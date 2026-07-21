В Казани поэтапно ограничат движение по Оренбургскому тракту
Меры введут в связи с размещением трассы водопровода
В Казани ожидаются поэтапные ограничения движения на участках Оренбургского тракта. Их введут в связи с размещением трассы водопровода, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Ограничения будут действовать на следующих зонах:
- с 27 июля по 10 октября — тротуар в районе дома №23д;
- с 27 июля по 31 августа — проезд в районе дома №24а;
- с 19 августа по 6 сентября — проезд в районе дома №24б;
- с 19 августа по 10 октября — проезд в районе домов №26, 28, 30.
26 июля в Казани перекроют центральные улицы в связи с проведением триатлона. Ограничения введут на мосту «Миллениум», а также на участках улиц Вишневского, Ершова, Карла Маркса, Толстого, Большой Красной и Кремлевской набережной. Они будут действовать с раннего утра до 16:15.
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