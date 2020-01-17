Почему россияне все больше уходят в стриминговые трансляции видеоигр?

Twitch начинает конкурировать с YouTube

Фото: Elijah Nouvelage / Reuters (rbc.ru)

Накануне стало известно, что стриминговая платформа Twitch, совсем недавно фигурировавшая в абсурдном правовом споре с Rambler Group, стала второй мобильной интернет-платформой в России в категории развлечений по количеству времени, проведенному на ней пользователями. По крайней мере, таковы данные исследовательской компании App Annie, опубликовавшей отчет о состоянии мобильного рынка на территории России. «Реальное время» рассказывает, как молодые россияне уходят в многочасовые просмотры чужих стримов с видеоиграми, каким образом Twitch меняет индустрию развлечений в мире и какие деньги крутятся на рынке видеостриминга.

Twitch сильно нервирует российские компании, отбирая аудиторию

Если взглянуть на рейтинги, которые составляет американская компания Amazon, недавние попытки Rambler «потопить» ее стриминговый сервис Twitch (если это были они) выглядят вполне объяснимо. Напомним, Rambler подал в суд на Twitch с требованием заблокировать ресурс в России, а также взыскать с него 180,345 млрд рублей, что стало рекордом для дел о нарушении авторских прав.

Причиной послужили нелегальные трансляции матчей Английской премьер-лиги, которые устраивали сами пользователи Twitch — которых, кстати, администрация платформы старалась по возможности банить. Права на показ матчей АПЛ стоили 7 млн евро.

Американцы посчитали эти требования несправедливыми, указав, что за такие стримы ответственны пользователи, а не платформа. К тому же Rambler, по словам представителей Twitch, не отправлял ответчику никаких официальных уведомлений до подачи судебного иска.

«Если верить скриншотам, представленным в суде, трансляцию матчей АПЛ, которые в России можно посмотреть только в онлайн-кинотеатре Okko, посмотрели целых 36 тысяч раз. Справедливости ради скажу, что 36 тысяч выглядят грозно, наверное, в масштабах Okko. На Twitch 40 тысяч пользователей прямо сейчас смотрят игру Fortnite в режиме онлайн (!), а число уникальных юзеров в день — 15 миллионов», — не без сарказма комментировала происходящее продюсер Матч ТВ Тина Канделаки в своем телеграмм-канале.

Однако директор по развитию медиапродуктов во «ВКонтакте», бывший гендиректор медиакомпании Tigermilk Арсений Ашомко, прокомментировавший ситуацию для «Реального времени», немного иначе расставил акценты:

— Я все же думаю, что это просто борьба «Рамблера» против пиратства контента, за который они платят очень большие деньги. Остальное — скорее случайное совпадение времени и места, — считает Ашомко.



Twitch сегодня действительно выглядит серьезной проблемой и для «Рамблера», и для «Яндекса», которые не так давно осознали значимость эксклюзивного видеоконтента и принялись скупать спортивные и киберспортивные трансляции. Последняя покупка прав на АПЛ («Рамблер») и НХЛ («Яндекс») — лишь премиальная верхушка айсберга того, что транслируют сегодня российские «поисковики» на своих платформах. В разделе «Яндекс.Эфир», например, имеется целый раздел «Игры и киберспорт», на котором размещено немало кибеспортивных турниров и стримов.

Еще большей проблемой Twitch является для МТС (платформа WASD.tv) и «ВКонтакте» с «Одноклассниками», которые также попытались запустить свои стриминговые платформы на территории России.

В разделе «Яндекс.Эфир», например, имеется целый раздел «Игры и киберспорт», на котором размещено немало кибеспортивных турниров и стримов

Россияне — вторые в мире по времени, проведенному в Twitch



А теперь к главному. Почему судебная тяжба с российским «Рамблером» могла стать серьезной проблемой для Amazon и ее стриминговой платформы? Очень просто: Россия занимает второе место по аудитории платформы в количественном выражении — около 42 млн визитов в месяц. Потеря второго по трафику рынка, конечно, не входит в планы американцев.

С чем связан такой уровень популярности просмотров чужих игр в нашей стране, однозначно объяснить сложно. Возможно, дело в низком пороге входа и высокой доступности интернета в России. Свою версию «Реальному времени» озвучил Ашомко:

— Очевидно, что виртуального мира в жизни молодых людей все больше. И тут, с одной стороны, есть факторы предпочтений и привычек (смотреть киберспорт для многих так же логично, как и смотреть обычный спорт, просто кибер нравится больше), а есть факторы доступности: быстрый мобильный интернет, удобные смартфоны и т. п. Но итог один: в целом стримами развлекаются все больше, — констатирует эксперт.

К слову, по оценке венчурного инвестора, партнера iTech Capital Алексея Соловьева, совокупный объем стримингового рынка в России составляет $100 млн в год — исходя из выручки Twitch в $6, полученной от одного зрителя в 2019 году.

Впрочем, часы, проведенные в Twitch, ничего не стоят пользователям с точки зрения финансовых затрат. Юзер может отправлять «донат» (добровольное пожертвование денег стримеру), а может не тратить абсолютно ничего. Так что предпочтение, которое молодые люди отдают в пользу Twitch перед традиционными оффлайн-развлечениями, выглядит логично.



— С одной стороны, тут старческие разговоры, что в наше время все было иначе, и как бы мы ни смотрели на людей, которые сидят на Twitch, мы не можем однозначно говорить, что это люди, которые отказались от спорта и других развлечений, — рассуждает в разговоре с корреспондентом «Реального времени» директор по развитию онлайн-издания о медиа и телекоммуникациях «Лайфхакер» Родион Скрябин. — С другой стороны, это просто «распределение мощностей» — кто-то просто посмотрел меньше видеороликов в YouTube или традиционного телевещания, а потратил время на просмотры роликов в Twitch. Вопрос в том, что просмотры стримов стали нормой. Если раньше это явление вызывало вопросы, то сегодня это абсолютно понятный, самостоятельный и подчиняющийся определенным законам жанр, который абсолютно органически существует в диджитале.

Что заставляет пользователей проводить долгие часы в Twitch?

15 миллионов уникальных пользователей в день — вот средний показатель Twitch в мире на сегодня. Столько людей готовы тратить часы своего времени только на то, чтобы посмотреть, как другие играют в известные игры.

— Вот другой пример: люди смотрят в интернете миллиарды часов порно вместо того, чтобы заняться сексом самим, и это довольно понятное сравнение, — комментирует Скрябин. — С другой стороны, стримеры же придумывают и дополнительные фишки. Это игра с комментариями, и это одна из причин, почему время просмотров стримов растет. Потому что появилась такая категория, как красивые девушки, которые играют в компьютерные игры. С одной стороны, это разрыв шаблона, а с другой, приятно посмотреть на красивую девушку, которая рубится и все это комментирует. Иногда это все доходит до чего-то близкого к эротике. В этом нет ничего странного. Так что иногда самому играть даже скучнее, чем смотреть.

Как Twitch стал гегемоном игрового стриминга в мире



Предтеча Twitch Justin.tv, показывавший спортивные трансляции и новости, запустился еще в 2007 году. В 2011 году платформа переросла в Twitch.tv, на котором геймеры могли проходить игры в живом режиме. Естественно, даже такая крупная платформа, как YouTube, встроила сервис онлайн-стриминга, однако главной особенностью Twitch осталось то, что он ориентирован именно на видеоигры.

Уже через год, в 2012 году, постоянная аудитория стримов на Twitch составила более 20 миллионов человек, которые смотрели около 600 тысяч видеостримов в месяц.

Главным козырем быстрорастущего сервиса явилось то, что он стал официальным порталом, который мог транслировать World Cyber Games 2012 — чемпионат мира по киберспорту, проходивший с 2000 по 2013 годы. Такой шаг сразу привлек инвесторов и рекламодателей, и ряд компаний вложили в развитие канала около 15 миллионов долларов.

Еще одним плюсом, привлекавшим все больше и больше новых пользователей, стал тот факт, что на платформе долгое время отсутствовала корпоративная цензура. Там не терлись видеоролики во время спойлеров, а боты не следили за соблюдением копирайта. Единственным запретом были трансляции порнороликов и видео, не связанных с игровой тематикой.

Пять лет назад владелец Amazon американский миллиардер Джефф Безос купил Twitch за 970 млн долларов. Уже тогда 10 миллионов посещений за неделю были нормой для канала.

Пять лет назад миллиардер Джефф Безос купил Twitch за 970 млн долларов. Уже тогда 10 миллионов посещений за неделю были нормой для канала. Фото inosmi.ru

Facebook и Microsoft пытаются навязать Twitch конкуренцию — пока безрезультатно

Рынок видеостриминга сейчас оценивается даже выше рынка киберспорта: его мировой объем в 2018 году, по оценкам Grand View Research, превысил $36,6 млрд, а к 2025 году он достигнет $124,5 млрд. Не удивительно, что другие IT-гиганты, такие как «Фейсбук» и «Майкрософт», также пытаются отхватить долю этого пирога.

Сейчас Twitch продолжает уверенно лидировать на рынке прямых трансляций, хотя его доля упала на 2% по сравнению с 2018 годом — с 75 до 73%. Эти два процента и отобрали крупные компании, создавшие свои стриминговые платформы (Mixer, принадлежащая Microsoft, и Facebook Gaming) и переманившие самых рейтинговых стримеров эксклюзивными контрактами. Еще 1% они смогли отбить у YouTube Gaming, аудитория которой сейчас составляет 21% против 22% в 2018 году.

Показательная здесь история самого топового стримера в мире Тайлера Ninja Блевинса. 1 августа 2019 года Ninja ушел с Twitch и объявил об эксклюзивном партнерстве с малопопулярным Mixer — и уже за неделю его канал на новой платформе привлек более миллиона подписчиков. Очевидно, что на Mixer Блевинс сильно потеряет в популярности, зато точно не будет забивать голову поиском рекламных контрактов — «Майкрософт» все покроет.