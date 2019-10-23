В Татарстане ждут возвращения свиного гриппа

Сезон простуд и заболеваний ОРВИ в этом году стартовал на месяц раньше обычного

Как уже сообщало «Реальное время», власти Казани отмечают рост заболеваемости ОРВИ. За последнюю неделю в городе зафиксировано 7 166 соответствующих случаев, однако эпидпорог пока не превышен. Что же касается гриппа, то в республике полным ходом идет прививочная кампания: вакцину против гриппа получили 88 тысяч детей (45% от плана) и 183 тысячи взрослых (43% от плана).



Возвращение свиного гриппа

Медики прогнозируют, что татарстанцам в этом сезоне придется противостоять выскопатогенным штаммам гриппа.

— Прогнозируется распространение штамма АН1N1-09 (известный как «свиной» или «Калифорния»), который считался высокопатогенным, но сейчас народ к нему адаптировался вследствие длительного периода циркуляции. Также ждем штамма AH3N2 и вирусов группы B — «Виктория» и «Ямагата», — говорит главный инфекционист Минздрава Татарстана Ирина Кравченко.

Соответственно, и вакцины подобраны с учетом ожидаемых штаммов вируса гриппа, которые циркулировали в южном полушарии.

— Это два серотипа вируса гриппа группы А и один серотип вируса группы B. Они, по сравнению с прошлым годом, не поменялись, — согласен с коллегой главный внештатный специалист Минздрава РТ по иммунопрофилактике, врач-эпидемиолог, инфекционист Дмитрий Лопушов. — Вакцины каждый год изготавливаются с учетом актуальных штаммов, хотя и называются по-старому — «Совигрипп» и «Ультрикс». В этом году препараты поступили в республику двумя партиями. Первую завезли в августе, когда мы начали прививать беременных женщин и детей дошкольного возраста, вторую — сейчас, мы продолжаем вакцинировать детей дошкольного и школьного возраста, а также взрослых, относящихся к группам риска.

В 2009 году грипп AH1N1 «Калифорния» (его также называют свиным гриппом) поразил настолько много людей, что Всемирная организация здравоохранения впервые за 40 лет зафиксировала пандемию. К 27 августа число заболевших по всему миру превысило 255 тысяч, а число умерших достигло 2 627. При этом протекание и лечение этой разновидности гриппа, а также смертность от нее, не отличается от других штаммов.

По оценке медиков, прививочная кампания в республике идет по плану. Поэтому Ирина Кравченко выразила надежду, что в этом сезоне грипп (не путать с ОРВИ) не будет слишком свирепствовать.

— Неожиданностей не ждем. Хочется надеяться, что все будет в штатном режиме. Прививочная кампания идет в соответствии с установленным планом. Достаточно хороший охват вакцинацией позволяет надеяться, что, во-первых, случаев заболевания гриппом будет меньше, а во-вторых, не будет тяжелых случаев. Предыдущие годы однозначно показали, что даже те случаи заболевания гриппом, которые регистрировались у вакцинированных, протекали в нетяжелой и среднетяжелой форме. Среди тяжелых больных и особенно больных, чье заболевание закончилось неблагоприятным исходом, абсолютное большинство не было привито.

Из осложнений — пневмония

Помимо вакцинации, врачи рекомендуют соблюдать меры профилактики: здоровое питание, спорт, проветривание помещений, частые прогулки и соблюдение правил гигиены. Если же избежать болезни не удалось, не стоит ходить на работу и заражать других, нужно сразу обратиться за медицинской помощью. Второй важный совет — не пытаться переносить простуду и грипп на ногах.

— Если болезнь переносится на ногах, это чревато осложнениями. Не говоря уже о том, что больной гриппом или ОРВИ является мощным источником заражения для окружающих, — предостерегает Ирина Кравченко. — Из осложнений для гриппа наиболее характерны заболевания органов дыхания, главным образом пневмония. Могут также обостриться хронические заболевания.

По прогнозу инфекциониста, пик заболеваемости гриппом и ОРВИ придется приблизительно на начало декабря, так как для этого времени года характерны пограничные температуры воздуха, при которых иммунитет человека уже ослабевает, а активность вирусов еще остается высокой. А вот нынешняя теплая осенняя погода не способствует быстрому распространению вируса, поскольку еще ничем не ослабленный иммунитет человека успешно ему противостоит.



Сейчас регистрируется сезонный рост заболеваемости ОРВИ, случаев гриппа пока не зафиксировано. Фото Олега Тихонова

Эпидемия ОРВИ в Башкирии

Не все так радужно в соседнем регионе. В Башкортостане, как уже сообщало «Реальное время», Роспотребнадзор недавно объявил об эпидемии ОРВИ. Заболеваемость в республике вышла за рамки эпидпорога к середине сентября.

Сейчас регистрируется сезонный рост заболеваемости ОРВИ, случаев гриппа пока не зафиксировано. Продолжается вакцинация населения республики против гриппа. По данным Минздрава РБ, на сегодняшний день прививки получили более 790 тысяч человек, в том числе 179 тысяч детей и 611 тысяч взрослых. Это 43,2% от плана.

Грипп пришел раньше обычного

В прошлые годы сезон простуд в России начинался позднее, на 37-й неделе, то есть в середине сентября. Исследование продаж медикаментов показало, что в этом году болеть ОРВИ начали уже в конце августа. Продажи противовирусных препаратов подскочили на 44% с 26 августа по 1 сентября. Иммуномодуляторов стали покупать больше на 21%, препаратов для лечения горла и капель от насморка — на 20%.

По данным медиков, на данный момент 99,8% заболеваний ОРВИ в России — вирусы не гриппозной этиологии. На 7 октября вирусы гриппа диагностировались в единичных случаях.

