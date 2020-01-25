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Видеоопрос: «Что вы знаете о новом коронавирусе? Не перестанете ли покупать китайские товары в интернете?»

07:00, 25.01.2020 1
Видеоопрос: «Что вы знаете о новом коронавирусе? Не перестанете ли покупать китайские товары в интернете?»
Фото: rozetked.me

Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко сообщил, что заразиться коронавирусом 2019nCoV через посылки из Китая невозможно. К этому мнению уже присоединились некоторые эпидемиологи и вирусологи. Между тем есть и другая точка зрения.

«А вас тревожит информация о новом коронавирусе? Будете ли вы теперь покупать китайские товары в интернете?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:28
    да не, мы перестанем покупать китайские товары у компаний, входящих в АКИТ
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