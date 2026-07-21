В Казани поэтапно ограничат движение по Оренбургскому тракту

Меры введут в связи с размещением трассы водопровода

Фото: Динар Фатыхов

В Казани ожидаются поэтапные ограничения движения на участках Оренбургского тракта. Их введут в связи с размещением трассы водопровода, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ограничения будут действовать на следующих зонах:

с 27 июля по 10 октября — тротуар в районе дома №23д;

с 27 июля по 31 августа — проезд в районе дома №24а;

с 19 августа по 6 сентября — проезд в районе дома №24б;

с 19 августа по 10 октября — проезд в районе домов №26, 28, 30.

26 июля в Казани перекроют центральные улицы в связи с проведением триатлона. Ограничения введут на мосту «Миллениум», а также на участках улиц Вишневского, Ершова, Карла Маркса, Толстого, Большой Красной и Кремлевской набережной. Они будут действовать с раннего утра до 16:15.

Галия Гарифуллина