Число статей для высылки мигрантов выросло с 22 до 45

Также повышены штрафы по миграционным статьям

Фото: Максим Платонов

Госдума приняла закон, расширяющий перечень оснований для выдворения иностранных граждан. Количество статей КоАП, по которым мигрантам грозит высылка, выросло с 22 до 45.

— Согласно документу, выдворение вводится за дискриминацию по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии и другим основаниям. Сейчас за это предусмотрен только штраф для граждан от одной до трех тысяч рублей, — сообщает РИА «Новости».

В список также добавили:



мелкое хулиганство;

нарушение правил митингов;

дискредитацию Вооруженных сил РФ;

участие в деятельности нежелательных организаций;

призывы к санкциям и нарушению территориальной целостности;

пропаганду запрещенной символики.

Одновременно повышены штрафы по миграционным статьям — в среднем с 2 до 4—6 тысяч рублей. Суды больше не смогут заменять выдворение штрафом из-за семейных или иных обстоятельств. Закон вступит в силу через 90 дней после публикации.

Ранее в Госдуме предлагали исключить возможность получения гражданства РФ или права на проживание в стране для мигрантов.

Вадим Вахрушев