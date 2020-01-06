Как с Украиной 20 лет назад

Мы разгромили Канаду, укатали Швецию, а проиграли собственной расхлябанности и бестолковости

Сборная России проиграла золото молодежного чемпионата мира по хоккею. Именно так, а не формулировкой «Мы завоевали серебряные награды» нужно характеризовать итоги МЧМ-2020. 50 минут финала россияне провели хоть и с ошибками, но достаточно собранно, после чего «развалились». Подробности — в материале «Реального времени».

«Ура! мы ломим; гнутся шведы!»



Начнем с приятного. А победа в полуфинале над Швецией стала вдвойне приятнее после ознакомления с плачем расстроенных скандинавов. Показалось, что только тренер шведов принял поражение достойно, зато его подопечные скулили совсем не по-мужски.

С одной стороны, у шведской молодежки высочайшие мастерство и выучка, что позволяет ей выигрывать 52 матча подряд на групповом этапе со времени МЧМ-2007 до сего дня. Подумать только, на том молодежном чемпионате за нас играли Алексей Черепанов, умерший из-за остановки сердца, Виталий Аникеенко, Александр Васюнов, Андрей Кирюхин и Геннадий Чурилов, погибшие в авиакатастрофе ярославского «Локомотива», иными словами, стольких людей уже нет с нами, столько воды утекло, а победить «Тре крунур» в группе никто не в состоянии.

С другой стороны, Швеция за это время только раз становилась чемпионом. Да-да, в 2012-м, когда в овертайме с Россией победу ей принес этнический перс Мика Зибанежад. В остальных случаях шведы оставались без золота, а шесть раз и вовсе без медалей, забывая свои «фаберже» в раздевалке в матчах плей-офф, когда на первое место выходит характер, а не филигранное владение клюшкой.

Еще одна приятность заключалась в том, что Первый канал технично снес из сетки «Угадай мелодию» и «Кто хочет стать миллионером?», поставив вместо них полуфинал со шведами. Изначально был запланирован только финал, но странно было бы его показывать без участия нашей сборной, правда? Поэтому у шведов изначально не было шансов, иначе не простили бы фанаты Пельша и Диброва дружину Валерия Брагина.

Первый канал технично снес из сетки «Угадай мелодию» и «Кто хочет стать миллионером?», поставив вместо них полуфинал со шведами

О бедных суоми замолвим мы слово

В другом полуфинале Канада прошлась катком по сборной Финляндии, прошлогодним чемпионам. И тут следует отметить, что именно финны приехали в Чехию практически вторым составом. Из прошлогоднего у них остались только получивший травму Расмус Купари и Тони Утунен. Не приехали Анттони Хонка, а также парни 2001 года рождения: Антон Линделл, Вилле Хейнола и лидер той сборной Каапо Какко. Впрочем, в матче за бронзу от Суоми еще и отвернулась удача, поскольку решающий гол их вратарь забил сам себе. Редчайший случай…

Вратарский фактор один из важнейших в матче равных по силам команд, и тренерский штаб российской сборной сделал ставку на казанца Амира Мифтахова. К Мифтахову до финала если и была претензия, то только по поводу одной шайбы в матче с США, и если были вопросы, то только у самого вратаря: «Почему мне не доверяют?» Амир успел показать себя человеком, умеющим выйти со скамейки запасных, не пропустив в итоге с Чехией и Швецией, и готовым играть со стартового свистка, отыграв «сухарь» с Канадой в группе. Не пропустил он и в стартовом периоде матча с Канадой, сделав несколько спасений.

Хорош был и его визави Лукас Хофер, который первым вынул шайбу из ворот, когда россияне реализовали лишнего усилиями Никиты Александрова, успешно подставившего клюшку под бросок от синей линии. Уже который год на ледовых аренах наши голы отмечают песней «Дорогой длинною, да ночкой лунною», так вот, ее в последние годы исполняли Кадышева и Цыганова, Повалий и Малинин, но лучше всего эта песня звучит в исполнении дружин Брагина.

Счет открыт, команда здорово атакует, самоотверженно защищается, у нее надежный вратарь, чего еще не хватает для победы? Правильно, интриги, точно такой же, как днем ранее в полуфинале со Швецией. Если нет проблем, то мы сами себе их создадим, как бы подумали российские юниоры и удалились дуплетом. Шведам понадобилось два периода, чтобы сравнять счет после ненужных и глупых удалений Александра Романова и Александра Хованова. Канадцам хватило одного, во время которого на скамейку штрафников отправились сразу два «барса» — Даниил Журавлев и Дмитрий Воронков. Причем удаление Журавлева еще выглядело оправданным, но фол Воронкова был из разряда ненужных на 100 процентов. Канадцы легко реализовали розыгрыш лишнего в формате «5 на 3».

К счастью, следующее взятие ворот снова было за нами. Григорий Денисенко забил абсолютно канадский гол на добивании, затолкав шайбу и завершив атаку, которая развивалась по заокеанским лекалам: войти в зону и «бицца-бороцца». Выиграли шайбу у борта, бросили, выиграли позицию на пятачке после отскока — 2:1. Казалось бы, иди в раздевалку отдыхать, но тут уже Егор Замула решил поменять место для отдыха, заработав удаление. Уже после сирены он врезал «канадскому листику» по тыкве.

Опыт подсказывает, что двойные свидания одинаковых по силе команд редко заканчиваются в пользу одного и того же соперника

«Дорогой длинною…»

Однако и канадское большинство, и общее равенство привели к тому, что почти половину третьего периода команды играли «без ворот». Разве что Мифтахов выручил при выходе один на один, а потом наши долго играли на «удержание», в конце концов решив очередной эпизод голом, похожим на второй — выгрызли каучуковый диск у борта, выкатили на пятак, и Максим Соркин потревожил секту ворот за спиной Хофера.

Увы, но тут же канадцам улыбнулась удача, когда неточный пас и неудавшийся бросок привели к тому, что они сократили счет: шайба нашла ногу одного из канадцев — и 3:2. Казалось бы, нас ожидают десять минут нервотрепки, а никто и не обещал другого. Разве что в третьем дивизионе мирового хоккея, с Новой Зеландией, Тайванем, Турцией, можно было бы сыграть на голом мастерстве. А в высшем дивизионе нужно терпеть.

То, что россиянам не удалось категорически. Вначале подкузьмил главный «интриган» финала Воронков. Это же жизненно необходимо нарушать правила на точке вбрасывания, мало ему было одного удаления, обернувшегося голом. Канадцы подарок от Воронкова приняли с благодарностью, реализовав лишнего в рекордно короткий срок — 3:3. А тут и Мифтахов сплоховал, застыв на месте, когда к нему катились шайба и Экил Томас. Но Томас оказался быстрее хоккейного снаряда, достав шайбу кончиком клюшки и переправив его в ворота. Резюмируя финал, надо отметить, что его провалили молодые «барсы».

Окончательно россияне похоронили себя на последней минуте матча, когда Дорофеев и Денисенко удалились друг за другом. Ребята, ну как говорится: нет мозгов — считай калека! Вести со счетом 3:1 за 10 минут до конца и разжечь затухающий канадский костер, подбросив туда самостоятельно срубленный сук, на котором успешно сидели 50 минут матча.

Как ни приятны были воспоминания о сухой победе с теннисным счетом 6:0 на групповом этапе, но опыт подсказывает, что двойные свидания одинаковых по силе команд редко заканчиваются в пользу одного и того же соперника. Даже такое приятное воспоминание практически 40-летней давности, как 8:1 в финале Кубка Канады, самый громкий наш разгром родоначальников хоккея, надо было связывать с поражением на групповом этапе — 3:7.

На что рассчитывали сейчас? Что канадцы, сдавшиеся на милость победителя в игре группового этапа при счете 0:6, сдадутся и в финале при счете 1:3? А победа сама упадет в руки, которыми в последние 10 минут вы только и делали, что зарабатывали удаления на ровном месте? Сложно оценивать эмоции, но после финальной сирены они были точно такие же, как 20 лет назад после гола Андрея Шевченко за спину Александра Филимонова.

На что рассчитывали сейчас? Что канадцы, сдавшиеся на милость победителя в игре группового этапа при счете 0:6, сдадутся и в финале при счете 1:3?

Подводя итоги

Оставляя за скобками финальный матч, хочется все-таки отметить воспитанников татарстанской школы хоккея. Вратарь Мифтахов, защитник Журавлев, нападающий Хованов, уехавший в Канаду, — выходцы из школы «Ак Барса», чьи селекционеры пригласили и Воронкова из Ангарска. Мы, кстати, давно не пользовались подобной практикой, хотя в нулевые годы почти на каждый МЧМ ехал «новоиспеченный барс»: Игорь Князев в 2002-м… Федор Тютин в 2003-м… Константин Корнеев в 2004-м… Энвер Лисин в 2005-м… Андрей Зубарев и Михаил Юньков в 2006-м… Вячеслав Буравчиков, Игорь Мусатов, Евгений Рясенский и Зубарев в 2007-м… Станислав Галимов в 2008-м…

Нужно поздравить и нижнекамцев, которые вернули на родину из Ижевска уроженца Агрыза Максима Грошева, поскольку хоккейная школа «Нефтехимика» сейчас не в пример сильнее, чем у «Ижстали». Можно заглянуть в будущее и предположить, что Грошев поедет и на следующий МЧМ, а вот из «Ак Барса» там, скорее всего, никого не будет, поскольку одного из немногих лидеров 2001 рождения, Всеволода Скотникова, мы потеряли пять лет назад, и теперь этот голкипер защищает цвета ЦСКА. С другой стороны, может, другой воспитанник Казани, Артемий Князев, из Канады подтянется.

Если, конечно, ему пойдет на пользу игра в Канаде. Во что не совсем верится. В нынешней сборной играли всего четыре хоккеиста из-за океана — Хованов, Никита Александров, который переехал туда из Германии, где жил с отцом, Егор Замула и Егор Соколов. Мог сыграть травмированный Дмитрий Завгородний и, конечно же, экс-«барс» Андрей Свечников.

Хотя 2000 год рождения был одним из наиболее востребованных в заокеанских командах и считался очень перспективным. Помнится, Кирилл Нижников и Павел Гоголев (сын экс-«барса» Дмитрия Гоголева) четыре года назад были выбраны на драфте Лиги Онтарио в первой десятке, чуть ниже Тая Делландреа и выше Баррета Хейтона, Эйдана Дудаса, Экила Томаса и Лиама Фоуди, нынешних канадских чемпионов. Уехавшие ранее Андрей Березинский, Глеб Бабинцев, Роман Баданин, Лев Комиссаров, Роман Калиниченко и экс-«барс» Михаил Шестопалов и вовсе успели вернуться в Россию.

За океаном из «миллениалов» играли и играют сыновья известных хоккеистов: Лев и Максим Буре, сыновья Валерия Буре, Матвей Гуськов (он вообще родился в Нижнекамске, где в 2001 году играл отец Александр Гуськов, экс-игрок «Нефтехимика» и «Ак Барса), Демид Подрезов (сын Вадима Подрезова). Играют братья и племянники: Валентин Тарасенко (сын Андрея, младший брат Владимира), Тимофей Хохлачев (младший брат Александра Хохлачева), Томас Ячменев (сын экс-«барса» Виталия Ячменева и племянник Дениса Ячменева). Есть еще Семен Дер-Аргучинцев, Руслан Исхаков, Владислав Котков, Глеб Муртазин, Никита Охотюк, Егор Сердюк… Но что-то никто не спрогрессировал настолько, чтобы вызвать интерес Брагина.