Как прошло десятилетие: 2017-й

Важнейшие события в России и в мире

Фото: Олег Тихонов

В 2017 Казань снова приняла крупные международные соревнования — матчи Кубка конфедераций по футболу. Россия продолжала бороться с банковским кризисом (довольно успешно), чиновниками МОК (безуспешно) и ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) в Сирии (практически полная победа). Религиозно настроенные граждане осуждали «Матильду», антирелигиозно настроенные — боролись против передачи РПЦ Исаакиевского собора. Мир поочередно потрясали теракты в разных уголках Европы, стрельба в Америке и сексуальные скандалы в Голливуде. В Москве началась реновация (которая стала словом года в России), а Илон Маск презентовал электрогрузовик.

Недопуск российской олимпийской сборной на игры в Пхенчхане



В 2017 году допинговый скандал набрал обороты и достиг апогея. Весь 2017 год шли разбирательства. В ноябре — декабре МОК лишил российскую сборную тринадцати наград сочинской Олимпиады, пожизненно отстранил несколько десятков спортсменов от участия в Играх. Причиной послужил систематический прием допинга. 5 декабря членство Олимпийского комитета России в МОК было приостановлено, и нашу сборную отстранили от участия в XXIII Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане с формулировкой «из-за систематического нарушения антидопинговых правил». «Чистым» спортсменам было предложено выступить на Играх в статусе «олимпийских атлетов из России».

Уже позже, 25 января 2018 года, стало известно, что МОК допустил к играм только 169 атлетов из России, при изначально поданном ОКР списке из 500 фамилий.

Участницу Евровидения от России не впустили в Киев

И еще один скандал года, связанный с российским участием (вернее, неучастием) в международных конкурсах: певицу Юлию Самойлову не пустили в Киев на Евровидение. СБУ не разрешила певице въехать на территорию Украины, поскольку ранее она гастролировала в Керчи, а это нарушение украинских законов. Европейский вещательный союз урегулировать вопрос не смог, Украина как организатор мероприятия была оштрафована на несколько сотен тысяч евро, но Самойлова в конкурсе участия принять так и не смогла. Первый канал и ВГТРК встали за певицу горой и объявили, что Самойлова выступит от России в следующем году, где бы ни проводился конкурс.

В 2018 году на Евровидении в Лиссабоне артистка с оглушительным треском провалилась, заняв 15 место в полуфинале конкурса и не дойдя до финала.

Для России в целом и для Казани в частности Кубок конфедераций стал генеральной репетицией перед Чемпионатом мира по футболу, который прошел в 2018 году. Фото Олега Тихонова

Кубок конфедераций в России

Последний в истории Кубок конфедераций по футболу приняла в 2017 году Россия. Матчи проходили в четырех городах страны: в Москве, Петербурге, Сочи и Казани. Столица Татарстана приняла 4 матча, включая один из полуфиналов, город посетили 155 тысяч туристов и болельщиков, включая более 5 тысяч иностранных гостей (в основном это были болельщики из Чили, Мексики, Португалии и Германии).

Кубок конфедераций стал генеральной репетицией перед чемпионатом мира по футболу, который прошел в 2018 году. Города тестировали и новые стадионы, и индустрию гостеприимства, и транспортную систему города. При этом надо отметить, что Казань выглядела более чем достойно: за ее плечами уже была Универсиада, Казань Арена уже приняла ряд соревнований, и пропускная система на ней была прекрасно отработана.



Волна телефонного терроризма в России

Так называемый телефонный терроризм в России обрел широту и размах начиная с сентября 2017 года. В службы спасения и полицию постоянно поступали звонки о том, что якобы заминированы школы, вокзалы, аэропорты, торговые центры, школы, больницы, спортивные объекты по всей стране. Ущерб от постоянных эвакуаций для экономики составил сотни миллионов рублей. Например, в Казани 3 октября 2017 случилась волна «минирований»: эвакуировали все министерства, Госсовет, мэрию города, десятки школ и вузы.

3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв, осуществленный смертником. Фото Ольги Ростовцевой

Теракт в питерском метро

3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв, осуществленный смертником. В теракте погибли 16 человек, пострадали 103.

По версии следствия, смертника звали Акбаржон Джалилов, он был гражданином России, узбеком по национальности, уроженцем Киргизии. По делу о подготовке взрыва задержали 11 человек. В декабре 2019 они были осуждены на разные сроки: от 19 лет лишения свободы до пожизненного заключения. ИГ ответственность за взрывы на себя не взяла, но их одобрила.

Противостояние вокруг Исаакиевского собора

Исаакиевский собор Санкт-Петербурга с 1928 года имеет музейный статус и принадлежит городу. С 1991 года местной христианской общине разрешено совершать в соборе богослужения. РПЦ несколько раз поднимала вопрос о передаче соборе в ее ведение, но собор продолжал оставаться прежде всего музеем.

В апреле 2016 года митрополит Варсонофий вновь обратился к властям с просьбой о передаче РПЦ Исаакиевского собора (а также храма Спаса на Крови и корпуса Смольного монастыря). И тут случилось внезапное: 10 января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что вопрос о передаче собора в пользование РПЦ решен (правда, обещал, что здание полностью сохранит музейно-просветительскую функцию).

Против этого восстали не только музейные работники, которые расценили передачу собора РПЦ как ликвидацию музея, но и многие жители Санкт-Петербурга. В несогласованном митинге на Марсовом поле 28 января 2017 года против передачи собора РПЦ приняли участие, по разным источникам, от 1500 до 5000 человек. В согласованном митинге за передачу собора РПЦ — 20 человек. Потом были «синее кольцо» вокруг собора, крестный ход с участием 8 тысяч горожан (включая байкеров, фанатов «Зенита» и казаков).

Процесс тихо сошел на нет: РПЦ так и не подала официального обращения о передаче собора в безвозмездное пользование.

Обесточены были больше 300 населенных пунктов, повалены десятки тысяч деревьев, повреждены кровли 243 многоэтажек, пострадали 2 тысячи автомобилей. Фото Bloomaround / wikipedia.org

Московский ураган

29 мая 2017 года по Москве и Московской области пронесся страшный шторм, самое смертоносное стихийное бедствие в столице после смерча 1904 года. В городе официально повторен рекорд по скорости шквалистого ветра: 28 метров в секунду, как 25 июня 1984 года.

Ранены были около 170 человек, погибли 18. Люди гибли и травмировались в основном из-за того, что на них падали деревья, некоторые погибли из-за обрушения остановок общественного транспорта.

Обесточены были больше 300 населенных пунктов, повалены десятки тысяч деревьев, повреждены кровли 243 многоэтажек, пострадали 2 тысячи автомобилей. Было прекращено движение «Аэроэкспресса» во Внуково (на пути упало дерево). Экономический ущерб от шторма составил, по самым скромным оценкам, 25 миллионов рублей.

Реновация в Москве

Словом года в Москве стало «реновация» — программа правительства столицы, по которой малоэтажные дома (не более 9 этажей), построенные в 1957 — 1968 годах, сносятся, а на освободившейся территории строятся новые здания. Речь идет преимущественно о «хрущевках», но вошли в программу и поздние сталинки, и несколько десятков панельных девятиэтажек. Программа рассчитана на 15 лет, и на первом этапе в нее вошли 4 087 домов. Это случилось после голосования жильцов: власти города составили первоначальный список, в котором было более 4500 домов, и жильцы должны были проголосовать за или против включения их жилья в реновацию. На конец 2017 года в программе участвовал 5 171 дом.

Жители некоторых районов приветствовали программу обмена старых квартир на новые, но, например, в Измайлово от реновации отказались жильцы более 70% домов.

По закону о московской реновации, людям взамен снесенного должно быть предоставлено жилье такого же метража, в том же районе — равнозначное, но с улучшенными характеристиками (построенное по современным стандартам и с улучшенной отделкой). Правда, в последующие годы в постановление московских властей добавили поправку о том, что в случае согласия жильца новая квартира может быть предоставлена ему и в другом районе. Учитывая изрядно разросшуюся за последнее десятилетие Москву, эта поправка вызывает ряд сомнений у многих экспертов: они считают, что таким образом жителей исторических районов столицы, самых дорогих, могут беспрепятственно отселить в районы, которые раньше были глубоким Подмосковьем.

В 2019 году депутаты из Петербурга предложили масштабировать опыт московской реновации на всю Россию.

«Матильда» собрала всего 537 миллионов и стала самым убыточным фильмом, съемки которого были поддержаны государством. Фото Марии Горожаниновой

Скандал вокруг фильма «Матильда»

Фильм Алексея Учителя, задумывавшийся как историческая мелодрама, вызвал шквал ожесточенной критики еще задолго до показа. Он рассказывает о любви цесаревича Николая Александровича Романова и балерины Матильды Кшесинской. Поскольку Романов канонизирован православной церковью, то многие верующие и ряд общественных организаций сочли фильм о его амурных похождениях кощунством.

Общественный конфликт начался еще в ноябре 2016 года и продолжился до октября 2017-го, когда фильм все-таки вышел в прокат. Противники «Матильды» обращались в Генпрокуратуру, пытались запретить картину, угрожали кинопрокатчикам (и некоторые компании таки отказались от проката картиры).

Премьера прошла 23 октября 2017 в Мариинском театре Петербурга, где когда-то танцевала Кшесинская, а общероссийская премьера состоялась 26 октября. При бюджете в полтора миллиарда рублей (значительная доля которого поступила от Фонда кино) «Матильда» собрала всего 537 миллионов и стала самым убыточным фильмом, съемки которого были поддержаны государством.

Закон о признании СМИ иноагентами

В ноябре 2017 года Госдума приняла закон, согласно которому СМИ могут быть признаны иностранными агентами. Таковым считаются юрлица, зарегистрированные за рубежом, или иностранные структуры без образования юрлица, распространяющие печатные, аудиовизуальные и иные материалы, и финансируемые из иностранных источников. На СМИ-иноагентов распространяются те же требования, что и на НКО: нужно предоставлять государству сведения о поименном составе руководства, расходовании денег и аудиторских проверках.

5 декабря Минюст представил список из 9 СМИ-иноагентов. Такие СМИ могут работать, по новому закону, только через учрежденные в России юрлица (они, в свою очередь, тоже выполняют функции иноагента). Все материалы таких СМИ маркируются: все должны знать, что они созданы или распространяются иностранным агентом.

Двое из них — глава Удмуртии Александр Соловьев (на фото) и глава Марий Эл Леонид Маркелов — из губернаторских кресел отправились сразу под следствие по делам о крупных взятках. Фото Михаила Красильникова

Отставка губернаторов 20 регионов

В 2017 году Россия пережила крупный «губернаторопад»: сменились руководители 20 регионов страны. Двое из них — глава Удмуртии Александр Соловьев и глава Марий Эл Леонид Маркелов — из губернаторских кресел отправились сразу под следствие по делам о крупных взятках (139 миллионов и 235 миллионов рублей соответственно). Официальные причины для отставки остальных указывались разные, но большая часть из них, по мнению экспертов, связана с невыполнением поручений президента, низкими рейтингами у населения и конфликтами с местными элитами.

Главы сменились в Адыгее, Бурятии, Дагестане, Карелии, Марий Эл, Удмуртии, Красноярском, Пермском и Приморском краях, Ивановской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Рязанской, Самарской областях, Ненецком АО и Воронежской области. В 13 регионов пришли руководители моложе 50 лет.

Санация банков

1 мая 2017 года был подписан закон о создании управляющей компании, в задачи которой входит санация банков — ФКБС (Фонда консолидации банковского сектора). Она на 100% принадлежит ЦБ РФ.

Санации подвергаются крупнейшие банки РФ: в 2017 году под нее попали ФК «Открытие» (докапитализирован Банком России на 456,2 миллиарда рублей и на 99,9% выкуплен ЦБ РФ), «Промсвязьбанк» (в 2018 году перешедший во владение АСВ, которое выкупило его за 113,4 млрд рублей) и «Бинбанк» (докапитализирован на 57 миллиардов, после чего присоединен к ФК «Открытие») .

Средства на то, чтобы ликвидировать финансовые проблемы организации, выделяет государство через ЦБ РФ. В банке вводится временная администрация, которая оценивает финансовое положение и потом передает управление ФКБС. Если банк лишается лицензии, то АСВ возмещает физлицу вклады в размере до 1,4 миллиона рублей.

В 2017 году Банк России отозвал лицензии у АКБ «Спурт» (ПАО), ПАО Банк «Югра», ПАО МАБ «Темпбанк», ПАО «ИнтехБанк». Резонансным стал крах ПАО «Татфондбанка», второго по величине активов банка Татарстана. Мероприятия по предупреждению банкротства в его отношении начались в 2016 году, но в ходе санации выяснилось низкое качество активов, многочисленные «дыры» и нарушения. Банк России решил, что пытаться спасти банк дальше нецелесообразно.

В декабре 2017 года Госдума приняла в третьем чтении новые документы, которые соответствуют инициативам Путина: семьи с детьми получили новую поддержку. Фото Олега Тихонова

Закон о поддержке семей с детьми

В декабре 2017 года Госдума приняла в третьем чтении новые документы, которые соответствуют инициативам Путина: семьи с детьми получили новую поддержку. Декларировалось, что новые законопроекты перезагружают демографическую политику России.

Так, семьи, где на человека приходится не более полутора прожиточных минимумов, при рождении или усыновлении первого ребенка будут полтора года получать на него прожиточный минимум, установленный на ребенка (в среднем по регионам это 10,5 тысячи рублей). И второе важное новшество: срок действия программы маткапитала продлевается до конца 2021 года, и теперь его можно тратить в том числе и на оплату детского сада или яслей.

Путин приказал выводить российские войска из Сирии

В декабре 2017 года Путин совершил визит в Сирию, на авиабазу Хмеймим. Здесь он встретился с Башаром Асадом, Сергеем Шойгу и Сергеем Суровкиным. Президент приказал министру обороны начать вывод российских войск из Сирии в места их постоянной дислокации в России. Как заявил президент, российские военные и сирийская армия победили самую боеспособную группировку международных террористов в Сирии. И действительно, в 2017 году территории в Сирии, контролировавшиеся «Исламским государством», сократились с большей части страны до нескольких небольших зон в пустыне. Так что 2017 год можно по праву назвать годом поражения ИГ в Сирии.

Это был уже третий с 16 марта 2016 года сигнал о сокращении российской группировки в Сирии. На конец 2017 года на авиабазе Хмеймим находилось около 5 тысяч российских военнослужащих, 30 самолетов и 20 вертолетов.

Протестовавшие требовали отставки премьер-министра и проведения в отношении него полномасштабного расследования с проверкой фактов, изложенных в фильме. Фото Максима Платонова

Антикоррупционные протесты

26 марта 2017 года в 97 городах России прошли массовые акции протеста против коррупции в высших эшелонах власти. По разным оценкам, в них участвовало от 40 до 90 тысяч человек, задержано по итогам было более тысячи демонстрантов. Поводом к протестам стал фильм-расследование ФБК «Он вам не Димон».

Протестовавшие требовали отставки премьер-министра Дмитрия Медведева и проведения в отношении него полномасштабного расследования с проверкой фактов, изложенных в фильме. Власти многих городов отказались согласовывать акции протеста.

12 июня, в день России, прошла вторая волна акций. На этот раз в них участвовали от 50 до 100 тысяч человек в 158 городах России. Задержаны были, по разным данным, от 1700 до 1800 человек. Были среди задержанных и несовершеннолетние.

Референдум о независимости Каталонии

1 октября 2017 года власти Каталонии провели референдум о независимости региона от Испании. Явка жителей региона составила 43,03%, за независимость проголосовали 90,18% каталонцев — более двух миллионов человек.

Об отделении от Испании каталонцы мечтают с самого 1714 года, когда регион потерял независимость. Каталония сейчас дает 25% ВВП страны, платит в национальный бюджет на 16 миллиардов евро больше, чем получает. Поэтому основным лозунгом сепаратистов был «Мадрид нас грабит». Как и в случае с Шотландией, выделение Каталонии в новое государство сопровождалось бы серьезными проблемами для региона: пришлось бы выйти из зоны евро, из Шенгенского соглашения, заново пройти через процедуру вступления в ЕС (при этом Испания определенно наложила бы вето на это решение), признание всем остальным миром (и тут тоже позиция Испании встала бы внушительным камнем на пороге международного принятия Каталонии).

Впрочем, власти Испании разрешения на проведения референдума не давали, назвали его незаконным, приостановили автономию Каталонии, отправили в отставку правительство и распустили парламент региона и временно ввели прямое управление из Мадрида. Референдум прошел, но независимости региона так и не случилось.

22 мая во время концерта Арианы Гранде на Манчестер Арене подорвался смертник . Погибли 22 человека, более 120 были ранены. Фото epa.eu

Теракты в Великобритании

Несколько трагедий, спровоцированных агитацией ИГ, произошли в Великобритании в 2017 году. 22 марта произошел теракт на Вестминстерском мосту. Автомобиль наехал на людей, потом почти доехал до Дворца парламента, но там его остановили полицейские. Водитель ранил полицейского ножом (позже тот скончался) и был застрелен. Погибли пять человек, около 40 получили ранения.

22 мая во время концерта Арианы Гранде на «Манчестер Арене» подорвался смертник. Погибли 22 человека, более 120 были ранены. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ, объяснив, что это месть за британские авиаудары в Ираке и Сирии.

3 июня, когда по всей стране уже усилили меры безопасности после манчестерского теракта, на Лондонском мосту фургон выехал на тротуар и начал давить пешеходов. Потом из него вышли трое мужчин и начали нападать на людей с ножами. Погибли 8 человек, четверо из них были полицейскими. Десятки людей получили ранения. Всех троих через несколько минут застрелила полиция, ответственность за теракт взяло на себя ИГ.



По данным турецкой полиции, погибли не менее 39 человек, ранены были около 70. Фото: vouxmagazine.com

Теракт в ночном клубе в Стамбуле

В ночь на 1 января 2017 года уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов пришел к ночному клубу Reina, где жители и гости Стамбула праздновали наступление Нового года, застрелил охранника на входе и открыл беспорядочную стрельбу в самом клубе. По данным турецкой полиции, погибли не менее 39 человек, ранены были около 70. Ответственность за происшедшее взяло на себя террористическая группировка ИГ. Машарипова задержали только 17 января.

Взлет биткоина

В 2017 году криптовалюты, построившись организованной «свиньей», рванули вверх. Впереди шел биткоин: второй раз за свою историю он перевалил за 1000 долларов уже 2 января. К февралю криптовалюта обновила исторический максимум, а к марту догнала по цене унцию золота (1238 долларов на тот момент). Но и это были цветочки.

1 апреля, первой в мире, криптовалюту признала законным платежным средством Япония. Разумеется, на этих новостях «крипта» продолжила расти. ЦБ РФ выступил резко против легализации виртуальных валют. А вот в Белоруссии уже 22 декабря криптовалютные операции были легализованы. И более того, указ Александра Лукашенко «О развитии цифровой экономики» освобождает от налогов майнинг, создание и покупку токенов. В мае биткоин перешел за 2000 долларов, Etherium за полгода взлетел с 8 долларов до 400. Пользователи бросились майнить: с прилавков резко пропали видеокарты высокой мощности.

К 12 августа биткоин дорос до 4 тысяч долларов, но тут Китай закрыл все криптовалютные биржи у себя в стране — случилось падение. Правда, оно было недолгим. К 7 декабря биткоин стал стоить уже 15 тысяч долларов, а 7 декабря 2017 года дошел до своего исторического максимума в 19 666 долларов. Сегодня «биток» стоит около 8 000 долларов, и за последние два года его волатильность весьма впечатляла.

Еще один случай намеренного наезда на пешеходов произошел 17 августа в Барселоне, на пешеходной улице Рамбла: погибли 13 человек, более 100 были ранены. Фото: twitter.com

Теракты в Стокгольме, Нью-Йорке и Барселоне

В 2017 году продолжился печальный тренд: участились террористические акты, совершенные с использованием автомобилей, и Лондоном дело не ограничилось.

7 апреля произошел первый теракт с человеческими жертвами в Швеции: в центре Стокгольма грузовик на скорости въехал в толпу гуляющих людей. Пятеро человек погибли, 14 были ранены. Теракт совершил 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов. В 2018 году его приговорили к пожизненному заключению.

31 октября еще один выходец из Узбекистана, Сайфулла Саипов, выехал на большой скорости на пикапе на велодорожку в Нижнем Манхэттене и начал давить людей с криком «Аллаху Акбар!». По дорожке он ехал примерно полтора километра, после чего врезался в школьный автобус. В результате теракта погибли 8 человек, ранены были 12. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.

И, наконец, еще один случай намеренного наезда на пешеходов произошел 17 августа в Барселоне, на пешеходной улице Рамбла: погибли 13 человек, более 100 были ранены. И этот теракт приписало себе ИГ.

Нападение на церковь в Техасе

Но не все случаи массового убийства людей в мире в 2017 году были связаны с террористами ИГ. 5 ноября в поселке Сазерленд-Спрингс в Техасе Девин Патрик Келли ворвался в баптистскую церковь и открыл стрельбу. Он успел убить 26 человек (почти половина из которых были несовершеннолетние) и ранить 20, прежде чем один из местных жителей не прибежал к церкви со своей винтовкой и не начал стрелять в Келли.

Мотивы Келли были диаметрально противоположными религиозным фанатикам. Он был фанатиком антирелигиозным: считал всех, кто верит в бога, тупицами. Впрочем, что спровоцировало стрельбу, доподлинно неизвестно: убийца застрелился в своем автомобиле во время погони за ним.

Одна из самых резонансных трагедий 2017 года случилась в Лас-Вегасе, когда Стивен Пэддок расстрелял посетителей фестиваля кантри-музыки, который проходил на открытой площадке. Фото: twitter.com

Стрельба в Лас-Вегасе

Одна из самых резонансных трагедий 2017 года случилась в Лас-Вегасе, когда Стивен Пэддок расстрелял посетителей фестиваля кантри-музыки, который проходил на открытой площадке, с 32-го этажа гостиничного комплекса. Люди поняли, откуда идет стрельба, только через 10 минут после ее начала. За это время Пэддок успел убить 58 человек и ранить 700. Сам он застрелился, прежде чем в его номер вошли представители службы безопасности отеля.

Оказалось, что Пэддок пронес в номер отеля 21 чемодан с оружием и боеприпасами. Всего в номере было найдено 23 единицы оружия, и еще 19 — у убийцы дома. Всем этим оружием он владел легально.

Первый в мире электрический грузовик

16 ноября 2017 года компания Илона Маска представила первый в мире электрический грузовик Tesla Semi. На одном заряде аккумулятора такая машина может проехать до 800 километров, разгоняется до 100 км/ч без груза за 5 секунд, а при загрузке в 36 тонн — за 20 секунд. За 40 минут аккумулятор заряжается на 100%.

Сейчас компания уже начала испытания грузовика на дорогах, а серийный выпуск Tesla Semi запланирован на 2020 год. Компания уже получила предзаказы: по некоторым оценкам, различные компании заказали около тысячи грузовиков. Среди них, например, PepsiCo, Walmart и DHL.



Эффект Вайнштейна поразил всю Америку, женщины начали рассказывать всё и про всех. Фото Guillaume Horcajuelo / EPA / Scanpix / LETA

Сексуальные скандалы в Голливуде и движение #MeToo

2017 год сотряс Голливуд чередой секс-скандалов. Такого еще не было в истории «фабрики грез»: сразу несколько грандов киноиндустрии потеряли репутацию и карьеру. Началось все с Харви Вайнштейна: 5 октября The New York Times опубликовала интервью актрисы Эшли Джадд, в котором она рассказала о домогательствах с его стороны. Совет директоров компании Вайнштейна, The Weinstein Company, уволил его незамедлительно. А потом о харассменте со стороны Харви рассказали в прессе Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, Анджелина Джоли и десятки других женщин — всего около 80. Позже Вайнштейн был арестован по обвинению в нескольких эпизодах изнасилования.

Но одним продюсером дело не закончилось. Эффект Вайнштейна поразил всю Америку, женщины начали рассказывать всё и про всех. Работу и репутацию потеряли десятки известных людей: актеров, режиссеров, журналистов, политиков.

Алисса Милано, коллега одной из жертв Вайнштейна — Роуз Макгоун — по сериалу «Зачарованные», запустила в Твиттере флешмоб #MeToo в защиту женщин, которые подвергались сексуальному насилию или домогательствам. Только под ее призывом отметились более 200 тысяч женщин, а флешмоб перетек в другие соцсети и стал одним из важных социальных явлений года.

Американская художница Марианна Барнард обвинила в домогательствах режиссера Романа Полански (это произошло, когда ей было 10 лет, говорит она). При этом Полански уже разыскивают в США по обвинению в изнасиловании 13-летней девочки. Он уже много лет скрывается в Европе.

Кевин Спейси из-за обвинений в домогательствах от десятков мужчин был вынужден, во-первых, совершить каминг-аут и объявить о своей гомосексуальности, а во-вторых, завершить кинокарьеру. Сценаристы сериала «Карточный домик», звездой которого Спейси был в последнее время, срочно убили его персонажа, и коллектив фильма с Кевином попрощался.