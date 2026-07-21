Закон о «гаражной амнистии» в России продлили на пять лет

Она действует с 1 сентября 2021 года

Фото: Артем Дергунов

Закон о «гаражной амнистии» в России продлили на пять лет — до сентября 2031 года. Такое решение приняла Госдума, передает RT.

Такая амнистия действует с 1 сентября 2021 года. Механизм помогает в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Под амнистию подпадают капитальные гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до конца 2004-го, и не признанные самовольными постройками.

Татарстан стал одним из регионов-лидеров по количеству оформленных гаражей в рамках «гаражной амнистии». С января по май в республике зарегистрировали около 2 тыс. объектов.

Галия Гарифуллина