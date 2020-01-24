Экипаж машины боевой. На Арском кладбище открыли памятник летчикам-испытателям
Сегодня на Арском кладбище Казани открыли памятник на могиле экипажа самолета Пе-8, погибшего в ходе выполнения испытательного полета в годы Великой Отечественной войны.
Катастрофа произошла 13 ноября 1941 года в районе станции Канаш. Часть экипажа самолета погибла, часть спаслась на парашютах. Погибшие командир экипажа Людвиг Немет, старший авиамеханик Иван Шевченко, бортмеханик Салих Шарипов, представитель Центрального института авиационного мостостроения Александр Лапко были захоронены на Арском кладбище.
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