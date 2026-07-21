В Татарстане запустили онлайн-витрину полезных сервисов в «Максе»

Новый механизм внедрили около 50 субъектов страны

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан стал одним из регионов России, где запустили онлайн-витрину полезных сервисов в «Максе». Об этом сообщает RT.

Новый механизм внедрили около 50 субъектов страны. В их числе — Подмосковье, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новгородская область и др.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Перечень доступных госуслуг в приложении зависит от конкретного региона. Например, это может быть оплата коммунальных услуг или запись к врачу.

Напомним, недавно в «Максе» появились первые сторис от пользователей. Просматривать их могут пользователи андроид-приложения, а также те, кто использует браузерную версию.

Галия Гарифуллина