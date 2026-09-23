В центре Казани ограничат движение на участке улицы Карла Маркса

Причиной стал ремонт проезжей части

Фото: Артем Дергунов

С 23:00 23 сентября до 05:00 28 сентября в Казани ограничат движение на участке улицы Карла Маркса — от дома №65 до дома №40а. Причиной стал ремонт проезжей части, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Поперечные улицы останутся открытыми для проезда, троллейбусы продолжат ходить без изменений. Для автобусов №10а, 22, 28, 28а, 30, 35, 54, 89 и 91 вводятся временные маршруты.

Объезд перекрытого участка организован по параллельным улицам. Маршруты №10а, 35 и 54 пойдут по улицам Вишневского, Достоевского и Бутлерова, а в обратном направлении — по Пушкина и Горького.

Автобусы №22 и 89 поедут через Большую Красную, обратно — по Горького. Маршруты №28 и 28а проедут через Большую Красную, Карла Маркса и Горького, в обратном направлении — по Бутлерова, Татарстан и Лево-Булачную.

Автобус №30 будет следовать по Достоевского и Вишневского через разворот, затем по Островского и Пушкина. Обратно — по Пушкина, Горького, Карла Маркса, Чехова и Достоевского. Маршрут №91 пройдет по Ершова, Вишневского, Островского, Пушкина, Горького и Карла Маркса.

Ранее сообщали, что в Казани могут ограничить движение из-за матча Россия — Иран. Перекрытие дорог может быть введено 29 сентября с 10:00 до 20:00 в районе «Ак Барс Арены».

Алсу Сабирзанова