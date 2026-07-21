В Татарстане на проведение мероприятий для молодежи выделят более 4,8 млн рублей
В программе — соревнования и мастер-классы по скейтбордингу, катанию на самокате и велосипедах BMX, а также развлекательная часть
В Татарстане на проведение мероприятий для молодежи выделят более 4,8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Мероприятия пройдут в 15 районах республики. В программе — соревнования и мастер-классы по скейтбордингу, катанию на самокате и велосипедах BMX, а также развлекательная часть. На праздниках ожидаются местные жители и приглашенные гости. Общее количество участников — не менее 800 человек.
В трех районах откроют арт-площадки, где будут проходить творческие мастер-классы по расписанию или создание арт-объектов.
На мероприятиях должна вестись фото— и видеосъемка. Отмечается, что время работы фотографа в Бугульме, Нижнекамске, Набережных Челнах — не менее 10 часов, а в остальных районах — не менее шести.
Мероприятия пройдут до 15 сентября. Заказчиком выступает Минмол республики.
Напомним, за первый месяц лета в детских оздоровительных лагерях Татарстана отдохнули более 95 тыс. детей. Для них в республике функционирует 1 309 различных организаций.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».