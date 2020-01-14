Без Титова и с Хирургом: как Гайдаровский форум стал «либеральным штабом» путинской России

На форуме 10 лет апробируются западные идеи, которые превращаются затем в указы президента и экономические стратегии страны

Уже завтра деловой календарь 2020-го открывается «Российским Давосом», или Гайдаровским форумом. Газета «Реальное время», вспомнив десятилетнюю историю мероприятия, где сформировалась нынешняя команда либералов, отвечающих за финансово-экономический курс страны — от Германа Грефа и Игоря Шувалова до Эльвиры Набиуллиной и Алексея Кудрина — узнала, как «форум российского правительства» стал трибуной «гайдаровских птенцов» и, несмотря на охлаждение отношений с Западом, продолжает поддерживать идеи «неолиберализма», рыночной экономики, демократии и либерализации торговли. Почему, не желая светиться с именем автора «шоковой терапии», Владимир Путин в итоге все равно реализует программы «либерального штаба» в ущерб правым «столыпинцам», левым партиям Госдумы РФ и Борису Титову. Мы также изучили программу 11-го форума, который пройдет в январе 2020 года, на котором Рустам Минниханов подискутирует с Чубайсом и Мантуровым о региональной технологической политике.

Как формировалась команда либералов-экономистов

Несмотря на то, что в России ежегодно проводится более десятка международных форумов, ключевых все же остается не более пяти, а по-настоящему обращают внимание как российские, так и мировые наблюдатели на «большую тройку»: питерский форум, инвестиционный форум в Сочи и форум имени Егора Гайдара.

Впервые это мероприятие прошло в январе 2010 года и не носило статуса форума: 21 января открылась конференция «Россия и мир: вызовы нового десятилетия», посвященная памяти Егора Гайдара, ушедшего из жизни в конце 2009 года. Но уже на ней можно было встретить влиятельного вице-премьера Игоря Шувалова, курирующего экономический блок в правительстве Владимира Путина — ныне Шувалов глава госкорпорации ВЭБ.РФ, ставшей одним из ключевых исполнителей нацпроектов и майских указов уже президента РФ Путина. С ним рядом можно было увидеть тогдашнего министра экономического развития Эльвиру Набиуллину и экс-министра экономического развития, главу Сбербанка РФ Германа Грефа. Через год состоялась вторая конференция, уже в статусе международного форума «Гайдаровский форум «Россия и мир», на ней засветился тогдашний министр финансов РФ Алексей Кудрин. Фактически, в 2011—2012 годах на Гайдаровском форуме и сформировалась команда, которая спустя 10 лет стала отвечать за реализацию стратегии развития России. Впоследствии в нее влился министр финансов Антон Силуанов, бывший при Кудрине заместителем.

Трибуна «гайдаровских птенцов» и «форум российского правительства»

Показательно, что на форуме ни разу за эти годы не побывал Владимир Путин — ни будучи премьером, ни вновь став президентом страны. И это неудивительно: так же, как ранее глава государства старался дистанцироваться от правящей «Единой России», чтобы репутационные потери «единороссов» не бросали тень и на него, он намеренно не связывает себя и с ключевыми исполнителями стратегии или нацпроектов, считают политологи. Зато с 2013 года президент посылает на форум премьер-министра Дмитрия Медведева, с которым россияне и общественные деятели и связывают экономическую политику последних 10 лет, называя ее — как сторонники, так и противники — «либеральной». Очевидно, и с именем Егора Гайдара Путину ассоциироваться не хочется. Сторонники, или даже скорее авторы «либеральной политики», — главные лица и спикеры Гайдаровского форума, на котором они уже несколько лет контуры этой политики и формируют.



Формально Гайдаровский форум по-прежнему носит узко экономический характер, на который намекает и место его проведения: он проходит в стенах Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, ректор которой Владимир Мау регулярно выступает организатором и модератором дискуссий. Однако в последние годы форум памяти экономического реформатора, реализовавшего в 1990-х теорию «шоковой терапии» (Мау, к слову, был советником Егора Гайдара в те годы), стал фактически трибуной «гайдаровских птенцов», отвечающих сегодня в правительстве Дмитрия Медведева за экономический курс. Среди главных его спикеров ежегодно можно встретить команду премьер-министра в полном составе (в 2016 году форум посетило рекордное число министров — девять человек), а с министром финансов Антоном Силуановым рядом обычно сидят Герман Греф (главный «либеральный оратор» России), глава Центробанка и тоже экс-министр экономического развития Эльвира Набиуллина и председатель Счетной палаты РФ, экс-министр финансов, Алексей Кудрин. Все те же лица, что и на первых форумах, только на новых должностях. Наблюдатели даже назвали однажды Гайдаровский форум — форумом российского правительства.

Как Кудрин не пустил Титова, а Путин отказался от «столыпинцев»

Неслучайно, что именно на этом форуме апробируются теории и стратегии «либеральной партии» в правительстве, и именно поэтому его атакуют оппоненты, как левые (от коммунистов до Сергея Глазьева), так и правые (Столыпинский клуб в полном составе). Любопытно, что несколько лет назад Владимир Путин нарочно устроил конкуренцию между либералами и консерваторами, дав задание подготовить стратегию развития страны. Одну стратегию писали в Центре стратегических разработок, которым тогда рулил Алексей Кудрин, и в совет которого сегодня входят министр экономического развития Максим Орешкин и главные либеральные теоретики Мау и Евгений Ясин. Вторую готовил Столыпинский клуб и омбудсмен Борис Титов (которые тогда удивительным образом сошлись на почве оппозиции к команде Гайдаровского форума).

Как следствие, между Гайдаровским форумом и бизнес-омбудсменом пробежала черная кошка, и в январе 2018 года Титова скандальным образом даже не пустили в РАНХиГС выступить с докладом (говорят, решение «не пущать» было дано именно Кудриным)! Напомним, Кудрин три года назад в своей стратегии предлагал увеличить расходы на образование и здравоохранение и… увеличить пенсионный возраст — судя по нацпроектам и пенсионной реформе кудриновские «семена» успешно взошли на путинской «грядке».

План Титова и Столыпинского клуба «Стратегия Роста», напротив, судя по всему, успеха у главы государства не имел: он предполагал мягкую денежно-кредитную политику, дефицит бюджета, высокую инфляцию и высокую же роль вмешательства государства. «Гайдаровцы»: Мау-Греф-Набиуллина и примкнувший к ним экс-консерватор Алексей Кудрин очевидно были против такого «антилиберализма» (так, Кудрин в 2018 году предлагал снизить долю государства в экономике с 46% до 25%) — и Путин их в итоге поддержал. Центробанк и сегодня удерживает низкую инфляцию, а Госдума принимает из года в год бездефицитные бюджеты, что вызывает опять же протесты как левых, так и правых.

«Неолиберализм», рыночная экономика, демократия и «либерализация торговли»

Так или иначе, и сторонники, и противники — от сталинистов до столыпинцев — из года в год внимательно прислушиваются к докладам Гайдаровского форума («врага надо знать в лицо»), которые с большой долей вероятности могут превратиться потом в указы Путина или законы Госдумы. И только участие первых лиц страны, включая Дмитрия Медведева, говорят «злые языки», не дает превратиться форуму в полузакрытый «Гайдаровский клуб». Так, в мае 2017 года Кудрин вообще заявил, что не собирается представлять свою Стратегию «на рассмотрение широкой публики», за что получил нагоняй от президента.

Показательны и фигуры с мировым именем, которые до начала «холодной войны» с Западом приглашались на Гайдаровский форум. Среди них можно было встретить нобелевского лауреата по экономике Роберта Манделла, одного из основателя неолиберализма — не отрицающего госрегулирование экономики, но считающего, что государство должно лишь устанавливать принципы конкуренции и законы свободного рынка, а свободный рынок и неограниченную конкуренцию он полагает за основное средство достижения социальной справедливости.

В 2013 году в стенах РАНХиГС побывал и глава ВТО Паскаль Лами (и ВТО в 1995 году была создана с целью либерализации международной торговли, против чего выступают сторонники протекционизма, как в Столыпинском клубе, так и среди левых партий Госдумы). Форум посещали и руководители ОЭСР, организации развитых стран, «признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики». И даже после охлаждения отношений с западными партнерами, когда на Гайдаровский форум приглашали скорее «изгоев» европейской политики (глав Греции, Италии и т.д.), где-то с 2018 года вновь стали привозить представителей крупнейших финансовых структур, от JP Morgan Chase до PwC International. Тогда как 2017 год запомнился речью Хирурга, идущей, надо сказать, несколько в разрез с магистральной мыслью форума:

«Чтобы экономика росла, а не как она это делает, должны быть большие финансовые вдувания. Имея под собой определенные корни, двигаться всегда легче. Но сейчас, когда монетная составляющая нанесла себе тяжелый урон, денег не хватает даже на то, чтобы просто упокоиться с миром. Я не очень широко понимаю в банковской сфере, но знаю, что враг может проникнуть тебе туда, куда ты и сам не пробовал».

Главные спикеры на ключевых должностях по влиянию на экономику и рынок РФ

Противники форума уверены, что его ключевые представители легитимизируют «либеральную экономическую политику», заложенную еще Егором Гайдаром и командой Ельцина, которых экс-президент СССР Михаил Горбачев в недавнем интервью режиссеру Вернеру Херцогу назвал «лихачами». Вместо того, чтобы развести сначала небольшой костер «лихачи», мол, в начале 1990-х устроили в доме пожар, и «все сгорело» (имея в виду развал СССР).

Оставляя за скобками согласие или несогласие с идеями как Гайдара, так и его фактических последователей, надо отметить, что на январских встречах действительно постоянно говорят о необходимости иностранных инвестиций (даже с учетом импортозамещения), ухода государства из экономики, финансировании интеллектуальных отраслей и инноваций. С чем не согласен тот же Титов, полагающий, что вклад больших средств в сферу образования с 2008 года так ни к чему и не привел: оппозиция считает выводы гайдаровцев ошибочными, и в приоритетах видит финансирование российских производств (и дешевые для них кредиты) реального сектора экономики.

Любопытно, что если раньше можно было говорить о противоречиях между минфином и экономическим блоком правительства и ЦБ, то теперь налицо близость между Кудриным-Силуановым и Грефом-Набиуллиной, противостоящих теориям Сергея Глазьева и Бориса Титова. Даже арест Алексея Улюкаева, который тоже успел побывать на Гайдаровском форуме, не уменьшил влияния «гайдаровцев» — и только, разве что, более консервативная Администрация президента РФ способна умерить радикальные их аппетиты. Помимо прочего, форум, как и его главные представители, давно стали «либеральными лицами на эксперт», особенно это было важно как раз в период охлаждения отношения с Европой и США: всякий раз, когда Запад критиковал путинскую политику за отказ от политических и рыночных свобод, Кремль с готовностью указывал на то, что ключевые должности, влияющие на финансовый рынок и экономику РФ (ЦБ, Сбербанк, ВЭБ и проч) заняты как раз последователями либеральной экономической политики.

«Гайдаровцы» вновь пригласят европейских либералов и ответят Грете Тунберг «по-корейски»

Главной же темой XI Гайдаровского форума в 2020 году станет экономический рост и положение России в глобальном рынке, отдельно эксперты обсудят социально-экономическую политику России. Известно, что в качестве экспертов на нем выступят руководители зарубежных вузов. Среди них — основатель, председатель и исполнительный директор инновационного университета Minerva project Бен Нельсон, ректор Университета Нархоз Эндрю Вахтель и президент Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна Джорджес Хаддад. Показательно и приглашение на форум вновь экспертов Всемирного банка и ОЭСР, а также глав мировых бизнес-школ. Гайдаровский форум, как и Давос, ответит и на мировой «зеленый тренд» имени Греты Тунберг, пригласив в январе к себе лауреата Нобелевской премии мира Рае Квон Чунга (Rae Kwon Chung) — мирового эксперта и сторонника теории «зеленого роста», члена Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия».

О каком-то потеплении отношений между Россией и Западом может говорить решение Гайдаровского форума пригласить представителей европейских организаций, среди которых: Посол Европейского Союза в РФ Маркус Эдерер, основатель и председатель аналитического центра «Друзья Европы» Джайлз Мерритт и европейский экс-директор Трехсторонней комиссии (1981 — 2017) Поль Реве.

О чем Рустам Минниханов будет говорить в январе с Чубайсом и Мантуровым

Лишь в конце прошлой недели была опубликована полная программа XI Гайдаровского форума, которая тоже носит явный либеральный уклон. Утром 15 января 2020 года Алексей Кудрин, Анатолий Чубайс и Петр Авен обсудят 10-летие без Егора Гайдара, а на двух панельных дискуссиях участники мероприятия поговорят как о «Современной денежной теории», так и о «Неравенстве и бедности». На форуме также пройдут дискуссии о независимости Центробанков, инновациях в России, кооперации государства и бизнеса в IT.

16 января Алексей Кудрин и Герман Греф поговорят, что характерно, о «доверии как факторе и инструменте экономического развития», обсудив, в частности потерю доверия к российскому государству, и попытавшись ответить на вопрос «Что нужно изменить в работе государственного управления и деятельности основных общественных институтов, чтобы повысить доверие граждан и бизнеса?» Глава ФНС Михаил Мишустин в то же время обсудит цифровизацию налогообложения. Во второй половине дня президент РТ Рустам Минниханов обсудит национальную технологическую политику и ее региональную специфику с главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, главой ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым и министром промышленности РФ Денисом Мантуровым. На этой панельной дискуссии, в частности, будут говорить, и о роли крупного бизнеса в формировании региональной технологической политики.

Надо сказать, что президент Татарстана достаточно регулярный гость Гайдаровского форума, автор этих строк, побывав еще только на третьем форуме, видел, как Рустам Минниханов горячо и дружески общался с Германом Грефом: тогда, в 2012 году, он рассказывал о последних успехах Татарстана на тот момент — ВРП республики составил 1,25 трлн. рублей, а к 2016 году этот показатель должен был достичь 2 трлн рублей, говорил он. Из-за кризиса 2014-2015 года этого не случилось (ВРП в 2016 составил 1,9 трлн), но планку в 2 трлн рублей РТ преодолел уже в 2017 году. В 2018 году ВРП составил 2,4 трлн, а в 2019 ожидается, что достигнет 2,5 трлн.

Но, пожалуй, главной темой форума станет «Что мешает экономическому росту?», отвечать на этот непростой вопрос 16 января будут министр финансов Антон Силуанов, Алексей Кудрин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой. Всего будет организовано 85 дискуссионных площадок — панельных и экспертных дискуссий, открытых диалогов, презентаций и заседаний.