Число статей для высылки мигрантов выросло с 22 до 45
Также повышены штрафы по миграционным статьям
Госдума приняла закон, расширяющий перечень оснований для выдворения иностранных граждан. Количество статей КоАП, по которым мигрантам грозит высылка, выросло с 22 до 45.
— Согласно документу, выдворение вводится за дискриминацию по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии и другим основаниям. Сейчас за это предусмотрен только штраф для граждан от одной до трех тысяч рублей, — сообщает РИА «Новости».
В список также добавили:
- мелкое хулиганство;
- нарушение правил митингов;
- дискредитацию Вооруженных сил РФ;
- участие в деятельности нежелательных организаций;
- призывы к санкциям и нарушению территориальной целостности;
- пропаганду запрещенной символики.
Одновременно повышены штрафы по миграционным статьям — в среднем с 2 до 4—6 тысяч рублей. Суды больше не смогут заменять выдворение штрафом из-за семейных или иных обстоятельств. Закон вступит в силу через 90 дней после публикации.
Ранее в Госдуме предлагали исключить возможность получения гражданства РФ или права на проживание в стране для мигрантов.
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