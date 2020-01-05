Как прошло десятилетие: 2014-й

Ключевые события в России и мире

В 2014 году Россия триумфально (на тот момент) провела Олимпиаду и Паралимпиаду в Сочи. В состав РФ в результате референдума вошел Крым. Реакцией западных стран на это событие стали экономические санкции в отношении России. Последняя ответила запретом на ввоз с Запада ряда продуктов: так в стране появилось слово «запрещенка», а ее экономика начала ориентироваться на импортозамещение. Евромайдан на Украине закончился сменой власти, а на востоке страны образовались две самопровозглашенные республики — Донецкая и Луганская. На мировой экономической арене год ознаменовался обвалом цен на нефть из-за «сланцевой революции» в США. В России весь год разворачивался банковский кризис, который закончился обвалом рубля и «черным вторником».

Олимпиада в Сочи

С 7 по 23 февраля 2014 года прошло главное спортивное событие года — XXII зимняя Олимпиада в Сочи, а по ее окончании провели Паралимпиаду. Количество соревнований в разных дисциплинах было увеличено на 12 по сравнению с предыдущей зимней Олимпиадой в Ванкувере. Было разыграно 98 комплектов медалей. Талисманами игр стали Белый мишка, Снежный барс и Зайка, слоган звучал как «Жаркие. Зимние. Твои».

В сочинской олимпиаде участвовали 2 859 спортсменов из 88 стран мира. На церемониях открытия и закрытия побывали главы более 50 государств и правительств, 60 делегаций международных организаций и министров спорта. Общие затраты на строительство олимпийских объектов и организацию инфраструктуры составили более полутора триллионов рублей. Участники игр, болельщики и спортивные чиновники высочайшего ранга отзывались об уровне организации сугубо положительно. Зимняя Олимпиада в субтропиках за несколько лет до события многим казалась безумием. 23 февраля 2014 года стало ясно: Россия совершила очередное чудо.

В России начал действовать объединенный Верховный суд

В августе 2014 года Высший арбитражный суд РФ и Верховный суд РФ объединились в единую структуру. С тех пор функцию высшей инстанции по различным судебным спорам выполняет объединенный Верховный суд страны. Новый ВС РФ, по закону, должен базироваться в Санкт-Петербурге, а в Москве оставить только представительство. Но «судебный квартал» в Питере пока так и не построили, и высший судебный орган страны в северную столицу так и не переехал. Но время от времени президент РФ Владимипр Путин об этом напоминает: по его мнению, «было бы неплохо, если бы судебная власть базировалась в стороне от исполнительной».

В августе 2014 года Высший арбитражный суд РФ и Верховный суд РФ объединились в единую структуру. Фото ptzgovorit.ru

Россия перешла на постоянное зимнее время

Реформа исчисления времени в России закончилась 26 октября 2014 года: в этот день страна перешла на зимнее время, переведя стрелки на час назад. С тех пор часов мы больше не переводили. Напомним, в 2011 году Дмитрий Медведев решил перевести страну на летнее время, и все часы в России начали опережать астрономическое время на 2 часа. Реформа не понравилась большинству россиян: люди стали чувствовать себя хуже.

В итоге 21 июля 2014 года Путин подписал закон о переходе на зимнее время. Количество часовых зон выросло с 9 до 11 (Медведев выступал, наоборот, за сокращение их количества).

Крым в результате референдума вошел в состав России

Параллельно событиям, разворачивавшимся в Киеве в феврале 2014 года, в Крыму тоже прошла волна протестов. В основном, как пророссийский регион, Крым выступал против новой власти и установления новых законов. В конце февраля Верховный совет Крыма отправил в отставку правительство региона, новым премьер-министром Крыма был назначен Сергей Аксенов. Параллельно люди в камуфляжной форме без знаков различия блокировали военные части Украины, расположенные на территории Крыма, установили контроль над административными зданиями.

16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум о вхождении в состав России. За то, чтобы стать российскими регионами, проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.

17 марта Владимир Путин признал независимость Республики Крым, одобрил проект договора о воссоединении Крыма с Россией, а 18 марта в Георгиевском зале Кремля был подписан договор, по которому в составе РФ появились два новых субъекта — Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Под документом подписались Владимир Путин, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов и глава Севастополя Алексей Чалый. 20 марта Госдума РФ приняла закон о вхождении Крыма в состав РФ.

16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум о вхождении в состав России. За то, чтобы стать российскими регионами, проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Фото webkamerton.ru

Международная реакция на эти события была ожидаемо жесткой: произошедшее назвали аннексией, а Украина до сих пор законодательно считает Крым и Севастополь своими территориями, незаконно занятыми.

Санкции против России в ответ на события в Крыму

17 марта 2014 года США ввели санкции в отношении высокопоставленных российских политиков в ответ на действия России в ходе украинского кризиса. Им был запрещен въезд в Америку и блокированы их активы и собственность, находящаяся в США. В этом первом списке были 11 человек, включая Валентину Матвиенко и Владислава Суркова. Тогда же был составлен аналогичный список в отношении влиятельных российских политиков и со стороны Евросоюза. К санкциям начали присоединяться и другие страны: Канада, Япония, Швейцария, страны Европы, не входящие в Евросоюз.

Список постоянно расширялся в течение нескольких месяцев: помимо политиков и чиновников, в него входили общественные деятели, поддерживавшие политику России в отношении «территориальной целостности Украины», крупнейшие российские компании сырьевого, оборонного и банковского сектора, которым был заблокирован доступ к зарубежным кредитам и крупным контрактам, ряд журналистов (например, Дмитрий Киселев).

Контрсанкции России и курс на импортозамещение

Россия, Крым и отдельно Чеченская Республика ввели контрсанкции в отношении ряда политиков и чиновников из США, Канады, Японии и ЕС: им был запрещен въезд на территорию России (а Барак Обама стал нежелательным гостем в Чечне), их активы в нашей стране подвергались заморозке. Всего в «черных списках» России оказались более 200 политиков и чиновников из стран ЕС и США.

Вот уже пятый год легально купить французский пармезан в России ни один российский гражданин не может. Фото wikipedia.org

Но, пожалуй, один из самых заметных для простого обывателя итогов «санкционной войны» Россия получила 7 августа, когда она ограничила импорт ряда товаров из стран, введших против нее санкции. В список попали мясо, фрукты, птица, сыры, молочная продукция, орехи, рыба и морепродукты. Таким образом, хамон и пармезан отныне стали на территории России «запрещенкой» (впрочем, для собственного употребления ввозить их из-за границы по-прежнему можно). Запрет действует до сих пор — вот уже пятый год легально купить французский пармезан в России ни один российский гражданин не может.

Компаниям недружественных стран запрещено участвовать в контрактах по госзакупкам и в приватизации российского госимущества. Меры противодействия не распространяются на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России. Также правительство РФ ограничило госзакупки иностранного текстиля, кожаной одежды, обуви.

И именно 2014 год стал поворотным для российской экономики: был взят курс на импортозамещение во всех отраслях. Особенно от этого выиграл аграрный сектор: его предстояло серьезно поддержать и перестроить. Только в 2015 году на развитие АПК было выделено 266 миллиардов рублей. Серьезные успехи в импортозамещении с тех пор были достигнуты в легкой промышленности. Многое делается для того, чтобы полностью заместить иностранное ПО и комплектующие.

«Черный вторник» и обвал рубля

16 декабря 2014 года называют очередным «черным вторником» для российского валютного рынка. Резкое ослабление рубля к доллару США и евро было вызвано разными причинами: во-первых, обвалом мировых цен на нефть, во-вторых, введением экономических санкций в отношении многих российских компаний, а в-третьих, банковским кризисом в стране.

16 декабря 2014 года называют очередным «черным вторником» для российского валютного рынка. Фото Артема Сизова (gazeta.ru)

В этот день, на фоне роста курса доллара до 66 рублей накануне, ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 17% годовых — сразу на 6,5 процентных пункта. Такое решение регулятор принял из-за роста девальвационных рисков. К утру национальная валюта укрепилась до 61 рубля за доллар. Но в течение дня доллар резко взвился вверх: днем он достигал 80 рублей, а евро едва не дошел до 100 рублей (остановился на 98). К концу дня рубль укрепился до 68 рублей, но на фоне обвала рубля сразу на 10,12% потерял индекс РТС.

Существует мнение о том, что если бы в ноябре ЦБ РФ не принял решение отменить валютный коридор рубля и отпустить национальную валюту в свободное плавание, то обвала национальной валюты можно было бы избежать. Однако есть и другая точка зрения: если бы руководство регулятора не приняло этих мер заранее, последствия для России могли бы быть гораздо жестче.

Как бы то ни было, резкий подъем ключевой ставки и неформальное указание Владимира Путина экспортерам (прежде всего Игорю Сечину) прекратить придерживать валюту позволили стабилизировать валютный рынок. Стоимость ресурсов выросла из-за роста ключевой ставки: это означало резкое снижение доступности кредитов, но параллельно и увеличило доступность депозитов. Банк России широко использовал инструменты рефинансирования коммерческих банков, чтобы поддерживать ликвидность в банковской системе.

Год завершился для рубля ставками 56,24 за доллар и 68,37 за евро. По итогам 2014 года российская валюта потеряла 58% своей стоимости.

Зачистка банковского сектора в России, банковский кризис

Придя в Центробанк РФ в 2013 году, Эльвира Набиуллина начала зачистку банковского сектора: отзывались лицензии у банков, показывавших признаки неблагонадежности и недостаточности активов. Это могли быть «банки-прачечные», банки с дырами в капиталах (чьи обязательства превышали стоимость активов) и другие проблемные истории. По мнению регулятора, это помогло оздоровить ситуацию в банковском секторе.

К 24 декабря 2014 года было объявлено, что Банк России проделал большую часть работы по очистке банковского сектора. За 2014 год регулятор отозвал лицензии у 71 банка и у 13 небанковских кредитных организаций, общие активы которых составляли порядка 450 млрд рублей. Оказалось, что информация примерно о половине этих активов была искажена.

К 24 декабря 2014 года было объявлено, что Банк России проделал большую часть работы по очистке банковского сектора. Фото duma.gov.ru

В 2014 году лицензии отзывались у мелких банков, а крупные подпадали под санацию. На этой волне начался системный банковский кризис в стране: крупные и мелкие вкладчики стремились забрать свои активы из банков, отток средств вызвал кризис банковской ликвидности. Государству пришлось докапитализировать банки из первой сотни, чтобы удержать их на плаву. Также накладывалось влияние западных санкций: многим российским банкам были запрещены операции на американских и европейских рынках.

Заморозка пенсионных накоплений

2014-й год стал первым, когда перечисления на накопительную часть пенсии были заморожены. Тогда это снизило трансферт из федерального бюджета в ПФР до 2,41 триллиона рублей против 2,84 триллиона в 2013-м.

В тот момент правительство, по сути, признало отказ от пенсионной реформы, которую начало в 2000-х годах. Именно тогда пенсию начали делить на три компоненты: минимальную, которая гарантировалась всем гражданам, страховую часть (зависящую от сумму социальных взносов) и накопительную, которую можно было варьировать произвольно, но в обязательном порядке с 2004 года на нее уходило 4% от заработной платы. Именно эту, последнюю часть, и заморозило в итоге правительство: с 2014 года она не перечисляется на накопительные счета граждан.

Изначально заморозку планировали на 3 года, потом продлили до 2020, а потом — до 2021 года. С 2014 года это сэкономило федеральному бюджету порядка 2 триллионов рублей.

Газовый контракт между «Газпромом» и китайской корпорацией CNPC



В мае 2014 года «Газпром» и «Китайская национальная нефтегазовая корпорация» подписали контракт о купле-продаже российского газа по газопроводу «Сила Сибири» сроком на 30 лет. Поставки газа в Китай после выхода на проектный уровень должны составить 38 миллиардов кубометров газа в год. Документ был подписан во время официального визита Путина в Китай. Сумма контракта — 400 миллиардов долларов. Инвестиции в инфраструктуру оцениваются в 70 миллиардов долларов, из них около 55 миллиардов — с российской стороны.

Поставки газа в Китай после выхода на проектный уровень должны составить 38 миллиардов кубометров газа в год. Фото gazprom.ru

2 декабря 2019 года поставки по контракту начались. В 2020 году объем поставки будет около 5 миллиардов кубометров, в 2021-м — 10 миллиардов кубометров, в 2022-м — 15 миллиардов кубометров. Первый участок газопровода начали строить в сентябре 2014 года. Полная протяженность его составит около 3 тысяч километров. Газ будет транспортироваться из Иркутского и Якутского центров газодобычи на Дальний Восток и в Китай.

Продолжение Евромайдана и смена власти на Украине

После событий в центре Киева 30 ноября 2013 года, когда лагерь демонстрантов был разогнан силой, в городе сформировались отряды самообороны — началась силовая стадия конфликта. К середине декабря в них числились уже более 5 тысяч человек. Активизировались практически все оппозиционные силы — был сформирован «Штаб национального сопротивления» из трех оппозиционных парламентских партий («Батькивщина», УДАР, «Свобода»), националисты и праворадикалы «Правый сектор» объединились с протестующими.

1 декабря начались массовые столкновения: протестующие захватили первые административные здания, а правительственные войска отбили штурм администрации президента. В ночь на 11 декабря площадь Независимости снова пытались очистить от людей, но снова все вылилось в столкновения, и конфликт продолжил нарастать.

19 и 20 января радикальные протесты вышли за пределы Киева и охватили всю территорию Украины. Появились первые жертвы среди демонстрантов. Парламентская оппозиция потребовала отставки президента Виктора Януковича и разгона Верховной рады. Украина оказалась на грани введения чрезвычайного положения. Янукович несколько дней вел переговоры с лидерами парламентской оппозиции, и со стороны власти последовали уступки: например, закон об амнистии для участников силового противостояния. Премьер-министр Николай Азаров, с выступления которого все началось, и остальной кабмин подали в отставку. Президент согласился на формирование коалиционного правительства.

Но было уже поздно: 18 февраля ситуация снова обострилась, произошло массовое кровопролитие: погибли более 100 человек в центре Киева (в том числе от рук снайперов, принадлежность которых до сих пор не установлена). 21 февраля Янукович сбежал из своей резиденции. Верховная рада назначила досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года, исполняющим обязанности президента стал Александр Турчинов. 27 февраля было сформировано временное правительство по главе с Арсением Яценюком. Янукович был объявлен в розыск.

27 февраля было сформировано временное правительство по главе с Арсением Яценюком. Фото wikinews.org

По данным прокуратуры, во время Евромайдана пострадали 2 442 человека, из них 721 милиционер и гвардеец. Погибли 104 активиста и 17 правоохранителей.

25 мая 2014 года прошли президентские выборы, которые выиграл Петр Порошенко.

Провозглашение ЛНР и ДНР, война в Донбассе

В апреле 2014 года были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. На юго-востоке Украины с марта 2014 года проходили многочисленные протесты против новой власти. В Донецкой области возникло Народное ополчение Донбасса. Вооруженные группы людей в Донецке и Луганске захватили административные здания и провозгласили сначала обе республики, а потом, в мае — и их государственную независимость. По официальной версии, оружие у сторонников отделения от Украины появилось в результате захвата военных складов.

Правительство Украины начало на территории Донецкой и Луганской областей антитеррористическую операцию. Сначала противостояние повстанцев и силовиков ограничивалось периодическими стычками и нападениями на блокпосты. 12 мая, после того, как была провозглашена самостоятельность ЛНР и ДНР, самопровозглашенные власти потребовали вывести со своей территории украинские войска и нацгвардию. В ответ Украина ввела на спорные территории бронетехнику и вертолеты, начались артобстрелы. Повстанцы отвечали огнем из зениток.

С июня развернулась полномасштабная война: сначала украинские силы заняли три четверти контролировавшейся повстанцами территории, потом ДНР и ДНР сменили руководство, лидеры повстанцев объявили о том, что к ним пришло подкрепление, и начали успешное контрнаступление. В начале сентября было заключено соглашение о перемирии, но его соблюдали далеко не везде. Потом было еще несколько раундов переговоров, «минские соглашения», но итог остается прежним: хотя АТО со стороны Киева закончена, в Донбассе по-прежнему неспокойно.

ДНР и ЛНР продолжают существовать в непонятном статусе (пока эти образования признала независимыми государствами только Южная Осетия), требуют от Украины закрепить за ними особый статус в Конституции, вывести войска с их территории, объявить амнистию для повстанцев. Украина настаивает на том, что территории Луганской и Донецкой областей — ее неотъемлемая часть.

Миссия ООН по правам человека в Киеве подсчитала, что по состоянию на январь 2019 года в конфликте на Украине погибли до 13 тысяч человек. В Донбассе погибли более 3,3 тысячи мирных граждан, внутренними переселенцами стали 1,3 млн человек. Множество граждан Украины уехали от войны в Россию (позже Россия ввела упрощенную процедуру получения гражданства для таких людей).

Миссия ООН по правам человека в Киеве подсчитала, что по состоянию на январь 2019 года в конфликте на Украине погибли до 13 тысяч человек. Фото 112.ua

Пожар в Доме профсоюзов в Одессе

В Одессе весной 2014 года тоже было беспокойно: сторонники Евромайдана и антимайдановцы находились в постоянном противостоянии, и финальной его точкой стали события 2 мая, когда погибли 48 человек.

В этот день в городе проходил футбольный матч между одесским «Черноморцем» и харьковским «Металлистом», в Одессу приехали болельщики из Харькова. Кроме прочего, в городе собрались и другие активисты, приехавшие из Киева и других областей Украины. Постоянный лагерь одесских антимайдановцев к тому времени находился на Куликовом поле (это площадь перед Домом профсоюзов).

Во время шествия болельщиков на Греческой улице произошли первые столкновения: здесь началась стрельба, в которой погибли минимум 6 человек, двое из которых — активисты Майдана. Вторая часть трагедии разворачивалась чуть позже на Куликовом поле: когда стало ясно, что сторонники Майдана направились туда, люди из лагеря укрылись в Доме профсоюзов и соорудили баррикады на его первых этажах. Потом начались столкновения, стороны забрасывали друг друга бутылками с зажигательной смесью. В итоге начался пожар: сначала небольшими очагами, а потом вспыхнула баррикада из сухой деревянной и пластиковой мебели на первом этаже.

В результате пожара погибли 42 человека. Милиция вмешивалась в происходящее крайне неохотно, службы спасения приехали на место только через полчаса после первых возгораний. Виновных в трагедии не установили до сих пор. Больше в Одессе крупных беспорядков не было.

В результате пожара погибли 42 человека. Виновных в трагедии не установили до сих пор. Фото severpost.ru

Крушение малайзийского «Боинга»

И еще одна крупная трагедия в череде событий, происходивших на Украине в 2014 году: 17 июля упал пассажирский самолет авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. В небе над Донецкой областью, в зоне вооруженного конфликта между войсками повстанцев и украинской армии, он был сбит, предположительно, ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук» (к такому выводу пришла комиссия в Нидерландах, на которую было возложено расследование).

Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Это была крупнейшая по количеству жертв авиакатастрофа XXI века и на постсоветском пространстве.

Расследование продолжается до сих пор. Все стороны, которые были вовлечены в конфликт на Донбассе, отрицают свою причастность к гибели авиалайнера. Суд начнется 9 марта 2020 года в окружном суде Гааги. Между властями России, Нидерландов и Австралии с марта 2019 года ведутся закрытые консультации об ответственности за катастрофу.

В Чили начали строить самый большой телескоп в мире

ELT (Extremely Large Telescope, в переводе на русский — «Чрезвычайно большой телескоп») начали строить в пустыне Атакама в июне 2014 года: сначала была взорвана вершина скалы на горе Армасонес — в том месте, где будет располагаться башня телескопа. Строительство ориентировочно закончится в середине 2020-х годов. К 2024 году, по предварительным расчетам, на это будет потрачено 1,47 миллиарда долларов.

Строительство ориентировочно закончится в середине 2020-х годов. Фото nauka.vesti.ru

Диаметр главного зеркала телескопа составляет 39 метров, и состоять оно будет из 798 сегментов, которые будут менять положение тысячи раз в секунду, чтобы компенсировать атмосферные искажения «картинки». Телескоп позволит наблюдать за Вселенной в 16 раз точнее, чем орбитальный телескоп Хаббл. Сейчас уже начато сооружение купола телескопа.

Беспорядки в Фергюсоне

9 августа 2014 года в городке Фергюсон (США, штат Миссури) белый полицейский Даррен Уилсон застрелил безоружного 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна. Полицейский выстрелил в Брауна шесть раз — и это, по словам очевидцев, после того, как тот поднял руки вверх. Правда, по свидетельствам полицейских, Браун сам напал на полицейского и пытался отобрать у него оружие.

В Фергюсоне началось противостояние жителей с полицейскими. Волнения продолжалось больше недели: были и погромы, и мародерство. Демонстранты закидывали полицейских бутылками с зажигательной смесью. Полиция, в свою очередь, разгоняла толпу слезоточивым газом и резиновыми пулями, в город прислали подразделения Национальной гвардии, а для расследования убийства Брауна в Фергюсон прибыли четыре десятка агентов ФБР — по личному поручению Барака Обамы. Было введено чрезвычайное положение и комендантский час. Параллельно аналогичные акции прошли в Лос-Анджелесе, Сан-Диего, Атланте, Сиэтле, Майами, Филадельфии, Вашингтоне.

Гибель Брауна вскрыла нарыв, который зрел много лет: 65 процентов жителей Фергюсона чернокожие, и они давно жаловались на полицейский произвол (кстати, в полицейском отделении города работали три темнокожих офицера и 50 белых). Аналогичная ситуация складывалась и во многих других местах преимущественного проживания афроамериканского населения. Поэтому столкновения с полицией и демонстрации против произвола прошли по всей стране.

Повторный всплеск беспорядков произошел в ноябре, после того как суд над Уилсоном завершился его оправданием. Протесты в Фергюсоне поддержали в 120 городах Соединенных Штатов. Единственным сколько-нибудь значительным итогом всего этого стала отставка начальника полиции в Фергюсоне.

Волнения продолжалось больше недели: были и погромы, и мародерство. Фото stoneforest.ru

В Гарварде создали первый программируемый нанопроцессор

Сотрудники компании MITRE Corporation и ученые из Гарварда создали первый нанопроцессор, который можно запрограммировать. Он умеет выполнять последовательности простых логических или арифметических действий. Нанопроцессор меньше нервной клетки человека и состоит из нескольких сотен мельчайших транзисторов, каждый из которых в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса.

Подобные процессоры могут быть использованы в медицине, также ими могут комплектоваться мельчайшие роботы. К настоящему времени ученые и инженеры продолжают работы над созданием и развитием подобных проектов, которые имеют огромные перспективы.

Вспышка вируса лихорадки Эбола

В феврале 2014 года в Гвинее началась эпидемия лихорадки Эбола — вирусного заболевания с высокой степенью летальности, ни лекарства, ни вакцины от которого к тому моменту в мире не существовало. Заболевание быстро распространилось в регионе и перемахнуло через границы: всего за период вспышки выявлено 21 200 случаев заболевания в Гвинее, Либерии, Нигерии, Сьерра-Леоне, Сенегале, США и Испании. Умерли не менее 8 290 человек. В качестве причины эпидемии называли необразованность населения, слабые санитарно-гигиенические традиции и малую изученность болезни.

В очаге бедствия работали сотни врачей и медсестер из различных международных организаций. Фонд Совета ЕС по борьбе с эпидемией Эболы увеличили до миллиарда евро вместо 600 миллионов. В разных странах (в том числе в России) разрабатывали вакцину. Авиакомпании Европы, Африки и Ближнего Востока прекратили полеты в Либерию и Сьерра-Леоне, а также в Гвинею. Свои границы для пассажиров из трех стран, охваченных эпидемией, закрыла Кения. Власти Саудовской Аравии отказались выдавать гражданам Сьерра-Леоне, Гвинеи и Либерии визы для совершения хаджа и умры. Свои границы закрыли и Камерун, и Сенегал, и ЮАР. В Марокко отменили футбольные матчи на Кубок Африканских наций.

Эпидемиологи всего мира объединились, чтобы не допустить распространения болезни. ВОЗ объявила о том, что эпидемия закончилась, в декабре 2015 года.

В очаге бедствия работали сотни врачей и медсестер из различных международных организаций. Фото topwar.ru

США и Великобритания вывели войска из Афганистана

26 октября 2014 года официально закончилось присутствие американского и британского военного контингента в Афганистане. Оно продлилось 13 лет: операция «Несокрушимая свобода», ставившая целью борьбу с талибами в Афганистане, длилась с 2001 года, начавшись в ответ на теракт 11 сентября. Международные силы содействия безопасности в Афганистане (ISAF) потеряли в общей сложности больше 3 485 военнослужащих: за эти годы погибли 2 356 американцев, 453 британца, 162 канадца, 88 французов и 55 граждан Германии. Большая часть военных погибла при подрыве самодельных взрывных устройств.

Вывод войск коалиции начался летом 2011 года. С июля 2013-го безопасность в Афганистане полностью обеспечивается местными силовыми структурами, контингент коалиции играет вспомогательную роль. И вот в октябре 2014 года под контроль национальным силам безопасности была передана последняя британская военная база в Афганистане.

Но война внутри страны продолжается. В Афганистане все равно сохранилась часть группировки НАТО: около 10 тысяч солдат остались в стране — «чтобы оказывать помощь афганской полиции в борьбе с антиправительственными группировками». НАТО с 2015 года борется с боевиками из «Талибана» и ИГ (террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации) — с переменным успехом. Теракты и вооруженные столкновения в стране происходят почти каждый день.

Шотландия провела референдум об отделении от Великобритании

Шотландия вошла в состав Великобритании еще в 1707 году, когда образовался ее союз с Англией. С тех пор вопрос об обретении независимости (в основном неполной, в рамках расширенной автономии) вставал несколько раз. Впервые это случилось в 1930 году, когда образовалась Шотландская национальная партия. Потом референдум о создании собственного парламента проводился в 1979 году: за несколько лет до этого у берегов Шотландии нашли нефть, и шотландцы хотели обрести больше экономических полномочий, чтобы распоряжаться своими ресурсами. В 1999 году Шотландия таки получила парламент, который частично мог регулировать налоговую политику и распределять доходы внутри региона — то есть властные полномочия между Лондоном и Эдинбургом все-таки разделили.

55,3 процента избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании. Фото wikiwand.com

В современной истории разговоры о полном отделении Шотландии начались в 2007 году. С течением времени все это вылилось в референдум 2014 года: его провели 18 сентября. В случае обретения независимости Шотландия обрела бы и ряд проблем: политики в Лондоне угрожали, что Эдинбург больше не сможет использовать фунт стерлингов, в мире задумывались над тем, как организовывать членство Шотландии в разнообразных международных организациях — начиная от ВТО и заканчивая Евросоюзом. Судя по международной реакции, при «разводе» страны вряд ли остались бы друзьями.

Впрочем, ничего подобного не случилось: 55,3 процента избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании.

Президентские выборы в Турции, победа Эрдогана

В 2014 году в Турции прошли первые всенародные президентские выборы. Ранее президента страны выбирал парламент. От правящей партии — Партии справедливости и развития — был выдвинут премьер-министр страны, Реджеп Тайип Эрдоган. Действовавший президент Турции, Абдулла Гюль, сообщил, что не собирается в дальнейшем участвовать в политических процессах.

В выборах участвовали три кандидата: Эрдоган (он набрал 51,79% голосов), Экмеледдин Ихсаноглу (38,44%) и Селяхаттин Демирташ (9,76%). Во время предвыборной кампании Эрдоган обещал, что если его изберут, никаких изменений в политической жизни Турции не произойдет. Несмотря на то, что до выборов Эрдоган открыто критиковал Барака Обаму, после того, как стали известны результаты голосования, избранный лидер Турции и американский президент созвонились для поздравлений. Во время разговора они также обсудили вопросы борьбы с террористами в Сирии и Ираке и прекращение огня в секторе Газа.

Во время предвыборной кампании Эрдоган обещал, что если его изберут, никаких изменений в политической жизни Турции не произойдет. Фото inbusiness.kz

Победа Кончиты Вурст на Евровидении



Евровидение-2014 проходило в Копенгагене, и победил в нем Томас Нойвирт, более известный в своей артистической ипостаси — мир знает его в основном как Кончиту Вурст. Образ женщины с бородой Нойвирт придумал в 2011 году. Таким образом он пытается заставить людей задуматься о толерантности, ксенофобии, природе инаковости и о стандартах красоты.

Интересно, что в зрительском голосовании в России Кончита заняла третье место, а низкий общий бал был обусловлен оценкой национального жюри. Песня Rise Like a Phoenix некоторое время даже была на первом месте в русском музыкальном рейтинге iTunes.

Падение цен на нефть на мировых рынках

В июне 2014 года цены на нефть на мировых сырьевых биржах превышали 100 долларов за баррель. К концу года нефть марки Brent подешевела до 57,33 долларов за баррель. Годовое падение составило 45%. Причин тому было несколько, и главным фактором стал переизбыток нефти на мировом рынке: в США и Канаде освоили технологию гидравлического разрыва, которая позволяет легко добывать нефть в доселе недоступных сланцевых пластах. Это явление моментально окрестили сланцевой революцией: добыча в США достигла 9 млн баррелей в сутки, и это стало самым высоким показателем более чем за 30 лет. Одновременно замедлился экономический рост в Китае, в депрессию ушла экономика Японии, в еврозоне тоже были проблемы: таким образом, крупнейшие покупатели нефти снизили ее потребление.

Обвал нефтяных цен вызвал большие проблемы в сырьевых экономиках, в том числе и в российской.

