«Счет пока не в нашу пользу» — Владимир Леонов о последствиях решения WADA

Министр спорта республики об итогах года, судьбе татарстанского спорта и подготовке к Олимпиаде-2020 в Токио

Итоговая пресс-конференция с министром спорта Татарстана сегодня была ожидаемо омрачена недавним решением WADA в отношении российского спорта. Тем не менее в республиканском министерстве сохраняют бодрость духа. На брифинге Владимир Леонов рассказал, кто от Татарстана готов поехать на Олимпиаду в Токио, какие объекты введут в республике в новом году и почему так скупо радовали болельщиков профессиональные команды в 2019-м. Об этих и других событиях спорта — в материале «Реального времени».

Как ограничения WADA затронут Татарстан?

— Спортивный год был небогат на большие события в сравнении с прошлым годом, — признал министр спорта Владимир Леонов. — Честно говоря, после года чемпионата мира очень сложно перебить каким-то ивентом. Но, как вы видите, пока счет складывается не в нашу пользу. У нас было и есть желание подать заявку на проведение Юношеских Олимпийских игр. Но пока у WADA стоит «бан» на все истории в России. Так что мы просто физически подать заявку не можем и ждем, как развернется ситуация, — не без толики грусти констатировал чиновник.

В дальнейшем Леонов не единожды в течение пресс-конференции возвращался к этой проблеме, но заверил, что Татарстан рекомендации Всемирного антидопингового агентства коснутся не в такой значительной степени, как казалось изначально.

— Несмотря на историю с WADA, мы будем проводить все наши турниры. Мы понимаем, что будем проводить, никаких вопросов сегодня нет. Контракты подписаны, и мы планомерно готовимся ко всем запланированным соревнованиям. Никаких запросов и никаких переговоров с нами никто не ведет. Татарстан и Казань — это место, где просто необходимо проводить подобные соревнования. Здесь все сходится — и инфраструктурно, и по менеджменту, и по маркетингу. Смотрим на перспективу позитивно.

Под «всеми соревнованиями» Леонов подразумевает в первую очередь два крупных водных форума, право на которые Казань получила ровно за два дня до оглашения вердикта WADA. Это чемпионат Европы — 2021 по плаванию на короткой воде и чемпионат Европы 2024 года по водным видам спорта. Две недели назад наше издание уже связывалось с Владимиром Леоновым, и он заверил, что все контрактные обязательства с WADA выполняются и разговоров об отмене соревнований FINA не поднимала.

Не забыл упомянуть чиновник и о самом крупном из водных форумов на планете — чемпионате мира FINA, который однажды Казань уже принимала (в 2015 году) и который точно не попадает под запрет Всемирного антидопингового агентства, поскольку период «бана» заканчивается в 2024 году.

— Через десять лет вернем сюда эти соревнования, получится некий юбилей, — резюмировал Леонов.

Однако оставался и другой важный вопрос. Ранее Минспорта РТ заявляло, что договаривается поменять годы проведения ЧМ между Катаром и Казанью — наша столица претендует на 2023 год. И если отталкиваться от логики событий, то такой обмен после решения WADA остается под вопросом. Корреспондент «Реального времени» уточнил, как коснутся ограничения агентства планов по обмену форумами с Катаром.

— На самом деле, эти события друг от друга не зависят, — ответил Леонов. — WADA сегодня дала рекомендации в международные организации, и у нас есть договоренность с международной федерацией FINA. После того как это произошло, у нас был с ними разговор, и они никаких санкций к нам не применяют. То есть либо в 2025-м, либо в 2023 году у нас чемпионат мира состоится. То же касается и нашей заявки на Суперкубок Европы по футболу, — заверил Владимир Леонов.

Сколько татарстанцев готовится к ОИ-2020 в Токио?

Даже несмотря на тотальные ограничения, наложенные WADA в отношении российского спорта, в Татарстане, по словам министра, в рабочем порядке продолжается подготовка татарстанских спортсменов в индивидуальных видах спорта к Олимпийским играм — 2020.

— Все, что от нас как от региона зависит, мы делаем в штатном порядке. Продолжаем планомерную подготовку наших спортсменов к Олимпиаде в Токио, — заверил Леонов.

По данным Минспорта РТ, в составы российских команд по олимпийским видам спорта входят 377 татарстанских спортсменов. На Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио поедут 38 спортсменов Татарстана по 13 видам спорта.

Леонов напомнил про награды татарстанцев в студенческих соревнованиях. Татарстанцы завоевали 22 медали: восемь — на зимней в Красноярске и 14 — на летней Неаполе.

Рассказал министр и про выступления на различных соревнованиях по водным видам спорта спортсменов, представляющих как в целом республику, так и ее спортивный клуб «Синтез», который поддерживает ГК «ТАИФ».

— Отмечу, что впервые в истории Никита Шлейхер и Александр Беленцев стали чемпионами Европы по прыжкам в воду.

Речь зашла о достижениях в индивидуальных видах спорта. Милена Быкова стала победительницей этапа Кубка мира по сноуборду (второй раз в карьере), Анна Нечаевская — бронзовая призерка чемпионата мира по лыжным гонкам (эстафета 4х5 км). Андрей Ларьков — серебряный призер чемпионата мира по лыжным гонкам (эстафета 4х10 км) и бронзовый призер Кубка мира по лыжным гонкам.

Еще один вопрос корреспондента «Реального времени» касался фигуристов — воспитанников татарстанской школы, выступающих за другие регионы:

— У нас есть одиночница Валиева, есть Лазарева, есть и парни. Будете ли налаживать контакт с ними?

— Я уверен, что мы к следующему году этот вопрос обязательно решим, мы с ними в постоянной коммуникации, — заверил Владимир Александрович. — Тут вопрос в том, будут ли они понимать, где им тренироваться и так далее. Мы сделаем камбэк, работа в этом направлении активно ведется.

«Рубин» — это бренд республики»

Разумеется, затронул министр спорта РТ и тему профессиональных команд, традиционно приносивших республике трофеи на российской и международной арене. Уходящий год, однако, оказался одним из самых малоурожайных за последнее десятилетие. Провалился в плей-офф «Ак Барс», баскетбольный УНИКС вылетел из плей-офф тоже на ранней стадии, а самый титулованный татарстанский клуб — волейбольный «Зенит-Казань» в прошлом сезоне не удержал ни одного трофея — упущено чемпионство в России, проигран клубный чемпионат мира и Лига чемпионов.

Чемпионами России стали разве что две команды по хоккею на траве — мужское «Динамо-Казань» и женское «Динамо-ГАП». Министр спорта нашел немногие плюсы в неудачном году:

— Триумфально закончили сезон обе команды по хоккею на траве — и мужская, и женская. Даже не знаю, кто еще 17 раз из команд выигрывал внутренний трофей, — отметил выступления мужского «Динамо-Казань» Леонов. — На днях реабилитировались и вернули нам триумфальные ощущения, наконец, волейболисты — девчонки выиграли 5 раз кубок. А мужчины традиционно завоевали свой Кубок России в Москве.

Традиционно успешно выступает и «КАМАЗ-мастер». Команда в 16-й раз стала победителем ралли-марафона «Дакар». Экипаж Эдуарда Николаева стал победителем в грузовом зачете. Еще один российский экипаж — Дмитрия Сотникова — стал серебряным призером.

— Как известно, мы договорились с продюсером Федором Бондарчуком, что начнем снимать сериал о челнинской команде. В январе начинаются съемки — часть съемок пройдет не только в Челнах, но и в Казани и Астрахани. Планируем, что к августу-сентябрю будет пилотный проект, а осенью выйдет сериал. Будет порядка 8 серий, — пообещал Владимир Леонов.

УНИКС, по его словам, тоже хороший, крепкий клуб, достаточно стабилен. Сегодня он тесно работает с болельщиками и собирает хорошее количество зрителей на трибунах. Есть яркие победы, но не всегда клуб играет в топе.

— Не могу не сказать и про «Рубин». В том состоянии, в котором он сегодня находится, хочется желать лучшего. Начало сезона получилось непростым — команду принял Роман Шаронов, и старт был неплохим, а потом череда ничьих и поражений, — заметил министр. — Сейчас клуб возглавил один из лучших специалистов в отечественном футболе Леонид Слуцкий. У клуба все есть, чтобы показывать хороший результат, но как он сказал: «Я не волшебник», но думаю, что в его силах поправить положение в лиге и вернуться, как мы привыкли, в топ-5 и, соответственно, попасть в еврокубки. Желаем клубу удачи и верим, что «Рубин» найдет себя. «Рубин» — это тоже один из брендов и трендов нашей республики. Несмотря на то, что он сейчас не в лидерах, но если мы где-то говорим: «Рубин», то идет прямая ассоциация с Татарстаном.

Биатлонный комплекс, регбийный манеж и Центр пляжного спорта

По словам главы Минспорта, Татарстан остается одним из лидеров по количеству и качеству ввода спортивных объектов — таковых на территории республики более 11 тысяч. При этом новые спорткомплексы в этом году открывались не столько в Казани, сколько в районах и других городах республики. Из самых знаковых объектов Леонов отметил центр хоккейной подготовки «Нефтяник» в Альметьевске с двумя ледовыми площадками.

— В Альметьевске построен центр такого уровня, которому позавидовали бы не только клубы КХЛ, но и НХЛ, — уверял он.

Помимо нефтяной столицы, ледовыми площадками обзавелись поселок Юдино, Богатые Сабы («Saba Arena»), а также по республике было введено в эксплуатацию 105 универсальных спортивных площадок, в том числе девять хоккейный коробок.

Дали старт строительству четырех крытых манежей: трех футбольных и одного футбольно-регбийного.

— Вы сами видите, как регби всколыхнулось в нашей стране. Это продвигается и на уровне сборной, я уж не говорю о мире. Так что было принято решение построить такой манеж с уклоном в регби, — отчитался Леонов.

В новом году в Казани начнут строить Центр пляжных видов спорта, крытый ледовый дворец с двумя искусственными аренами для организации спортивной подготовки, велотрек и лыжно-биатлонный комплекс в поселке Мирном.

Помимо строительства новых объектов, по словам Леонова, пришло время и ремонтировать построенные к Универсиаде и ранее объекты — на эти нужды из бюджета Татарстана выделили 150 млн рублей.

Детско-юношеский спорт

Что касается детско-юношеского спорта, то, по данным Минспорта РТ, общее количество занимающихся в системе подготовки спортивного резерва сегодня составляет 91 335 человек.

В конце прошлого года Минспорта предложило поднять денежные поощрения для юных спортсменов с целью удержать их в командах Татарстана, и в нынешнем году инициатива была поддержана президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

— Меняется мир, все становится чуть дороже, поэтому правительство пошло нам навстречу, — констатировал Леонов.

Во-первых, выросли стипендии у ведущих спортсменов за высокие спортивные достижения на всероссийских и международных соревнованиях. Размер выплат по неолимпийским и олимпийским видам спорта увеличился с 25% до 50% (минимальный размер вырос с 625 рублей до 1 250 рублей в месяц).

Во-вторых, повысились выплаты за высокие спортивные достижения, показанные на Первенстве России, Спартакиаде молодежи России и Первенстве России, Спартакиаде учащихся России. Теперь вместо прежних 2,5 тыс. руб. юные спортсмены будут получать 3 тыс. в месяц. Помимо этого, спортсменам полагается и единовременная денежная выплата на хозяйственное обустройство в размере 20 тыс. рублей.

ТАИФ помогает «водникам»

Среди имиджевых проектов Владимир Леонов особо отметил «Синтез». Сегодня данный спортивный клуб включает в себя сразу три водных вида спорта и всех топ-спортсменов, выступающих в водных видах спорта под флагами Татарстана и России, в том числе победителей Универсиады и чемпионов Европы — Никиту Шляйхера, Александра Красных и других.

— «Синтез» — это вообще уникальная штука: помимо профессионального ватерпольного клуба, теперь еще и наши ведущие пловцы и прыгуны в воду представляют этот коллектив. Мы очень благодарны руководству водного клуба и Иреку Хайдаровичу Зиннурову, он нам очень сильно помогает, в том числе на поприще в Госдуме. Ватерпольная команда сегодня в порядке, и есть большие перспективы завершить год на первом месте, есть хорошие перспективы и в Европе. Спасибо, что нам помогает группа компаний ТАИФ, — заключил Леонов.