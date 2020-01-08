Фотомарафон «100-летие ТАССР»: футбольная команда «Судостроитель», 1950-е

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Фото: из фондов Зеленодольского музея историко-культурного наследия

Любительский спорт в республике не ограничивался лыжами. Уже уверенно шагал по стране футбол, и каждый год проводились игры на кубок Татарии, в которых участвовали не только казанские команды.

Свою футбольную команду воспитывало каждое уважающее себя предприятие республики. В 1950-х годах с развитием любительского спорта соревнования становились все более сложными и престижными. Поэтому, когда в середине 1950-х футбольная команда Зеленодольского судостроительного завода под незатейливым названием «Судостроитель» завоевала кубок ТАССР по футболу, радости заводчан не было предела.

На завод «Красный металлист» (так назывался с 1922 года Зеленодольский завод имени Горького») еще в 1925 году приехал спортсмен и умелый организатор Борис Умов. Самыми популярными видами спорта в городе тогда были, собственно, футбол и лыжи. Умов тренировал команды завода и был капитаном — и до, и некоторое время после войны. Команды менялись, а боевой дух оставался: сначала это был «Красный металлист», потом «Судостроитель», потом — «Авангард».

Стадион «Судостроитель» построили в Зеленодольске еще в 1931 году. А весной 1937 футбольная команда образовалась и на заводе имени Серго — она называлась «Зенит».

В 1947 году в Зеленодольске открыли детскую спортшколу на 100 человек: детей учили лыжам, конькам, легкой атлетике, волейболу. В городе проводили Дни физкультурника. Вот какой была программа праздника в 1950 году: на водной станции проходили соревнования по плаванию, на стадионе с 16:00 — соревнования по легкой атлетике (бег на 100 и на 1500 метров, прыжки в высоту, эстафета 4х100), в 18:00 начинались товарищеские встречи волейбольных команд, в 19:00 — встречи баскетбольных команд, в 17:00 — личное первенство по классической борьбе и в 18:00 — встреча тех самых легендарных двух футбольных команд больших зеленодольских заводов.



Людмила Губаева