«Матч ТВ» и Twitch больше не грозит блокировка за незаконный контент

Телеканал «Матч ТВ» и сервис Twitch удалили со своих сайтов незаконный контент и им больше не грозит блокировка, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

«В связи с принятием владельцами ресурсов мер по удалению противоправного контента доступ к данным информационным ресурсам не ограничивался», — говорится в заявлении пресс-службы для ТАСС.

Напомним, ранее Rambler Group обвинила телеканал «Матч ТВ» и сервис Twitch в незаконном распространении видеоряда матчей Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ).

Накануне Мосгорсуд удовлетворил требование компании заблокировать данные сайты в качестве обеспечительных мер.