Госдума приняла закон, направленный на стабилизацию топливного рынка
По словам Володина, принятие закона позволит «снять остроту вопросов в части обеспечения горюче-смазочными материалами граждан и предприятий»
Госдума на пленарном заседании единогласно приняла закон, направленный на стабилизацию топливного рынка, сообщается на ее официальном сайте. Им предлагается внести изменения в Налоговый кодекс России.
Закон уточняет механизм налогообложения акцизами автомобильного бензина, произведенного путем смешения прямогонного бензина и иных компонентов. Кроме того, он предполагает расширение действия топливного демпфера.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это решение крайне важное и серьезное.
— Топливо должно быть и на фронте, и в тылу, и на уборочной кампании, и у экстренных служб, — подчеркнул он.
По словам Володина, принятие закона позволит «снять остроту вопросов в части обеспечения горюче-смазочными материалами граждан и предприятий».
Напомним, вице-премьер России Александр Новак сегодня заявил, что меры правительства по стабилизации топливного рынка приносят результаты. В некоторых регионах ограничения на отпуск топлива постепенно снимают, количество работающих заправок растет, а очереди становятся короче, сказал он.
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