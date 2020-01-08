Кино — 2010—2020: стриминговые платформы наступают, в моде политкорректность, российские фильмы не окупаются

Главные события киноиндустрии в мире, России и Татарстане

Фото: Илья Репин

На полюсах кассовости — «Мстители» и «Матильда», студии стараются запускать больше «черных» и «женских» проектов, сериалы приближаются к большому кино, а татарстанский кинематограф пребывает в полузачаточном состоянии. «Реальное время» подготовило свою версию ключевых событий и самых кассовых фильмов кинодесятилетия.

Мир



2010

«Оскара» в 2010 году получил не «Аватар» Джеймса Кэмерона, одно из главных кинособытий 2009-го, а фильм бывшей супруги Кэмерона Кэтрин Бигелоу «Повелитель бури», предсказав и то, что 3D-фильмы оказались не слишком востребованы в наступившем десятилетии.

Неожиданная повальная любовь тинейджерок к «Сумеркам», сделавшим звездами Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт, — и ненависть к этой франшизе кинокритиков и обычных зрителей проходят впустую, фильмы оказываются суперуспешными в прокате.

В конце августа 2009 года The Walt Disney Company объявила о покупке Marvel за $4,24 миллиарда. «Железный человек» и его сиквел в 2010 году собрал $1,2 млрд на двоих, предвосхитив сразу два явления: «Марвелы» как главная студия 2010-х и триумф кинокомиксов.

Кристофер Нолан, создавший главный блокбастер 2008-го — «Темный рыцарь», снимает «Начало». И становится самым популярным режиссером десятилетия.

Фото screendaily.com

2011

Очередной фильм франшизы «Пираты Карибского моря» собрал в прокате более $1 млрд — продолжение вышло лишь в 2017 году. За это время Джонни Депп практически выпал из обоймы кассовых актеров.

Топ-5 самых кассовых лент года приходится только на дорогие франшизы: «Гарри Поттер», «Трансформеры», «Пираты Карибского моря», «Сумерки» и «Миссия невыполнима». Три из них собирают больше $1 млрд в прокате каждая.

Стартовали «Игры престолов», предвосхитившие все более нарастающую популярность сериалов, которые впоследствии стали снимать и сильные кинорежиссеры на том же качественном уровне, что и большое голливудское или европейское кино.

2012

Самым кассовым фильмом в прокате становятся «Мстители» Джосса Уидона, фильм-конгломерат, объединивший в себе несколько комиксов «Марвелов» и собравший $1,5 млрд. Топ-10 самых кассовых фильмов полностью состоит из уже существующих франшиз или фильмов, дающих франшизе начало («Голодные игры»). Четыре фильма собрали больше $1 млрд каждый.

Появление, вероятно, первого кинохита, основанного на young adult novels — книг, написанных вроде бы для подростков, но которые в итоге читают и взрослые (отчасти началось все с «Гарри Поттера»). Им стали «Голодные игры», сделавшие Дженнифер Лоуренс звездой.

«Джанго освобожденный» неожиданно становится самым кассовым фильмом Квентина Тарантино. Так и не побежденным, как выяснилось впоследствии, ни одним другим (даже «Однажды… в Голливуде»).

Фото kinopoisk.ru

2013

Самым кассовым фильмом года становится, во-первых, мультфильм, во-вторых, мультфильм «Диснея», в-третьих, проект с главной женской героиней (пусть и анимационной) — «Холодное сердце» собирает в прокате $1,3 млрд. В том же тренде и в тот же год на главном кинофестивале в Каннах побеждает драма Абделатифа Кешиша о лесбийской любви «Жизнь Адель», а Ларс фон Триер выпускает двухчастную «Нимфоманку».

Альфонсо Куарон снимает 3D-кино «в космосе» «Гравитация» с Сандрой Буллок и дорогими спецэффектами, предвосхитившую внезапную кинолюбовь к фильмам про космос во второй половине десятилетия («Интерстеллар», «Человек на Луне» и проч.).

Стриминговый сервис «Нетфликс», до этого предоставлявший клиентам возможность смотреть чужие фильмы на своем сайте, начал снимать собственный контент — кино и сериалы. Его популярность взлетает чуть ли не экспоненциально.

2014

Главный автор голливудских триллеров Дэвид Финчер, перед тем как окончательно уйти снимать сериалы на «Нетфликс», выпускает триллер «Исчезнувшая» — который оказывается самым кассовым фильмом в его карьере.

Сериалы, кабельные каналы и стриминговые сервисы завоевывают все больше зрителей. На них в этом году выходят криминальные сериалы «Настоящий детектив» с Мэтью Макконахи и Вуди Харрельсоном и «Фарго» с Билли Бобом Торнтоном, которые обсуждаются во всей мировой сети и расходятся на мемы.

Возвращается в популярное кино звезда «Матрицы» и «самый несчастный человек в мире», тоже ставший мемом, Киану Ривз. Он снялся в боевике «Джон Уик».

Фото wikipedia.org

2015

«Дисней», купив «Лукасфильм», перезапускает «Звездные войны» — «Звездные войны: Пробуждение силы» становятся самым кассовым фильмом года, собрав в прокате больше $2 млрд. Не все фанаты им довольны.

Выходит скандальный и, несмотря на кассу, провальный фильм «Пятьдесят оттенков серого», «ромком о BDSM-отношениях». Благодаря армии фанаток экранизированной книги он собирает более полумиллиарда долларов в прокате. Для BDSM — абсолютный рекорд.

Возвращение «Безумного Макса», фильм «Дорога ярости» становится одним из самых обсуждаемых фильмов года, его номинируют на лучший фильм на «Оскаре» (для боевика — что-то невероятное), а Каннский кинофестиваль приглашает режиссера коммерческого боевика (Джордж Миллер) к себе в жюри.

2016

Год начинается с оскаровского скандала, когда чернокожие актеры начинают в Сети флешмоб Oscar so white, обидевшись на то, что среди фильмов-номинантов нет ни одного, где черные были бы главными героями. Более того, в основных категориях нет ни одного афроамериканского актера или актрисы второй год подряд. Это сильно повлияло на тенденции последующих лет, заставив студии запускать больше «черных» и «женских» проектов, а Американская киноакадемия заявила, что попытается изменить свой гендерный и расовый состав.

В топ-5 самых кассовых фильмов года — четыре ленты производства «Диснея»: один марвеловский кинокомикс, один фильм франшизы «Звездные войны», два мультфильма «Зверополис» и «Книга джунглей» — собравшие более $4 млрд. «Дисней» начал выдавливать неблокбастеры других студий из массового кинопроката.

Фото film.ru

2017

На «Оскаре» популярный мюзикл «Ла-Ла Ленд» проигрывает в итоге «Лунному свету» — после прошлогоднего скандала триумф фильма про черного гея воспринимается как извинение Американской киноакадемии.

«Чудо-женщина» женщины-режиссера (Пэтти Дженкинс) становится первым кинокомиксом «Марвелов», где главную роль играет женщина (Галь Гадот). Учитывая, что ранее фильмы с только супергероиней обычно проваливались в прокате, фильм собирает рекордные $822 млн.

Выходит римейк культового фильма по Стивену Кингу «Оно». И сразу собирает $700 млн. Это тоже рекорд — для фильма ужасов в массовом прокате. Предыдущий принадлежал «Шестому чувству» Шьямалана ($673 млн).

Большой скандал с Харви Вайнштейном, сильно ударивший по Голливуду, — на поднявшейся после него волне массовых обвинений в приставаниях полетели карьеры Кевина Спейси, главы «Пиксара» Джона Лассетера и других. Картину Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» на фоне всего этого отказались выпускать в американский кинопрокат. Звезды, снявшиеся в его лентах (Тимоти Шаламе, Эллен Пейдж, Грета Гервиг и другие) становятся в очередь, чтобы извиниться за то, что у него снимались.

2018

Главным событием стал триумф кинокомикса «Черная Пантера» с черными главными героями — он собрал $1,3 млрд. И впервые среди номинантов «Оскара» фильм ужасов — «Прочь»: кино про черного героя, которого мучают белые американские либералы, оказывается и кассовым хитом.

И другой триумф — «Богемской рапсодии» про жизнь Фредди Меркьюри. При бюджете всего в $52 млн картина собирает почти 1 млрд.

Кадр из сериала «Чернобыль» / imdb.com

2019

«Дисней» в 2019 году занимает больше трети доли кинорынка, собрав рекордные $10 млрд. Только окончание марвеловской саги «Мстители» принесло студии $2,8 млрд — она стала самой кассовой лентой в истории кино, опередив «Аватар».

Стриминговые платформы «Нетфликс», Hulu, HBO и др., постепенно побеждавшие кинопрокат, окончательно меняют киноландшафт. К ним переходят известные кинорежиссеры, включая Мартина Скорсезе. Осенью свои платформы запускают «Дисней» (с сериалом «Мандалорец», тут же ставшим самым популярным в Сети) и Apple TV. Событием года по обе стороны границы России становится сериал «Чернобыль» (HBO/Sky).

К концу году триумф «Нетфликса»: сразу четыре его ленты номинировались на лучший фильм премии «Золотой Глобус»: «Ирландец», «Брачная история», «Два папы» и «Меня зовут Долемайт».

Берлинский и Каннский кинофестивали подписали «меморандум о гендерном равноправии», согласно которому количество мужчин и женщин-режиссеров, представляющих свои фильмы на конкурсах, должно быть одинаково.

Россия

2010

В 2010 году оправдали себя с коммерческой стороны только три картины: «Наша Russia. Яйца судьбы», «О чем говорят мужчины» и «Любовь в большом городе-2». По данным исследования Movie Research, 2010 год оказался самым провальным с 2005 года.

Провал фильма «Утомленные солнцем-2» в Каннах и в российском кинопрокате. Главный русский режиссер Никита Михалков больше не главный русский режиссер.

Фото kinogallery.com

2011

Русское кино в кризисе. Константин Эрнст: «Около 35% зрителей, выходящих из кинотеатров, говорят, что не хотели бы смотреть русское кино. Дураки нам серьезно испортили площадку — и нас всех не устраивает эта ситуация». Самый кассовый фильм — «Елки» Тимура Бекмамбетова.

2012

Сарик Андреасян выпускает в этом году сразу пять фильмов, срежиссировав три из них, включая «Тот еще Карлосон!», и становится одной из самых противоречивых фигур российского кино. Тогда же он заявляет, что Тарантино и братья Коэны делают «кино не зрительское», Вуди Аллен «прост как две копейки», а фильмы российских режиссеров, получающие награды на международных фестивалях, являются «шнягой».

2013

Выходит «Географ глобус пропил» — впервые не рассчитанный на массового зрителя победитель «Кинотавра» хорошо заработал в прокате. Но все равно не окупился.

В 2013-м «Сталинград» стал самым кассовым фильмом. Фильм про свадьбу, снятый на ручную камеру, «Горько!» — самым народным, а «Легенда №17» — самым любимым и прибыльным проектом, собравшим при бюджете в 10 млн евро почти 1 млрд рублей.

Фото kinopoisk.ru

2014

Звягинцев снимает свою самую громкую ленту «Левиафан», с триумфом воспринятую на Западе и неоднозначно на Родине.

Самым кассовым российским фильмом в прокате становится «Вий», собравший более 1 млрд рублей.

2015

Год в отечественном кино прошел под знаком военных драм и мультфильмов, но из 126 российских картин, вышедших в 2015 году, ни одной из лент не покорилась заветная цифра в миллиард рублей. Мультфильм «Три богатыря: Ход конем» — лидер проката.

2016

Год становится переломным для российского кино. В топ-10 российского проката попали «Экипаж» по мотивам советского фильма 1979 года, собравший при бюджете в 650 млн 1,5 млрд рублей, и «Викинг» (при бюджете в 1,2 млрд собрал те же 1,5 млрд рублей). «Викинг» оказался и самым обсуждаемым российским фильмом, копья вокруг которого ломали патриоты, либералы, историки, публицисты, священники, блогеры и остальные.

2017

Российское кино становится привлекательным для зрителя. Сам «Дисней» выпускает фильм «Последний богатырь», получивший противоречивые отзывы критиков, который зато собирает в прокате рекордные на тот момент 1,7 млрд рублей при бюджете всего в 370 млн. Еще 1 млрд зарабатывает фильм Федора Бондарчука «Притяжение», первая качественная социальная фантастика, снятая отечественным режиссером. «Салют-7» собирает 782 млн, «Время первых» — еще 563 млн.

Один из самых популярных и обсуждаемых фильмов года — сатирическая лента «Смерть Сталина» — оказывается в России в центре скандала: Минкульт отзывает у него прокатное удостоверение, Никита Михалков и остальные пишут открытые письма об оскорблении чувств советского человека.

«Защитники» Андреасяна проваливаются в российском прокате, но добирают почти 1 млрд рублей в Китае.

Кадр из фильма «Движение вверх»

2018

Российское кино нащупывает прибыльные темы. Спортивная драма «Движение вверх» 2017 года, вышедшая в декабре, в 2018 году собирает в прокате 3 млрд рублей при бюджете в 450 млн. Мелодрама «Лед» о фигуристке приносит 1,5 млрд. Вышедший под Новый год «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» собирает почти 1,8 млрд рублей.

В номинантах основного конкурса Каннского кинофестиваля не Звягинцев, а Кирилл Серебренников с фильмом про Виктора Цоя и Майка Науменко «Лето».

2019

Самым кассовым российским фильмом стал «Т-34», собравший 2,3 млрд рублей на данный момент.

Фонд кино оказался в центре скандала, выложив в публичный доступ данные о 322 проектах, которые он финансировал из госбюджета. Из 160 картин, получивших с 2012 по 2017 год от Фонда кино и Минкульта РФ 41 млрд рублей, окупились только 19. Наиболее провальный фильм — «Матильда» Алексея Учителя, попавший в скандал и вызвавший протесты. При бюджете в 1,5 млрд рублей картине удалось собрать лишь 537 млн рублей.

Счетная палата проанализировала финансовую отчетность получателей госсубсидий и выяснила, что они перечисляли бюджетные деньги на счета кинокомпаний, не обязанных предоставлять отчет. До 60% от сметной стоимости фильмов были направлены либо в зарегистрированные на Кипре фирмы, либо в сомнительные российские организации с подозрительно малым числом сотрудников.

Фото Дмитрия Резнова

Татарстан

Если российское кино только-только «заканчивает школу», то татарстанское в прошедшем десятилетии набиралось мастерства в лучшем случае в детском саду. Распиаренный фильм «Сокровища О.К.» (2013) провалился в российском прокате, а текущий рейтинг ленты на «Кинопоиске» — 2,8.

Только к концу десятилетия появляются первые обнадеживающие ростки. Например, «Кире», который мог бы идти в широком прокате, поскольку достаточно понятен для широкой аудитории, качественно снят и смонтирован (но на раскрутку денег, видимо, уже не хватило). Появились и неплохие фестивальные фильмы «Мулла», «Байгал». В следующем году должен выйти сериал «Зулейха открывает глаза» по популярной книге Гузель Яхиной с Чулпан Хаматовой в главной роли — правда, его снимает телеканал «Россия».

