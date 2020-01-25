Видеоопрос: «Что вы знаете о новом коронавирусе? Не перестанете ли покупать китайские товары в интернете?»

Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко сообщил, что заразиться коронавирусом 2019nCoV через посылки из Китая невозможно. К этому мнению уже присоединились некоторые эпидемиологи и вирусологи. Между тем есть и другая точка зрения.



«А вас тревожит информация о новом коронавирусе? Будете ли вы теперь покупать китайские товары в интернете?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

