Закон о «гаражной амнистии» в России продлили на пять лет
Она действует с 1 сентября 2021 года
Закон о «гаражной амнистии» в России продлили на пять лет — до сентября 2031 года. Такое решение приняла Госдума, передает RT.
Такая амнистия действует с 1 сентября 2021 года. Механизм помогает в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним.
Под амнистию подпадают капитальные гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до конца 2004-го, и не признанные самовольными постройками.
Татарстан стал одним из регионов-лидеров по количеству оформленных гаражей в рамках «гаражной амнистии». С января по май в республике зарегистрировали около 2 тыс. объектов.
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