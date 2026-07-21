ЦИК: Запад усилит давление на избирательную систему России

Запад продолжает использовать фейки, ботов и ИИ для влияния на российскую избирательную систему

Фото: Динар Фатыхов

Член Центральной избирательной комиссии Игорь Борисов заявил о росте угроз террористических атак в связи с приближением выборов в Госдуму. Об этом он сообщил на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

— Продолжается со стороны Запада и ранее обкатанная форма давления на избирателей и избирательную систему, связанная с экстремистскими выходками из-за рубежа, — передает его слова ТАСС.



Борисов также отметил, что ведется массированная информационная война. В зарубежных СМИ и соцсетях распространяются фейки и вредоносные сообщения, в том числе замаскированные под официальные заявления. Для дезинформации активно используются технологии искусственного интеллекта и ботофермы.

Ранее Центризбирком завершил заверение списков кандидатов от всех 11 политических партий, участвующих в выборах в Госдуму.



Вадим Вахрушев