Алексей Кудрин: «Рыночные реформы были необходимы, хотя и абсолютно не подготовлены»

Чубайс, Кудрин, Авен, Аузан и другие вспоминали Егора Гайдара на форуме его имени

Фото: Роман Хасаев

Сегодня в России сразу два знаковых события: послание Владимира Путина Федеральному собранию и открытие Гайдаровского форума, где работает и корреспондент «Реального времени». «Российский Давос» стартовал с дискуссии о теоретическом и практическом наследии реформатора, чье имя он носит. Собравшиеся эксперты, почти все из которых были коллегами и друзьями автора «шоковой терапии», рассуждали о значении реформ Гайдара для России и спорили о том, кем же Егор Тимурович был в большей мере: теоретиком или практиком?

Гайдар: политик или ученый?

Роль модератора дискуссии взял на себя ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылев. По его мнению, Егор Гайдар в первую очередь был ученым, и лишь потом — политиком.

— У него была колоссальная память, выдающаяся скорость мысли, скорость поглощения информации,- вспоминает Синельников-Мурылев.

С обстоятельным докладом о теоретическом наследии Гайдара выступил академик РАН Револьд Энтов.

— В России кто-то с одобрением, кто-то с неодобрением считает Гайдара теоретиком, на западе — в большей мере практиком, политиком. Думаю, обе точки зрения имеют основания…, — предположил Энтов, после чего подкрепил мысль примером. — В 90-е годы масштабные экономические реформы развернулись не только в СССР и странах Восточной Европы, но и на территории Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Появилось много книг и статей, посвященных таким реформам. Их авторы предлагали свои теоретические модели реформ. Я рассказывал о них Егору Тимуровичу, он внимательно слушал, и однажды прокомментировал: теория слишком красива, чтобы быть реализованной.

Председатель Совета директоров «Альфа-Банка» Петр Авен считает, что Гайдар не стремился к тому, чтобы быть ученым, предпочитая заниматься практической работой.

— Я разделяю восхищение Гайдаром, это выдающийся реформатор. На мой взгляд, в русской истории он стоит в одном ряду со Сперанским, Столыпиным и Витте. Это человек исключительного интеллекта, смелости, но ученым он не был совсем, — полагает Петр Авен. — И не хотел быть. Возможно, это не относится к области экономической истории, в частности к труду «Гибель империи». А все остальное, мне кажется, не было наукой… Наука — это получение нового знания. Этим занимаются ученые. Гайдар к этому не стремился. Он хотел делать реформы.

Авену возразил глава «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.

— Что касается дискуссии о том, ученый ли Гайдар. Я хочу задать вопрос. А Маркс ученый? А Хантингтон и Фукуяма — ученые? Если совсем упростить, абстрагироваться от идеологии, то Маркс создал теорию о переходе от капитализма к социалиму, а Гайдару нужно было создать теорию перехода от социализма к капитализму, — рассуждает Чубайс. — Для меня труды Гайдара были научным переосмыслением марксизма, и по своему уровню точно равны работам, например, Хантингтона… Гайдар описал такое явление как трансформационная рецессия, дал ему научное определение…

В качестве итога спора можно привести позицию декана Экономического факультета МГУ Александра Аузана, который предположил, что «Гайдару было бы неудобно на любой из полок, куда бы его не поставили».

— Зачем мы это обсуждаем? Видимо, чтобы понять, как правильно «канонизировать» Гайдара: в качестве политика, мыслителя, или ученого. Это важная задача, но лично я не могу внести вклад в ее решение, поскольку не умею участвовать в процессе канонизации. Егору будет неудобно на любой полке, на которой мы его расположим, — заключил Аузан.

«Гайдар предсказал крушение пенсионных и страховых систем»

К тому же, по словам Алекссндра Аузана, «Гайдар начала 90-х и Гайдар 2009 года — это разные люди: он точно не застыл в представлении, что, меняя политику, мы изменим страну».

— Есть вопросы, о которых писал Гайдар, и которые до сих пор остаются актуальными. Их надо обсуждать. Например, в поздних работах он указал, что возрастной сдвиг разрушит все действующие пенсионные и страховые системы. При этом мы сейчас проводим пенсионную реформу и устраиваем страховую медицину. Это все улетит, дамы и господа! — уверен Аузан. — Нужны принципиально новые ответы на эти важные вопросы. На мой взгляд, пока мы считаем старшее поколение пассивом, мы не сможем свести баланс. Нужно найти то, в чем это поколение актив.

Главный научный сотрудник Центра публичной политики и государственного управления Института общественных наук РАНХиГС Михаил Дмитриев, вспомнив о выдающихся аналитических способностях Егора Гайдара, посетовал, что сейчас в России некому оценить текущую ситуацию в экономике настолько точно, чтобы спрогнозировать ее развитие в стратегическом горизонте.

— В своей практической работе я очень ценил способность Гайдара давать четки конкретные характеристики происходящих изменений. Его оценки заставляли тебя менять свою картину происходящего. Его оценки и интерпретации на поверку как правило оказывались наиболее близки к реальности. Когда я занимался реформами в правительстве в конце 90-х и начале 2000-х, я часто советовался с Гайдаром, он был для меня своего рода GPS-навигатором, его ощущения того, в какой точке системы координат мы находимся, сильно меняли мои представления о том, что можно предпринять, — рассказал Дмитриев. — К сожалению, он умер в тот момент когда был близок к пику своих интеллектуальных возможностей. Он умер вскоре после начала глобального финансово-экономического кризиса, который кардинально поменял все тенденции глобального развития. Мир за 10 лет после Гайдара стал совсем другим. Сейчас мы часто мы спонтанно реагируем на события, без попытки встроить этот процесс в стратегию. Поэтому я часто задаюсь вопросом, что было бы, если бы Гайдар остался жив и продолжал оценивать происходящее? Думаю, он смог бы дать нам представление о том, что будет происходить в дальнейшем и как следует поступать.

«Деньги не работали, работал бартер. Гайдаровские реформы были нужны, но не были подготовлены»

Не обошлось в ходе дискуссии и без реакции на критику гайдаровских реформ, которая сильна по сей день. Анатолий Чубайс процитировал и охарактеризовал одну из публикаций, появившихся в федеральной прессе в день открытия Гайдаровского форума.

— Оппонентов у Гайдара много, хоть в этом зале их и нет. Я посмотрел сегодняшние газеты, одна из статей носит «чудесное» название «Святой Гайдар как оправдание государственного каннибализма». Человек, который считает себя интеллигентом, и даже властителем дум интеллигенции пишет сегодня, через 10 лет после того, как Гайдар умер и через 25 лет после того, как он ушел из правительства: «Наш рынок не поднял (как нам обещали) качество продукции… Даже качество еды упало… Скажите, что выросло (из рынка Гайдара), кроме телепохабщины, порножурналов, наркомании и алкоголизма?» Мне кажется, сам факт того, что подобная «интеллигентская» критика оказывается не только выше здравого смысла, но и выше совести, сам по себе много говорит о Гайдаре, — считает Чубайс.

Оценивая гайдаровские реформы, авторитетный экономист, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин признал, что они были необходимы, хоть и не были должным образом подготовлены.

— Я Гайдара считаю достаточно великим человеком, который реально изменил историю России. Его реформы были необходимы, потому что ситуация в стране была критической… Я в то время пришел работать в мэрию Петербурга, видел, как накануне распада СССР не было достаточного обеспечения продовольствием и другими товарами. Деньги не работали, план не выполнялся, экономика была разбалансирована. У нас в мэрии были гроссбухи товаров, которые мы могли бы менять в других регионах на те товары, которые нам нужны. Деньги не работали, работал бартер, — вспоминает Кудрин. — Гайдара сделали исполняющим обязанности премьер-министра, и он внес свой исторический вклад в развитие России. Какие были альтернативы? Думаю, никто из тех, кто был тогда в элите и должен был принимать определенные решение, не мог бы сделать того, что сделал Гайдар. Реализация его реформ была необходима, хотя они и были абсолютно неподготовлены.