Фотомарафон «100-летие ТАССР»: рыбаки на Каме, 1959 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 148-я

В 1955—1957 годах было образовано крупнейшее в Евразии водохранилище: Куйбышевское. Это произошло в плановом порядке: с 1930-х по 1950-е годы Волгу превратили в каскад водохранилищ, построив на ней несколько крупных гидроэлектростанций.

Куйбышевское водохранилище в длину имеет 510 километров, а наибольшая ширина его в устье Камы — 40—44 километра. Площадь водного зеркала водохранилища составляет 6450 квадратных километров (это второе место в мире среди речных водохранилищ).

Оно образовалось после того, как была построена плотина Волжской ГЭС (ныне она называется Жигулевская ГЭС). Больше половины площади водохранилища находится в Татарстане. Оно полностью изменило жизнь республики: Кама и Волга стали крупными судоходными реками, улучшилось энергоснабжение ТАССР, полностью была перестроена система ирригации. Были и серьезные неудобства и даже трагедии: при образовании водохранилища пришлось выселить и перевезти с привычного места 149 населенных пунктов, в основном в Алексеевском, Лаишевском и Спасском районах республики. Собственно, город Спасск ушел под воду практически полностью, и центром района стал Болгар. Чистополь получил многоэтажные районы, когда сюда переселяли жителей деревень, подпадавших под затопление.

К началу 1952 года в список затопляемых и подтопляемых в ТАССР входили 4511 и 2137 дворов соответственно. Но проектов было несколько, и количество переселяемых дворов росло и на бумаге, и, конечно, в реальности. В качестве компенсации переселившихся колхозников и служащих на два года освобождали от поставок сельхозпродукции государству, налогов и страховых платежей. К тому же Сельхозбанк обязали выдавать им кредиты на строительство и ремонт с трех- и двухлетней отсрочкой платежей. Но переселение все равно больно ударило по большинству людей. Например, большинство краеведов говорят о том, что не находят в архивах данных о переносе захоронений. То есть затопленные деревни затапливались вместе с кладбищами.

Разумеется, изменилась и экология рек — и Волги, и Камы, и Казанки. Здесь издавна стояли рыбацкие деревни, поскольку из низовьев Волги до этих мест доходила белуга. Например, из Рыбной Слободы белугу еще с XVIII века доставляли к царскому столу. После того как Волгу закрыли плотинами, эта рыба здесь водиться перестала. Оставалась стерлядь, которая водилась в Каме. Первые десятилетия после образования водохранилища тут был организованный лов: рыбацкие бригады на катерах ездили по Каме и ловили самую разнообразную рыбу, включая стерлядь. Молодь рыбы полагалось вынимать из сетей и выпускать.

Рыбаки чистят рыбу на уху, Рыбная Слобода, начало 1960-х

Сейчас, более чем через 60 лет, ситуация со стерлядью сильно ухудшилась: она нерестится в местах с сильной проточной водой и каменистым дном. Водохранилище представляет собой, по сути, большой водоем со стоячей водой: его дно неизбежно заиливается, а чаша мелеет. Естественных мест для нереста у стерляди становится меньше с каждым годом, вносят свою лепту и браконьеры.

Но факт остается фактом: в 1950-е годы жизнь республики изменилась коренным образом. ТАССР получила не только дешевую электроэнергию в нужном количестве, но и глубокие, широкие, полноводные артерии, на которых можно было организовать развитое судоходство и крупное рыбное хозяйство.

Людмила Губаева