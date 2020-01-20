Казанские динамовцы не посмели испортить юбилей наставнику, сделавшему их клуб сильнейшим в мире

18 января величайшему тренеру в истории хоккея с мячом Владимиру Янко исполнилось 70 лет. В этот день московское «Динамо», спортивным директором которого является маэстро, разгромило «Динамо-Казань», с которым 9 лет назад Янко выиграл Кубок мира и чемпионат России. Об этом «подарке» юбиляру и предшествовавших событиях — в материале «Реального времени».

«Байкал-Энергия» дважды «отскочил» от казанцев



В конце календарного 2019-го и начале нового года календарь чемпионата Суперлиги приготовил подопечным Ильяса Хандаева двойное испытание: встречи с действующим чемпионом и одним из главных претендентов на титул. Если бы в этих четырех матчах казанцы не набрали ни одного очка, никто бы особо не удивился, имея в виду класс соперников и эпидемию травм, накрывшую с начала сезона «Динамо-Казань». Но «бело-голубые» не только выжили, но и преподнесли главную сенсацию сезона… Но обо всем по порядку.

Год назад в страшную метель и вьюгу казанцы в Иркутске сенсационно обыграли «Байкал-Энергию». Близки были они к успеху и 25 декабря, когда после третьего гола летавшего по полю Игоря Ларионова на 65-й минуте повели 3:1. К этому моменту туман, спустившийся на поле, рассеялся, и иркутские болельщики смогли увидеть два гола своих любимцев, с большим трудом сведших матч к ничейному результату 3:3.

Переехав в столицу Дальнего Востока, динамовцы не стушевались и уже без всякого тумана в союзниках, на идеальном льду крытой «Арены Ерофей» дали настоящий бой чемпиону, который дома редко кому отгружает меньше десятка мячей. Проигрывая 1:3, они еще в первом тайме благодаря умелому использованию стандартов, сравняли счет (Корев с пенальти и М. Рязанов с углового), к последней четверти встречи уступали всего один мяч и только под занавес поединка, исчерпав все физические силы, позволили «СКА-Нефтянику» оформить крупную победу — 7:3.

В домашней игре с «Байкалом» хозяева трижды вели в счете и только за 3 минуты до финального свистка сибиряки ушли от поражения — 3:3

10-дневный новогодний перерыв половина команды, едва залечившая травмы, встретила с температурой, вызванной вирусной инфекцией, подхваченной в поездке по Востоку страны. Это не помешало подопечным Ильяса Хандаева в домашней игре с «Байкалом», успевшим сменить главного тренера (новым наставником иркутян стал Максим Блем, отыгравший сезон за Казань), вновь навязать свою волю грозному сопернику — хозяева трижды вели в счете и только за 3 минуты до финального свистка сибиряки ушли от поражения — 3:3. Послематчевый комментарий наставника «Динамо-Казани» был красноречив: « У нас сегодня было как минимум 10 голевых моментов. На обеих играх с «Байкалом-Энергией» сказались перерывы в чемпионате — из-за недостатка игровой практики мы не использовали верные шансы. После Нового года провели только две полноценные тренировки — то лед был плохого качества, то эпидемия, то шесть человек приходило на тренировку… А соперник использовал все моменты, которые имел».

Сергей Большаков: «Видимо, нам нужно было сегодня здесь проиграть»

Моментом истины для казанцев стала следующая игра — 11 января на «Ракете» они принимали действующего чемпиона, в 14 играх одержавшего 13 побед и только раз довольствовавшегося ничьей. Матч получился удивительным — поправ все «правила приличия», хозяева бросились с открытым забралом на увешанного титулами и трофеями чемпиона и не переставали играть первым номером на протяжении всего поединка. На голы Ларионова, Тюко (с углового) и Дашкова в первом тайме «кабаны» отвечали быстро, причем с каждым разом скорость ответа возрастала — 8, 4, 2 минуты. После перерыва перестрелка продолжилась, но на три гола Дашкова, Корева и Обухова, гости ответили только двумя точными ударами, и в последние 25 минут самоотверженная оборона динамовцев сбоев не давала — 6:5. Есть первое поражение чемпиона в сезоне! Объективности ради отметим, что если казанцы проводили с дальневосточниками второй свой матч в наступившем году, то «кабанам» пришлось с Дальнего Востока слетать на Север (в Архангельске они 5 января завоевали Суперкубок России), а потом продолжить дальний вояж перелетом в европейскую часть России.

Сергей Большаков, старший тренер «СКА-Нефтяника»: «Чтобы победить в сегодняшнем матче, нам надо было двигаться быстрее раза в три, быть более агрессивными, и это нам, к сожалению, не удалось. Ну и это все-таки спорт — выигрываешь, выигрываешь, и наступает такой момент… Видимо, нам нужно было сегодня здесь проиграть».

Ильяс Хандаев, главный тренер «Динамо-Казань»: «На установке сказал, что сегодня ключевым моментом будет агрессивность, все остальное, например, тактика — вторично… И я очень рад, что ребята нас, тренерский штаб, услышали. Я видел, как им тяжело… После Нового года впервые все собрались только 6 января, было трудно собраться за такой короткий период. Но они молодцы!»

Моментом истины для казанцев стала следующая игра — 11 января на «Ракете» они принимали действующего чемпиона, в 14 играх одержавшего 13 побед

Игорь Ларионов: «Трагедии из поражения в Москве никто не делает»

На первый в 2020 году выезд «Динамо-Казань» отправилось по маршруту Казань — Санкт-Петербург — Сыктывкар — Москва — Казань. Со «Строителем» подопечные Хандаева встретились в промышленном пригороде столицы Республики Коми Эжве на стадионе с поэтичным названием «Бумажник», отсылающим к славным временам советского бенди. Главный стадион Сыктывкара реконструируется к чемпионату мира следующего года, на «Бумажнике» проблемы с освещением, и поэтому игра началась в рабочий день 15 января в 12 часов дня — привычное для русского хоккея дело.

Команда помощника наставника сборной России по тренерскому штабу Павла Франца не испытала проблем во встрече с хозяевами — 5:2 (голами у казанцев отметились Ибрагимов, М. Рязанов, Корев (с 12-метрового), Тюко (с углового) и Самигуллин). Далее был перелет в Москву и два дня отдыха. Московское «Динамо» предоставило гостям время для тренировки в «Крылатском» накануне игры в 21.15. С учетом столичных круглосуточных пробок и того, что на следующий день матч начинался в 10.15 утра (а завтрак — в 6.40) от этой ночной тренировки тренерский штаб благоразумно решил отказаться, чтобы дать игрокам время элементарно поспать.

Они поспали и на следующий день провели как бы два матча в одном. В первом тайме, несмотря на постоянное давление хозяев, быстро находили ответ на голы московских одноклубников (А. Веселов с игры и Корев (с пенальти). После перерыва, пропустив в течение 5 минут от Барбакова и Бефуса, Хандаев взял тайм-аут, и на 54-й минуте Михаил Тюко со свободного сделал счет 3:5. Вот тут бы и разгореться борьбе, но гости элементарно встали и в течение последующих 18 минут пропустили пять голов, на которые ответили в эндшпиле только голом Тюко с углового — 4:10. Как это все напомнило прошлогоднее динамовское дерби, когда оппоненты обменялись трудовыми гостевыми победами в «регулярке», потом казанцы одолели москвичей в первом матче четвертьфинальной серии и были крупно дважды биты в ее продолжение в «Крылатском».

После матча звездный юбиляр Владимир Янко зашел в раздевалку казанского «Динамо» и поздравил хоккеистов с игрой. Как говорится, мелочь, а приятно. А ваш автор дозвонился до Игоря Ларионова, который проходил досмотр в «Шереметьеве» перед вылетом домой и попросил его дать комментарий игре.

Ближайший матч подопечные Ильяса Хандаева проведут на стадионе «Ракета» 29 января против новосибирского «Сибсельмаша»

«Нам не хватило ледовой подготовки — в 10 вечера накануне игры тренироваться не имело смысла, возможно, это тоже сказалось на результате, — предположил капитан казанцев. — Начали мы неплохо, соперника не отпускали, грамотно оборонялись при угловых. Во втором тайме сами наделали ошибок, не использовали несколько моментов, нам забили два быстрых игра и на этом игра закончилась. Сейчас вернемся домой, отдохнем пару дней и начнем по плану готовиться к домашним матчам. Надо брать в них очки — и с «Сибсельмашем», и с «Кузбассом». Трагедии из поражения никто не делает, положение наше в таблице устойчивое, тем более что конкуренты — «Кузбасс», «Уральский трубник» тоже потеряли очки. Волнует теплая погода — как бы опять не возникли проблемы со льдом на «Ракете».

После 17 матчей «Динамо-Казань» набрало 28 очков и идет на пятом месте, практически обеспечив себе место в плей-офф. Ближайший матч подопечные Ильяса Хандаева проведут на стадионе «Ракета» 29 января против новосибирского «Сибсельмаша».

