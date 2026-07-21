Песков опроверг использование складов Wildberries под товары для ВС РФ

«Это не так», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос

Фото: Михаил Захаров

Склады Wildberries не задействуют для поставок товаров, предназначенных для нужд российской армии. Об этом сообщил пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Это не так, — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Песков добавил, что Украина продолжает наносить удары по мирным целям: «<...> в этом террористическая сущность киевского режима», — заявил он.

Напомним, утром 18 июля стало известно, что БПЛА атаковали два логистических комплекса Wildberries в Котовске и Электростали. На восстановление объектов потребуется от 20 до 35,8 млрд рублей, считают эксперты.

19 июля компания утвердила первый пакет компенсаций для продавцов. Недавно основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что семьям погибших и пострадавшим стали предоставлять первые выплаты.

Галия Гарифуллина