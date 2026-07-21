В Татарстане на проведение мероприятий для молодежи выделят более 4,8 млн рублей

В программе — соревнования и мастер-классы по скейтбордингу, катанию на самокате и велосипедах BMX, а также развлекательная часть

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане на проведение мероприятий для молодежи выделят более 4,8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Мероприятия пройдут в 15 районах республики. В программе — соревнования и мастер-классы по скейтбордингу, катанию на самокате и велосипедах BMX, а также развлекательная часть. На праздниках ожидаются местные жители и приглашенные гости. Общее количество участников — не менее 800 человек.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В трех районах откроют арт-площадки, где будут проходить творческие мастер-классы по расписанию или создание арт-объектов.

На мероприятиях должна вестись фото— и видеосъемка. Отмечается, что время работы фотографа в Бугульме, Нижнекамске, Набережных Челнах — не менее 10 часов, а в остальных районах — не менее шести.

Мероприятия пройдут до 15 сентября. Заказчиком выступает Минмол республики.

Напомним, за первый месяц лета в детских оздоровительных лагерях Татарстана отдохнули более 95 тыс. детей. Для них в республике функционирует 1 309 различных организаций.

Галия Гарифуллина