Госдума приняла закон, направленный на стабилизацию топливного рынка

По словам Володина, принятие закона позволит «снять остроту вопросов в части обеспечения горюче-смазочными материалами граждан и предприятий»

Фото: Реальное время

Госдума на пленарном заседании единогласно приняла закон, направленный на стабилизацию топливного рынка, сообщается на ее официальном сайте. Им предлагается внести изменения в Налоговый кодекс России.

Закон уточняет механизм налогообложения акцизами автомобильного бензина, произведенного путем смешения прямогонного бензина и иных компонентов. Кроме того, он предполагает расширение действия топливного демпфера.

Реальное время / realnoevremya.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это решение крайне важное и серьезное.

— Топливо должно быть и на фронте, и в тылу, и на уборочной кампании, и у экстренных служб, — подчеркнул он.

По словам Володина, принятие закона позволит «снять остроту вопросов в части обеспечения горюче-смазочными материалами граждан и предприятий».

Напомним, вице-премьер России Александр Новак сегодня заявил, что меры правительства по стабилизации топливного рынка приносят результаты. В некоторых регионах ограничения на отпуск топлива постепенно снимают, количество работающих заправок растет, а очереди становятся короче, сказал он.



Галия Гарифуллина