«Ак Барс» снова проиграл в Казани московскому «Динамо», счет в серии сравнялся

«Ак Барс» и «Динамо» обменялись двумя гостевыми победами

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» проиграл в Казани московскому «Динамо» со счетом 2:3 в четвертом матче серии в Кубке Гагарина. Команда Анвара Гатиятулина второй раз подряд уступила на домашней площадке.



В составе «Динамо» две шайбы забросил Дилан Сикьюра, еще раз отличился Артем Михеев. У «Ак Барса» голы забили Александр Барабанов и Дмитрий Яшкин. Во втором периоде судьи отменили шайбу Митчелла Миллера.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Счет в серии сравнялся, команды обменялись двумя гостевыми победами. «Ак Барс» дважды победил в Москве, а «Динамо» два раза оказалось сильнее в Казани.

Следующий матч серии состоится 20 апреля в Москве в 19:00 по московскому времени. Игру перенесли на более позднее время из-за футбольного поединка с участием казанского «Рубина».

«Ак Барс» — «Динамо» М — 2:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы:

0:1 Сикьюра (Ожиганов, 06:13)

0:2 Михеев (Джиошвили, 25:31)

1:2 Барабанов (Сафонов, Миллер, 26:30)

1:3 Сикьюра (Пакетт, Гусев, 32:24, 5х4)

2:3 Яшкин (О'Делл, Петан, 57:45, 6х5)

Зульфат Шафигуллин