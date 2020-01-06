Опрос «Реального времени»: итоги 2010-х и прогнозы на 2020-е. Часть 7-я

Турция и Россия — соседние страны. Мы всегда на протяжении истории были в тесных отношениях. У двух сильных государств есть общие интересы. Лидеры двух стран — Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин — часто общаются по телефону, проводят встречи. 8 января господин Эрдоган примет Путина в Стамбуле. Встреча приурочена к открытию нового энергетического пути.

У нас с Российской Федерацией весьма широкая общая сфера интересов: экономические, военные, в отрасли энергетики, культуры. За последние годы очень успешно развивается туризм. В 2019 году Турцию посетили 6,7 млн российских туристов. Основываясь на данных бронирования, мы можем утверждать, что в 2020 году эта цифра будет выше.

Наш внешнеторговый оборот составил 27 млрд долларов (в 2019 году). Но мы еще далеки от той цифры, которая должна быть: лидеры двух стран поставили планку в 100 млрд долларов. Я главам всех регионов, которые посещаю, озвучиваю одну и ту же мысль: если наши президенты поставили себе такую цель, мы не можем себе позволить сидеть сложа руки и ждать, когда эта цифра появится сама собой. Мы, дипломаты, чиновники, обязаны приложить все усилия, чтоб достичь этой задачи. Этого мы можем добиться только совместными силами. И здесь я вижу огромный потенциал с двух сторон. Нужно преодолеть некоторые преграды и сделать серьезные решительные шаги. Результат будет, я в это верю! Опираясь на взаимовыгодные принципы, мы можем получить высокие результаты. Мы можем воспользоваться огромными возможностями, которые есть у вас, а вы — нашими возможностями. Нужно движение! Только на словах ничего не получится.