В Татарстане запустили онлайн-витрину полезных сервисов в «Максе»
Новый механизм внедрили около 50 субъектов страны
Татарстан стал одним из регионов России, где запустили онлайн-витрину полезных сервисов в «Максе». Об этом сообщает RT.
Новый механизм внедрили около 50 субъектов страны. В их числе — Подмосковье, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новгородская область и др.
Перечень доступных госуслуг в приложении зависит от конкретного региона. Например, это может быть оплата коммунальных услуг или запись к врачу.
Напомним, недавно в «Максе» появились первые сторис от пользователей. Просматривать их могут пользователи андроид-приложения, а также те, кто использует браузерную версию.
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