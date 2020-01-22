У российского спорта третий министр. Теперь из студенчества

Олег Матыцин — большой друг Татарстана. О чем не раз говорил

Новым, третьим по счету министром спорта России стал Олег Матыцин, до недавнего времени возглавлявший Международную федерацию студенческого спорта (ФИСУ). Отныне спортивной отраслью будет руководить бывший теннисист, экс-ректор Спортакадемии и носитель «революционных» идей в области преобразования международного студенческого спорта. Подробнее — в материале «Реального времени».

Матыцин играл в настольный теннис



Ровно неделю назад уже экс-министр спорта РФ Павел Колобков делился информацией о том, что Татарстан стал первым регионом, куда он выбрался в нынешнем году, и впечатлениями: «Приезжая в Казань, чувствую себя не просто как дома — по-настоящему дома». Этому событию посвящены сразу два новостных слайда на сайте Минспорта России, который также информировал о том, что Колобков провел в Казани совещание по вопросам организации первых Игр стран СНГ. И это все, что Павел Анатольевич успел оставить в информационном пространстве 2020 года, поскольку третья новость касается его отставки. В отличие от коллег по предыдущему составу правительства РФ Лаврова и Шойгу, Мантурова и Новака, места в правительстве Михаила Мишустина для Колобкова не нашлось. А новым, третьим по счету министром спорта России (первым, напомним, был Виталий Мутко) стал Олег Матыцин.

В отношении Олега Васильевича малоинформативная страничка в «Википедии» повествует, что он занимался настольным теннисом и даже становился призером чемпионата СССР 1984 года, это уже успели переписать некоторые коллеги из федеральных СМИ. И это неточная информация, поскольку существуют архивные итоги чемпионатов СССР вплоть до 1987 года. И ни в одной из дисциплин: личной, парной, миксте, — фамилии Матыцина в числе призеров нет. Но любовь его к настольному теннису тайной не является, автор этих строк делал эксклюзивное интервью с будущим министром в здании казанского Дворца спорта, куда тот приехал в качестве почетного гостя на чемпионат Европы среди студентов. Именно с подачи Матыцина Казань в те годы становилась хозяйкой соревнований по настольному теннису. Это и Суперкубок Европы 2007 года (здесь не обошлось и без лоббистских возможностей Игоря Левитина, экс-президента Федерации настольного тенниса России), и четвертый чемпионат Европы по настольному теннису среди вузов 2010 года, и первенство Европы среди юниоров и юношей 2011 года.

Но Матыцин и ранее участвовал в делах родного вид спорта. В 2001 году не было денег для аренды зала, и матч Евролиги между сборными России и Румынии провели на базе РГАФК. В том же году он, как представитель России, проголосовал на президиуме Международной федерации за новые правила (семь партий вместо пяти при сокращении количества очков в партии с 21 до 11).

Именно с подачи Матыцина Казань в те годы становилась хозяйкой соревнований по настольному теннису. Фото dspkazan.com

Между тем на казанскую Универсиаду-2013 Матыцин приехал президентом Российского спортивного студенческого союза (РССС), отдав 10 лет работе на этой должности. Его избрали в 2005 году, оценив тем самым 20-летний стаж работы в студенческой спортивной среде. В 1986 году Матыцин начал работу в ГЦОЛИФК, первом в истории спортивном вузе страны, открытом еще в мае 1918 года, в самый разгар Гражданской войны. В 1993 году спортвуз был переименован в РГАФК — Российскую государственную академию физической культуры.

Что такое САК?

В 1996 году Матыцин, «остепенившись» и став доцентом, возглавил факультет индивидуального профессионального образования. Его альма-матер к этому времени стала центром студенческого спорта страны. (Выпускниками вуза являются, среди прочих, такие известные спортивные деятели Татарстана, как Владимир Алекно, Зинэтула Билялетдинов, челнинец Виктор Гончаров, шахматист Валерий Яндемиров). Следует уточнить, что в советские времена студенческий спорт развивался в обществе «Буревестник», располагая хотя бы одной командой в высших лигах чемпионатов страны. После развала Союза они исчезли одними из первых. В противовес умирающим студенческим «брендам» РГАФК начал создавать команды по баскетболу и футболу. Первый опыт, достаточно кратковременный, был связан с баскетболом (1994—1998 годы), где, кстати, играл один из немногочисленных воспитанников казанского баскетбола Дмитрий Волохов, и именно оттуда в УНИКС перешел Сергей Татарович. Создание баскетбольной команды СКА при Академии спорта было, в некоторой степени, лоббистским решением, поскольку это была идея тогдашнего ректора Валерия Кузина, который с 1998 по 2003 годы был президентом Федерации баскетбола России. Как только он стал президентом РФБ, так и команды не стало.

В 1999 году Кузин избрался еще и депутатом Госдумы РФ, и заботы по Академии спорта легли на нового проректора Матыцина. Ему досталась команда по футболу, перешедшая в 1998 году во второй дивизион. Инициатором создания той команды был преподаватель Академии Андрей Лексаков, но тут, как говорится, «бензин ваш, идеи наши». Не смог бы простой преподаватель, а ныне спортивный директор Российского футбольного союза, найти денег для клуба, в котором занял должность президента, если бы вначале не нашел понимания у руководства вуза. Матыцин увидел перспективы команды, из которой вышли несостоявшийся «реалист» Дмитрий Мичков, игрок сборной России по пляжному футболу Илья Леонов, нынешний железнодорожник Александр Коломейцев. Спустя десять лет после создания САК, хоть и ненадолго, «попал в хорошие руки», когда в команду пришел Константин Сарсания — с деньгами, игроками, идеями. Общими усилиями вывели команду в первый дивизион, но через два года футбольно-студенческий проект был закрыт.

Первая летняя Универсиада вузов 2008 года состоялась в Казани. Фото sambo.ru

С 2005 года Матыцин возглавил РССС и стал воплощать в жизнь свою идею о проведении чемпионатов России среди вузов. Тут следует сказать, что именно студенческие соревнования среду вузов (а не стран) были идеей фикс Олега Васильевича. Первая летняя Универсиада вузов 2008 года состоялась в Казани. Эти старты можно было воспринимать как эстафетную палочку от предыдущего «министра» спорта Вячеслава Фетисова (на самом деле его должность называлась руководитель Федерального агентства по физкультуре и спорту) к первому министру спорта Виталию Мутко, которые совершенно не питали симпатий друг к другу.

— Мы вместе работали с ним, когда он возглавлял наш студенческий спорт, вместе привезли первую Универсиаду в РФ в Казань, — прокомментировал Фетисов назначение Матыцина в интервью «Чемпионату». — Надеюсь, Олег Васильевич понимает всю ответственность, хотел бы пожелать ему удачи.

«Соревнования среди университетских команд — это один из пунктов моей программы развития студенческого спорта»

Уже через два года Матыцин, опять же в Казани, провел четвертый чемпионат Европы по настольному теннису среди вузов, на котором Татарстан представляла команда КГУ.

Этот проект студенческих чемпионатов Олег Васильевич продолжал лоббировать, кстати, уже будучи избранным президентом ФИСУ. В частности, рассказав автору этих строк, что за подобными соревнованиями будущее.

Победа сборной России в Казани в 2013-м или любые другие победы и поражения не могли оказать никакого влияния на избрание Матыцина президентом ФИСУ. Как и проведение самих Универсиад в нашей стране, при всей их масштабности и успешности. В этом плане странно было читать некоторых коллег из федеральных изданий, писавших, что «в активе нового министра спорта — сразу две успешно проведенные Универсиады (Казань-2013, Красноярск-2019)». Во-первых, к Красноярску Матыцин имел опосредованное отношение, поскольку РССС возглавляет Сергей Сейранов. Во-вторых, к успешному выступлению на Универсиадах РССС имеет еще меньшее отношение, формируя составы сборных команд незадолго до стартов, то есть, по сути дела, забирая у федераций по видам спорта студентов-спортсменов в некую «аренду».

В 2015 году Матыцин с большим отрывом в количестве голосов (102 против 23) опередил на выборах главы ФИСУ бывшего руководителя Клода-Луи Гальена. Фото tatarstan.ru

— Можно сделать прогноз, что даже такое специфическое мероприятие, как казанский чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills, благодаря имеющемуся опыту местных организаторов может прозвучать в следующем году громче, чем студенческая Олимпиада, — этот прогноз Матыцина, высказанный в 2018 году на международном форуме волонтеров в казанском лагере «Волга», лишний раз доказывает его «равноудаленность» от Красноярска-2019 и уважение к Татарстану.

В 2015 году Матыцин с большим отрывом в количестве голосов (102 против 23) опередил на выборах главы ФИСУ бывшего руководителя Клода-Луи Гальена. Для сравнения: Гальен, в свою очередь, в 2011 году опередил предыдущего президента ФИСУ Джорджа Киллиана с куда меньшим отрывом (76 против 50).

…и о допинге

Мировое спортивное, и в частности антидопинговое, сообщество практически не разделяло двух предыдущих министров спорта России, хотя между Мутко и Колобковым прослеживались серьезные разногласия. Тем не менее их привыкли считать соратниками. Матыцин же совершенно иная история, он совсем из другого лагеря.

Сам Олег Васильевич в интервью «Чемпионату» поделился ближайшими планами, в которые входит налаживание взаимоотношений с WADA и РУСАДА: «Мы должны скоординировать свою деятельность. Президент и председатель правительства сегодня еще раз подчеркнули, что министерство спорта должно являться координатором всех сфер деятельности, которые так или иначе касаются спорта. После консультаций, безусловно, встретимся. Я всегда открыт к диалогу, тем более что у меня есть международный опыт взаимодействия и с WADA, и с МОК, и с международными федерациями».

Ответив на многие вопросы, мы сами в конце зададимся новым: а кто останется «на хозяйстве» в ФИСУ? Главным советником президента ФИСУ был небезызвестный казанец Игорь Сивов, но комментарий по назначению Матыцина давал Эрик Сентрон, генеральный секретарь и исполнительный директор Международной студенческой спортивной организации. Или Сивову готовят место в новом составе Минспорта?

