Российские пловцы будут участвовать в двух отборочных турнирах на чемпионат мира

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин заявил, что со следующего года российские пловцы будут проходить два отборочных турнира для участия в чемпионате мира. Об этом пишет ТАСС.

Это позволит избежать проблем с недобором участников, подобных тем, которые возникли на завершившемся 18 апреля в Казани чемпионате России по плаванию — официальном отборочном турнире на чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Напомним, Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обновила критерии допуска на международные соревнования в нейтральном статусе. Теперь россияне и белорусы могут выступать на международных стартах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.

Рената Валеева