Эксперт Давыдов объяснил, как «Динамо» удалось сравнять счет в серии с «Ак Барсом»

Олимпийский чемпион по хоккею Виталий Давыдов высказался о серии плей-офф между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом». После четырех матчей счет равный — 2:2, команды обменялись двумя гостевыми победами.

Хоккейный эксперт объяснил, за счет чего «Динамо» удалось сравнять счет в серии плей-офф с «Ак Барсом».

— Завалили домашний старт — и в Казани пришлось вытаскивать себя из болота. Команда очень хорошо сыграла против СКА. Видимо, после нее пришла эйфория и вальяжность. Честно говоря, для меня такой поворот — не сюрприз. Не понял решения дать команде между кругами два дня выходных. Я бы дал один, а потом хорошую тренировку. В итоге потеряли соревновательный ритм — и два матча его находили. Честь и хвала тренерскому штабу, что исправились и вернули команду в серию, — сказал Давыдов.

«Ак Барс» победил в двух первых матчах серии с «Динамо» в Москве — 5:3 и 2:0. В Казани москвичи одержали две гостевые победы, в обоих играх забросив по три шайбы — 3:1 и 3:2. Следующий матч состоится 20 апреля в Москве в 19.00 по московскому времени. Серия продлится до четырех побед одной из команд.



Давыдов является трехкратным олимпийским чемпионом в составе сборной СССР, в бытность игроком был капитаном московского «Динамо».

Зульфат Шафигуллин