее счет 79:73 в пользу «Монако». Прифтис взял тайм-аут, но принципиально ситуацию изменить не получилось. В итоге первое поражение УНИКСа в новом году — 78:84.

— В концовке не получилось, промазали открытые броски, отсюда и результат, — прокомментировал встречу защитник УНИКСа Евгений Колесников. — Французы набрали не так много, в защите мы сыграли хорошо. Но где-то в конце игры нам чего-то не хватило, надо будет этот момент разобрать и сделать выводы. Сложно сказать, почему нам не удается начало матчей. Пускаем достаточно много очков в первой половине. Надо больше концентрироваться именно в начале игры, а мы начинаем разгоняться больше ко второй половине. Там уже догоняем соперника, играем на равных, но уже в концовках иногда не получается. Можно ли говорить о недонастрое сегодня? Однозначно нет.

Прифтис: «Нам надо менять то отношение, с которым мы выходим на паркет»

Главный тренер «Монако» Саша Обрадович после игры сделал акцент на том, что УНИКС со Смитом и без него — это две разные команды:

— После поражения в первом туре от «Галатасарая» мы понимали, что игра в Казани будет решающей для нас. Мы очень внимательно провели матч, особенно в первой половине игры. «Монако» контролировал ход встречи, заслужил победу, и все игроки внесли вклад в наш успех. Нужно признать, что УНИКС без Смита был не той же командой, что с ним. Мы использовали это. У нас есть хорошие защитники, которые зарекомендовали себя и в Единой лиге ВТБ. За счет их игры мы использовали свои моменты сегодня.

Саша Обрадович после игры сделал акцент на том, что УНИКС со Смитом и без него — это две разные команды. Фото ruspekh.ru

Димитрис Прифтис в очередной раз отметил тот факт, что УНИКС очень плохо проводит первые половины матчей:

— Была тяжелая игра, мы это ожидали, так как «Монако» играет на очень высоком уровне. С нашей ментальностью мы смогли совладать с ними только во второй половине встречи. На старте у нас было очень плохое отношение к игре. После перерыва мы это скорректировали и было несколько хороших моментов, но концовка осталась за соперником. Это был вопрос нескольких бросков, а из двух команд побеждает только одна. И я сделал вывод, что нам надо менять то отношение, с которым мы выходим на паркет.

— Тренер соперника сказал, что УНИКС с Джамаром Смитом и без него — это две разные команды. Насколько эти слова верны?

— Конечно же, Смит очень важный для нас игрок. Но мы команда и должна играть так, чтобы закрыть эту потерю.

— В чем причина плохой игры в первой половине матчей?

— Мы вышли на паркет с неправильным отношением и играли мягко, без давления. И я не знаю, в чем причина такой игры, мы не могли бороться за мячи, за которые должны были. Конечно, мы уже поговорили об этом в раздевалке и скорректировали недочеты.

Димитрис Прифтис в очередной раз отметил тот факт, что очень плохо проводит первые половины матчей. Фото unics.ru

— Почему ушел Мантзарис и пришел Теодор?

— У Вангелиса были как хорошие, так и плохие матчи, но это не совсем то, что мы от него ожидали. Поэтому клуб принял решение сделать шаг вперед и пригласить Теодора.

Следующую встречу казанцы проведут уже в эту пятницу в рамках Единой лиги ВТБ — в гостях против польской «Зелены Гуры». Шанс взять реванш у «Монако» будет у казанцев только 4 марта, в завершающей игре раунда топ-16.

