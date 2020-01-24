«Как улучшать демографию, если женщина не уверена, что сможет обеспечить ребенка?»

Первый вице-премьер Татарстана поставил приставам в приоритет задачу по взысканию долгов по алиментам

Фото: Ринат Назметдинов

Татарстанское управление Федеральной службы судебных приставов вышло на тропу войны с должниками «всех мастей». На итоговой коллегии, где был и корреспондент «Реального времени», главный судебный пристав республики Игорь Безуевский сообщил, что в 2019-м ведомством было взыскано 16 млрд рублей, или на четверть больше, чем годом ранее. Однако полностью взыскать просроченные долги пока не удается: остаток задолженности по зарплате, алиментам, оплате услуг ЖКХ все равно превышает взысканное. Первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин высказал надежду, что с получением статуса правоохранительного органа у приставов будет больше возможностей для эффективной работы.

Служба судебных приставов стала частью правоохранительной системы

Судебные приставы вернули 16 млрд рублей по решениям судов и другим актам госорганов, сообщил сегодня главный судебный пристав Татарстана Игорь Безуевский, подводя итоги на коллегии Управления ФССП по РТ. В ней приняли участие первый вице-премьер Рустам Нигматуллин, председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов, депутат Госсовета РТ, генерал-майор полиции, заслуженный работник органов внутренних дел РФ Рафил Нугуманов и другие высокие чины правоохранительной системы Татарстана.

Несмотря на представительный состав руководства, коллегия прошла в режиме нон-стоп и без дискуссий. Вероятно, это связано с началом радикальной реформы ведомства, которая изменила статус службы судебных приставов. С 1 января приставы переходят с гражданской службы в правоохранительную систему. С января им присвоили официальные звания и существенно увеличили заработную плату, которая, по расчетам экспертов, поднялась до 58 тысяч рублей. А взамен повышается их ответственность за исполнение судебных решений.

Говоря о реформе ФСПП, главный судебный пристав Татарстана Игорь Безуевский заявил, что подготовка к переходу в правоохранительную систему была начата еще в августе прошлого года:

— Основным организационным мероприятием в 2019 году следует назвать подготовку к переходу службы судебных приставов в новый статус. Федеральный закон от 1 октября 2019 года номер 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступил в законную силу с 1 января 2020 года. Подготовительная работа в данном направлении была начата с августа 2019 года.

Говоря о реформе ФСПП, главный судебный пристав Татарстана Игорь Безуевский заявил, что подготовка к переходу в правоохранительную систему была начата еще в августе прошлого года. Фото Рината Назметдинова

Затем, по его словам, в связи с изменением квалификационных требований набор кандидатов на должности с указанного срока был приостановлен. Места увольняющихся сотрудников не заполнялись. Укомплектованность управления на конец отчетного периода составила 88,8%.

Татарстанцы вернули долги по алиментам на полмиллиарда

За прошлый год вернули 445 млн рублей долгов по алиментам, сообщил главный судебный пристав Татарстана. Всего с начала 2019-го было 39 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов. Свыше 3 тысяч неплательщиков привлекли к административной ответственности, около тысячи — к уголовной. По данным ведомства, задолжали выплату порядка 20 тысяч татарстанцев. Снижение задолженности в этой части назвали одной из приоритетных задач. Долг по алиментам в Татарстане составляет 2,6 млрд рублей.

Игорь Безуевский отметил, что большая работа по обеспечению взыскания задолженности по алиментным платежам была проведена межведомственной рабочей группой под председательством первого вице-премьера Татарстана Рустама Нигматуллина. Благодаря взаимодействию с судами, прокурорами, правоохранительными органами, органами местного самоуправления, а также СМИ службе удалось переломить негативно складывающуюся ситуацию.

Актуальным остается вопрос по взысканию долгов по зарплате. По словам Безуевского, в работе у судебных приставов 5 тысяч исполнительных листов на общую сумму 266 млн рублей. Правда, взыскано всего 86,7 млн рублей. В целом ситуация плачевная: общая задолженность, по данным Росстата, 841,6 млн рублей. Однако далеко не все работники идут в суд, чтобы вернуть заработанное.

Приставы все чаще применяют ограничительные меры: 270 тысяч татарстанцев из-за неуплаты долга не смогли выехать за пределы России, 2,5 тысячи должников в Татарстане были лишены водительских прав. Фото r16.fssprus.ru

Почти миллиард по аресту имущества

После ареста имущества татарстанцы расплатились по долгам еще на 900 млн рублей. По словам приставов, эта мера оказалась самой действенной из всех инструментов воздействия на неплательщиков. Перспектива лишиться нажитого многих побуждает к погашению задолженности. Всего в минувшем году судебные приставы составили 11 тысяч актов описи и ареста имущества.

Приставы все чаще применяют ограничительные меры. «270 тысяч татарстанцев из-за неуплаты долга не смогли выехать за пределы России. 2,5 тысячи должников в Татарстане по причине неисполнения законных требований были лишены водительских прав», — сообщил главный пристав.

В консолидированный бюджет приставы перечислили около 5,6 млрд руб. (2018 г. — 3,5 млрд), то есть на 40% больше, чем годом ранее. В бюджет Республики Татарстан взыскано 3,8 млрд руб. (2018 г. — 2,2 млрд), сообщил Безуевский. Больше взыскано налогов и сборов — на 1,4 млрд рублей, административных штрафов по постановлениям ГИБДД — на 140 млн рублей.



В этом году приставы намерены продолжить работу «по мониторингу необоснованного нахождения на исполнении производств о взыскании налогов и административных штрафов в отношении недействующих юридических лиц». По словам главного пристава РТ, эта мера позволит «исключить рост необоснованной «безнадежной» дебиторской задолженности и позволит принуждать к исполнению действующие организации».

Главной задачей для службы остается взыскание долгов по алиментам, зарплате и оплате услуг ЖКХ. Фото r16.fssprus.ru

Взыскание алиментов — задача №1

Оценивая итоги работы службы, первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин признал результаты удовлетворительными. По его словам, главной задачей для службы остается взыскание долгов по алиментам, зарплате и оплате услуг ЖКХ.

— Взыскание алиментов действительно необходимо в свете задач по исполнению нацпроекта «Демография» и исполнению поручения президента страны по улучшению ситуации с демографией. Как мы можем улучшать демографию, если женщина не уверена, что в случае неприятностей в семье она сможет обеспечить ребенка?!

По его словам, с приданием службе нового статуса она получит больше возможностей для взыскания. В целом он поблагодарил сотрудников УФССП по РТ за результативную работу в 2019 году, признав, что работа у них нелегкая: «На судебных приставов возложена большая нагрузка. На сегодняшний день на одного пристава приходится почти 6 тысяч исполнительных производств. В сложившихся экономических условиях важным является повышение кадрового потенциала службы».