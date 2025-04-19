Гатиятулин высказался о шансах Евсеева и Терехова сыграть за «Ак Барс» в плей-офф

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил шансы защитника Никиты Евсеева и форварда Семена Терехова сыграть в плей-офф. Хоккеисты еще ни разу не выходили на лед в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

Гатиятулин заявил, что не принимает эмоциональных решений по составу команды на матч.

— Терехов? Мы не принимаем эмоциональных решений, здесь ничего не меняется. Смотрим матч, анализируем, исходя из этого выбираем состав. Никита Евсеев провел первую тренировку с командой после выведения из списка травмированных. У него была большая пауза, это сказывается и на физической форме, и на игровых кондициях. Как я и говорил, мы анализируем всё, будем решать, — сказал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В пятницу «Ак Барс» во второй раз подряд проиграл в Казани московскому «Динамо» — 2:3. Счет в серии сравнялся, команды одержали по две гостевые победы. Следующий матч пройдет в Москве 20 апреля в 19.00 по московскому времени.

Евсеев забросил одну шайбу и набрал два очка за результативность в 39 матчах прошедшего регулярного чемпионата. Терехов забил пять голов и отдал четыре ассиста в 37 матчах «регулярки».

Зульфат Шафигуллин