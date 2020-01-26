Золотой аккорд Алены Косторной

Грацие, Грац! Российские фигуристы завоевали «Большой шлем» чемпионата Европы

Российские фигуристы завоевали все золото чемпионата Европы, отдав конкурентам только две медали. И то одна из них у грузинского москвича Мориса Квителашвили, тренирующегося у Этери Туберидзе. О том, как в Австрии надули Дворец спорта, а россияне «надули» остальных европейцев, — в репортаже «Реального времени».

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Этими словами руководитель РССС Сергей Сейранов как-то напутствовал коллег из Поволжской академии спорта. Возможно, это придумано не руководителем студенческого спорта страны, возможно, это даже не пожелание, а тост, но оно очень уместно сейчас, при подведении итогов чемпионата Европы в Граце. И австрийский лед, и купол надувного шатра над головой оказались счастливыми для российских фигуристов. Последний раз мы завоевывали «Большой шлем» в 2006 году во французском Лионе. Но сейчас та большая победа вспоминается с ужасом. Это был предолимпийский чемпионат Европы, когда победили Евгений Плющенко, а также Ирина Слуцкая, парники Тотьмянина — Маринин и танцоры Навка — Костомаров. Но все вместе они дождались Олимпиады в Турине, после чего ушли из фигурного катания, правда, Плющенко только на время.

Это была особенность российского фигурного катания того времени. Мы в 21 веке также завоевывали золото и в 2003-м, и 2005 годах, но это не были системные победы. Тогда у Плющенко за спиной «маячили» только Абт и Климкин, у Слуцкой — Бутырская, Волчкова и Соколова, в танцах тоже не было глубины состава, и только парники могли уверенно ехать на чемпионат Европы, понимая, что в случае неудачи одной мини-команды у нее есть надежный тыл. Сейчас же мы первенствовали в мужской одиночке без номинального лидера Михаила Коляды, очередь конкурентных девушек и парников такая, что европейским фигуристам сложно было бы попасть по итогам ЧЕ на табло, в котором, как известно, умещается только 10 строк. И только в танцах у России «ограниченный контингент».

Но поразмышлять об этом изобилии и дефиците можно будет в другом материале, допустим, превью к чемпионату мира. А сейчас стоит порадоваться неожиданной, но выстраданной победе Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова и локальному успеху Александры Степановой и Ивана Букина. Синицына — Кацалапов свергли с верхней ступени пьедестала почета Пападакис — Сизерона, выигрывавших Евро пять раз подряд. Притом, что у нашей пары это первая медаль на европейском льду (и вторая в целом после серебра прошлогоднего ЧМ). Опередили непобедимых французов на микроскопические 14 сотых балла, сделав им практически так же больно, как в 2018 году, когда наши парники Забияко — Энберт опередили других французов Джеймс-Сипре на 0,1 балл в борьбе за бронзу. Но тогда судейство было почти «домашним», поскольку старт проводился в Москве. А тут…

Виктория Синицына — Никита Кацалапов. Фото isu.org

А тут чемпионат Европы, напоминающий поминки, когда и на продукты потратился, и на готовку, и посуду мыть, и прибираться после мероприятия, в памяти от которого ничего, кроме слез, не остается. Нет, серьезно, вот для чего Австрии был нужен Евро? Порадоваться шестому месту парников Мириам Циглер и Северина Кифера, которые несут знамя местного фигурного катания? Наверное, можно порадоваться, ибо в прошлом году австрийцы вообще снялись с чемпионата Европы, объяснив это стрессом, после исполнения короткой программы. Сейчас же докатались, но…

Ребята, ну нужно же думать о развитии. Мы же с вами находились на одних и тех же позициях, даже связаны судьбой одной тренерской семьи. В середине 60-х в Москве тренировала пара наставников из Чехословакии Милослав и Соня Балуны, которые целый год консультировали Тамару Москвину и Станислав Жука, в частности, его ученицу Ирину Роднину. В 1967 году они эмигрировали в Австрию, куда уехала и 12-летняя дочь Соня, которая затем сменила в сборной Австрии блистательную Трикси Шубу. Соня Балун выступала на Олимпиаде 1972 года, будучи 14-летней девочкой, а повзрослев, вышла замуж за хоккеиста сборной Австрии Курта Харанда. Резюмируя эту историю, хочется сказать: австрийцы, смотрите, Тамара Москвина до сих пор на вершине, а вы уже 38 лет на обочине фигурного катания после бронзы Клаудии Кристофич-Биндер на домашнем ЧЕ 1981 года в Инсбруке.

Татьяна Тарасова: «Вешайте! Скажите, что я разрешила!»

Удивительна, конечно же, беспомощность европейского фигурного катания. Подумать только, в Старом свете придумали все базовые прыжки, названные именами и фамилиями их авторов — австрийца Алоиза Лутца, Акселя Паульсена из Норвегии, Вернера Риттбергера из Германии, шведа Ульриха Сальхова. Плюс именной элемент швейцарки Дениз Бильман, отсыл все к тому же ЧЕ-1981, когда она стала чемпионкой. И где сейчас представители хотя бы этих стран? Немцы-парники финишировали пятыми, да швейцарка Алексия Паганини стала четвертой, хотя отрыв от россиянок был такой, что знай об этом Никколо Паганини, запретил бы Алексии носить эту фамилию. Для сравнения, Пелтонен (пятое место) и Еву-Лотту Киибус (седьмая ступень) из Эстонии разделили лишь 55 сотых балла. А Алену Косторную и Паганини — 48 (!) баллов, это больше, чем набрала в короткой программе Ангелина Кучвальска из Латвии, некогда четвертый номер по итогам чемпионата Европы 2016 года.

Эта беспомощность выражается даже в административных решениях. Татьяна Тарасова, коротая время телетрансляции, когда комментировать было особо нечего, рассказала забавную историю. По ее словам, какие-то болельщицы посетовали, что организаторы запрещают вешать плакаты в поддержку российских фигуристок. «Вешайте» — в духе царских офицеров времен гражданской войны потребовала Татьяна Анатольевна и добила свое требование административным ресурсом времен Советского Союза: «Скажите, что я разрешила!». В итоге австрийцы поступили, как вахтер из произведения Ильфа и Петрова «Золотой теленок»: «У всех входящих он строго требовал пропуск, но если ему пропуска не давали, то он пускал и так». Вот и австрийцы запретили, но отстаивать свое требование не стали.

Габриэлла Пападакис — Гийом Сизерон. Фото isu.org

Разыскивая в итогах ЧЕ поводы для еврооптимизма, автор материала нашел-таки один. В парном катании выступала старейшина ФК Зои Джонс, справившая 14 января свое 40-летие. Англичанка, мать-одиночка, катается с Кристофером Бояджи, который младше ее на 10 лет. В позапрошлом году они снялись с чемпионата буквально за день до старта. В прошлом году финишировали в десятке, только вот десятка «сильнейших» — это были все участники Евро. В этом году их количество увеличилось до 17-ти, и Джонс с партнером стоят в нем 12-ми, причем пара улучшила свой прошлогодний результат на 9 (!) баллов. Браво, Зои!

Стоит порадоваться аналогичному итогу воспитанницы казанской школы фигурного катания Аделины Галявиевой. Она вместе с Луи Тауроном представляет Францию, и дуэт занял в танцах 12-е место, такое же, как и в прошлом сезоне. Зато в сумме он прибавил больше четырех баллов, стал вторым во Франции, а сама Аделина — третьей в истории татарстанского фигурного катания участницей международных соревнований после Александра Фадеева и Евгении Тарасовой.

Кстати, уникальность нынешнего состава стартов в фигурном катании состояла в том, что на одном льду состязались «отцы и дети»: 32-летний израильтянин Быченко и 17-летний россиянин Даниелян, «старушка» Джонс и 17-летняя Софья Нестерова из Украины. В прошлом фигурное катание временами представляло собой спорт ветеранов, как было до второй мировой войны (42-летний Ульрих Сальхоф на Олимпиаде-1920), или состязания юных, чье масштабное нашествие началось с 50-х (12-летний Ян Хофман на Олимпиаде-1968).

Звонок «бывшим»

Подходя к «разбору полетов» в соревнованиях одиночниц, стоит сказать, что полетами порадовали только нынешние россиянки. Бывшие наши соотечественницы — Галустян, Дубинина, Куракова, Сафонова выглядели малоубедительно, за исключением, разве что, Екатерины Рябовой, занявшей шестое место.

Алена Косторная после своей победы в короткой программе позволила себе поделиться со СМИ проблемами роста, поскольку вымахала за новогодние праздники на три сантиметра. После чего мышечная память отказала в воспроизведении прыжков, доведенных до автоматизма.

Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова. Фото isu.org

Стоит заметить, что сами праздники она провела в компании Дарьи Павлюченко, и не в этом ли праздном таится ответ на вопрос: почему Даша не устояла на ногах после выброса? Не устояла и сама Косторная, прыгавшая в концовке программы лутц. Но это помешало ей только в выигрыше произвольной программы, а запаса по итогам короткой хватило для общей победы. В целом итоги ЧЕ были такими же, как на финале Гран-при — там и тут на пьедестале почета стояли Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.

