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Армия России установила контроль над населенным пунктом Волоховское в Харьковской области

12:48, 21.07.2026

Это удалось подразделениям группировки войск «Север»

Армия России установила контроль над населенным пунктом Волоховское в Харьковской области
Фото: Артем Дергунов

Армия России установила контроль над населенным пунктом Волоховское в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службы Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Волоховское Харьковской области, — говорится в сообщении.

Напомним, в течение ночи на 21 июля российские средства ПВО сбили 209 БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

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