Опрос «Реального времени»: итоги 2010-х и прогнозы на 2020-е. Часть 7-я
«Реальное время» обратилось к известным людям с просьбой подвести итоги уходящего десятилетия и оценить вызовы, на которые предстоит ответить России в 2020-х.
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Исмет Эрикан генеральный консул Турецкой Республики в Казани
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Турция и Россия — соседние страны. Мы всегда на протяжении истории были в тесных отношениях. У двух сильных государств есть общие интересы. Лидеры двух стран — Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин — часто общаются по телефону, проводят встречи. 8 января господин Эрдоган примет Путина в Стамбуле. Встреча приурочена к открытию нового энергетического пути.
У нас с Российской Федерацией весьма широкая общая сфера интересов: экономические, военные, в отрасли энергетики, культуры. За последние годы очень успешно развивается туризм. В 2019 году Турцию посетили 6,7 млн российских туристов. Основываясь на данных бронирования, мы можем утверждать, что в 2020 году эта цифра будет выше.
Наш внешнеторговый оборот составил 27 млрд долларов (в 2019 году). Но мы еще далеки от той цифры, которая должна быть: лидеры двух стран поставили планку в 100 млрд долларов. Я главам всех регионов, которые посещаю, озвучиваю одну и ту же мысль: если наши президенты поставили себе такую цель, мы не можем себе позволить сидеть сложа руки и ждать, когда эта цифра появится сама собой. Мы, дипломаты, чиновники, обязаны приложить все усилия, чтоб достичь этой задачи. Этого мы можем добиться только совместными силами. И здесь я вижу огромный потенциал с двух сторон. Нужно преодолеть некоторые преграды и сделать серьезные решительные шаги. Результат будет, я в это верю! Опираясь на взаимовыгодные принципы, мы можем получить высокие результаты. Мы можем воспользоваться огромными возможностями, которые есть у вас, а вы — нашими возможностями. Нужно движение! Только на словах ничего не получится.
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Азат Кадыров генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»
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- Все спортивные события, которые позволили сформировать спортивный имидж страны и Татарстана. Это десятилетие прочно вписало Россию, Татарстан и Казань в число надежных и успешных организаторов крупнейших международных спортивных соревнований. Ярчайшая в истории Всемирная летняя Универсиада, одни из лучших зимних Олимпийских игр, прекрасный чемпионат мира по водным видам спорта, лучший на сегодняшний день чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России — каждое из этих событий дало свой толчок для развития регионам и городам-организаторам. Каждое из этих событий открывало миру нашу страну с лучшей стороны. Не говоря уже о Казани, в истории которой это спортивное десятилетие стало, наверное, одним из самых насыщенных изменениями.
- Современный мир стоит на пороге четвертой промышленной революции. Безусловно, мы столкнемся с совершенно новыми для себя вызовами. И это уже показал прошедший в Казани мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 — новые профессии, специальности, о которых мы мало что знаем, уже становятся нашей реальностью. Думаю, что впереди — изменение структуры занятости населения в целом. Очень многое будет зависеть от личной проактивности каждого отдельно взятого человека: не получится всю жизнь жить на знаниях, приобретенных в вузе или ссузе. Регулярное самообразование станет, уже стало обязательной необходимостью для современного человека.
Реализация национальных проектов определит развитие страны по ключевым экономическим и социальным направлениям на ближайшие годы. Эффективность реализации будет, конечно, зависеть от усилий самих субъектов Федерации.
Уверен, что все международные страсти логично утрясутся, и перспективным продолжением спортивного развития страны и республики, я думаю, должна стать заявка на любые Олимпийские игры.
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Шамиль Идиатуллин журналист, писатель
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Так получилось, что я продолжал писать те же самые книги на интересующие меня темы, но сейчас их заметила более широкая публика, критики, литературоведы. «Город Брежнев» удостоился премии «Большая книга». Сейчас каждый текст получает большой резонанс, чего не было раньше. Это, конечно, не может не радовать.
А что касается событий в стране, то тут стало гораздо печальнее. Наверное, сейчас не только журналист, но и обычный гражданин понимает, что степень свободы за десять лет снизилась.
Вызовы в первую очередь связаны с экономическим и промышленным развитием. Мы так и не смогли слезть с сырьевой иглы и так и не обеспечили научно-техническое развитие. Несмотря на санкции, мы потребляем по большей части то, что придумано и произведено не у нас, а за границей. Если мы не возьмем в свои руки наше настоящее и будущее, не обеспечим интенсивное интеллектуальное развитие, если продолжится политика и практика, в рамках которой душится инициатива, то проще уехать из страны, сменить работу.
У нас нет ни стратегии, ни тактики понимания того, что мы сами должны обеспечивать свое будущее. Мы по-прежнему великая страна, у которой должно быть великое будущее, но великого будущего не просматривается, и странно его ждать, если голова повернута назад. Если мы говорим о том, что самые главные события у нас были 20, 30, 50, 100 лет назад, то трудно ожидать того, что в будущем произойдет великое событие.
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Рамиль Мусин управляющий филиалом «Приволжский» ПАО Банк «Зенит»
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Ключевым для нашего банка был интеграционный процесс, который мы успешно прошли: объединились с АБ «Девон-Кредит» и ПАО «Липецккомбанк», и в следующем году мы этот процесс продолжим, объединив оставшиеся «СпиритБанк» и АО «Банк «Зенит Сочи», чтобы быть одним единым брендом для клиентов. В целом, я бы сказал, банковская индустрия развивается положительно, условия для этого есть. Мы свою нишу находим и, анализируя рынок банковских услуг, находим и предлагаем услуги, на которые есть запрос.
Конкретно наша стратегия должна родиться в феврале 2020 года, поэтому пока точно ответить на вопрос о вызовах я не смогу. Сейчас в принципе сложно планировать на десятилетия. Фактор диджитализации будет иметь место и, конечно, продолжит отражаться и на нашей сфере. Но в целом физическое общение клиента с банком, как мне кажется, никуда не исчезнет.
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Римзиль Валеев журналист, общественный деятель
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Это январь 2010 года, когда Минтимер Шаймиев объявил на пресс-конференции, что больше не будет баллотироваться в президенты. Для меня это было событием — что вместе с ним уходит целая эпоха… Тогда было перепутье: что будет с новым президентом, каким он будет? Трудно было представить вместо Шаймиева другого человека. Но в последующие девять лет был виден прогресс. В самом начале своего пути Рустам Нургалиевич не хотел в политику, не хотел власти. Теперь, по истечении стольких лет, виден вкус к политике. Поэтому событиями десятилетия были преемственность и обновление.
Будущее очень тревожно, поскольку накопились новые вызовы, сформировался новый формат власти, вертикальный, с большой концентрацией силовых органов и силовых стилей и методов работы. Будет желание решить социальные проблемы — в медицине, образовании. Общественное настроение пробуждается в желании людей получить права и возможности. В следующем десятилетии будет еще больше информационных технологий.
Но самое главное — как будет решаться вопрос: будет ли у нас более социальное общество и смогут ли эффективно управлять преемники олигархов? Будет ли социальный мир? Что будет с Татарстаном? В следующем десятилетии будет решаться судьба демократии и социальной справедливости, а также судьба федерализма, поскольку сокращение прав республик и регионов вызывает сопротивление. И сможет ли центральная власть проявлять достаточную гибкость — в этом вопрос.
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Ирина Мошева управляющий директор Moscow Sotheby's International Realty
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Есть позитивные и негативные события в уходящем десятилетии. Мир активно меняется. Я бы подчеркнула основной тренд, который мы видим: жизненные циклы существенно сократились. Раньше нам нужно было 20 или 30 лет, чтобы перейти от одной формы экономики к другой, чтобы спад экономики сменился ее ростом. Сейчас мы видим, что за последние десятилетия мы пережили уже три кризиса. Мы в них вошли и вышли. И очевидно, что дно этих кризисов пройдено. Были достигнуты новые вершины. Я думаю, что эти тренды продолжатся. Спады и взлеты мы будем переживать все быстрее, и они не будут такими острыми. Наступило время управления изменениями в очень сжатом временном отрезке.
Мне кажется, что вызовы — это изменения всей индустрии производства, происходящая автоматизация. IT-процессы в большинстве случаев заменят и сделают более эффективной нашу жизнь. Необязательно это будут роботы. Даже сейчас мы видим, что мы не можем жить без digital-инструментов, без iPhone и каких-то других вещей. Я думаю, основная тенденция — в цифровых инструментах, которые появятся у нас в руках, и замене автотранспорта на самоуправляемые вещи. Как человеку приспособиться, как стране приспособиться, как приспособиться к экономике — это и будет основной вызов для всех.
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Алексей Макаров председатель совета директоров компании «Атол»
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Укрепление позиций облачных технологий в России, может быть, не ключевой рубеж для страны, но для компаний на рынке — знаковое событие. Проникновение SaaS в целом по рынку еще остается невысоким, однако среди крупных компаний уже почти нет тех, кто не использовал бы технологию. Всего несколько лет назад предубеждения были ярко выражены, теперь этот этап позади. Мы как компания, которая начинала бизнес в качестве поставщика оборудования и со временем увидела перспективу в одном из вариантов SaaS-решений — KaaS («касса как сервис»), очень рады таким тенденциям.
Для лучшего понимания достаточно взглянуть на статистику. В этом году доля компаний, подключенных к нашему облачному сервису «Атол Онлайн», среди всех, кто пользуется KaaS-технологиями, достигла 60%. Величина знаковая, пусть и с масштабным запасом роста.
Автоматизация продаж, развитие «умных» магазинов — эта тема уже несколько лет на слуху. Все же помнят Amazon Go. Кто ожидал, что в 2019 году в гипермаркете «Ашан» станет возможно с телефона просканировать товары, а на терминале с того же телефона обработать штрих-код и оплатить бесконтактно. Без кассира, продавцов и консультантов. Для сферы обслуживания это исключительные возможности. Автоматизация обеспечивает скорость обслуживания, удобство и автономность покупателей. С другой стороны, рынок труда ждут изменения. На переквалификацию рабочих ресурсов потребуется время. Хотя, думаю, что повсеместное распространение полностью автоматизированных магазинов — это фантастика, всегда останется спрос на личное общение. Просто рынок постепенно будет адаптироваться к распространению новых форм.
Серьезные перемены начались в 2016 году. С момента подписания закона 54-ФЗ появилось новое поколение кассовой техники в соответствии с требованиями к ней — подключение к интернету и наличие фискальных накопителей, которые передают информацию обо всех расчетах в налоговые органы. Рынок становится прозрачнее и открывает дорогу надежным продавцам. В конечном счете в выигрыше оказывается простой покупатель.
Следующая задача, которая сейчас реализуется, — это оборот маркированных товаров. Участники рынка действуют достаточно слаженно. Мы видим, что, например, более 90% софтверных компаний — разработчиков ПО для направления «Фарма» — интегрировались с кассовым оборудованием, в частности, нашей компании. Видим огромную работу госструктур по информированию бизнеса. Сами участвуем в распространении информации о сроках ввода требований, рекомендаций по правильной подготовке. Чем больше учета и контроля за продукцией, тем больше гарантий надежности получает потребитель.
Я лично с интересом слежу за проектом СБП. Очень полезная инициатива. Расширяются возможности для быстрых платежей. Это и удобство для пользователя, и снижение некоторых трат для ретейла.
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