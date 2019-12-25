Презентация российского электромобиля «Монарх» прошла без машины

Презентация нового российского электромобиля «Монарх», которая состоялась в Москве, прошла без показа машины.

Как сообщает Drom, разработчики проекта заявили, что машину не смогли доставить на презентацию из-за проблем с логистикой. Позже выяснилось, что создатели электромобиля не расплатились с транспортной компанией за перевозку автомобиля.

Российский электромобиль «Монарх» построен на масштабируемой платформе. Машина будет предлагаться с электродвигателями и аккумуляторами различной мощности и емкости. Всего заявлены шесть типов кузовов и варианты с моно- или полным приводом.

Автомобиль должен быть оснащен автопилотом, системой контроля состояния водителя, а также голосовым управлением. Начальная цена составит 1,5 млн рублей. Планируется, что серийное производство автомобилей начнется в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в феврале 2020 года компания KIA на автосалоне в Нью-Дели впервые презентует свой новый глобальный кроссовер в серийном исполнении. По данным СМИ, производитель авто подал заявку на регистрацию нового имени Sonet.

